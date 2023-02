Zeca do PT se reunirá com Lula para discutir reforma agrária em MS

Em meio aos recentes debates e discussões acerca das invasões e ocupações de terras em Mato Grosso do Sul, o deputado estadual, José Orcírio Miranda (foto), o “Zeca do PT”, destacou ao Correio do Estado que em breve, deve discutir junto ao presidente Lula (mesmo partido), políticas regionais sobre a titulação de terra no país.

O acirramento do diálogo entre fundiários, órgãos de governo e reivindicações por terras em diversos municípios do Estado, é uma das justificativas para o encontro entre ambos.

“Estive junto do presidente Lula recentemente após alguns acontecimentos pessoais, ele me destacou que deve promover uma audiência para debater a reforma agrária do país em breve, e que as conversas devem acontecer neste período pós-carnaval”, frisou o deputado.

Zeca disse que além do presidente Lula, as tratativas devem contar com o Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Luiz Paulo Teixeira Ferreira, e o deputado federal, Vander Loubet (PT-MS). “O deputado federal Vander Loubet também está ciente da conversa que tive com o presidente Lula e deve acompanhar as tratativas sobre a regularização de terras no país”, destacou.

Atualmente, as políticas de regularização, compra e titulação de terras competem ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Questionado acerca dos fatos recentes, o deputado disse não acreditar em qualquer tensão entre a esquerda e o Governo do Estado, classificado por ele como “centro-direita”.

“Não acredito que os acontecimentos recentes irão tensionar as conversas entre esquerda e direita, nem mesmo o âmbito político. O que pode acontecer é ocorrerem tensionamentos no campo, onde de um lado temos aqueles que querem terra, do outro, aqueles que não pensam em reforma agrária”, disse.

Novamente, Zeca do PT disse à reportagem que reconhece as demandas por terra no país, entretanto disse ser contra o modo como as coisas estão acontecendo.

“Temos que adquirir terras sem radicalização. Clareza para estruturar o que temos e realizar a titulação dos espaços já existentes”, finalizou o deputado.

Neste período, o Governador do Estado, Eduardo Riedel (PSDB), reafirmou que o governo buscará o diálogo para tentar impedir e solucionar possíveis invasões de terra no Estado, e ressaltou que o Executivo não irá aceitar "desordem" e "ilegalidade".

