A nova geração da picape Toyota Hilux GR-Sport foi apresenta na Argentina, de onde vem para o Brasil

A picape média líder de vendas no Brasil é produzida na Argentina. E talvez por isso e por reconhecer a paixão dos “hermanos” por ralis, a quarta geração da Hilux GR-Sport foi apresentada no país vizinho, e não no Brasil. Como de costume, a versão esportiva da picape da Toyota leva a assinatura da Gazoo Racing e estará disponível em toda a rede de concessionárias no Brasil a partir da primeira quinzena de abril, com preço de R$ 367.390. As opções de cores externas mantêm-se alinhadas aos tons que identificam a Gazoo Racing, com Cinza Granito, Preto Attitude, Vermelho Volcano e Branco Lunar, as duas últimas com teto preto. De novidade, mesmo, a quarta geração da Hilux GR-Sport traz aprimoramentos na plataforma, com bitola mais larga (mais 15,5 centímetros na traseira e 14 centímetros na frente), suspensão com amortecedores monotubo, freios a disco nas quatro rodas e mais potência em relação às demais versões da picape média.

Toyota Hilux GR Sport

Segundo a marca japonesa, a nova Hilux GR-Sport foi desenvolvida com base em três conceitos: design esportivo inspirado nos ralis, desempenho aprimorado (tanto no asfalto quanto no fora-de-estrada) e alta performance de condução. Para a Gazoo Racing, ela materializa o seu lema: “Pushing the limits for better” (algo como “Empurrando os limites para melhor”. Conforme a divisão de competição da Toyota, a nova Hilux GR-Sport transmite uma imagem poderosa, robusta e ágil, com cada elemento do design colaborando com o desempenho, enquanto as partes externas da carroceria, como a grade frontal, os dutos de ar, a barra esportiva e o design das rodas, visam aumentar a eficiência aerodinâmica, centro das preocupações de todo projetista de competição que almeja ter sucesso na vida.

Toyota Hilux GR Sport

A nova Hilux GR-Sport foi desenvolvida em conjunto pelas equipes da Toyota na América Latina, Austrália, Tailândia e no Japão, aproveitando a experiência de campo de cada uma delas para potencializar a sinergia e entregar um produto elaborado. Engenheiros da Argentina trabalharam na nova suspensão, na grade frontal e outras partes da carroceria nos centros de design e oficinas da Toyota em Zárate. Após definir os objetivos dinâmicos e de performance, pela primeira vez na história da Gazoo Racing Latino-Americana, um protótipo foi construído para seu projeto de desenvolvimento.

A nova versão esportiva é equipada com o motor 2.8 turbodiesel 16V, com quatro cilindros, mas com uma configuração do turbocompressor de geometria variável e intercooler para entregar 224 cavalos de potência e 55 kgfm de torque. O conjunto de força é acoplado a uma transmissão automática de 6 marchas com opção de trocas sequenciais em “paddles shifters” localizados atrás do volante. Na lista de equipamentos, destacam-se os faróis bi-leds com “Follow me home” e ajuste automático de altura, lanternas e luzes de circulação diurnas em leds, sistema multimídia com tela sensível ao toque de 9 polegadas com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay e sistema de som JBL com seis alto-falantes, dois tweeters e um subwoofer.

Toyota Hilux GR Sport

Acrescenta ainda o Smart Entry System, que permite destravar as portas pressionando o botão na maçaneta interna, mantendo a chave inteligente no bolso, e o sistema Push Start Button de partida remota do veículo. Os bancos dianteiros têm design esportivo e são revestidos com couro natural, suede e material sintético com detalhes vermelhos. O painel e o console central são na cor preto brilhante e alguns itens – como a placa de identificação com o número da unidade, o apoio de cabeça dos bancos, as pedaleiras de alumínio e os tapetes exclusivos – destacam a divisão Gazoo Racing.

Em termos de segurança e ajuda ao motorista, a nova Hilux GR-Sport tem câmera de ré integrada ao sistema de multimídia, monitor com visão de 360 graus e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. Os sistemas eletrônicos de auxílio à condução são o Hill Start Assist Control – facilita as manobras em subidas tanto no fora-de-estrada quanto em uso urbano, atuando automaticamente nos freios ao arrancar o veículo –, o controle ativo de tração – funciona quando a tração 4x4 é acionada, evita a derrapagem da picape e dá mais torque à roda oposta à outra sem contato com o chão – e o bloqueio do diferencial traseiro. A nova Hilux GR-Sport conta também com o Toyota Safety Sense, que inclui os sistema de pré-colisão frontal e de alerta de mudança de faixa e o controle de cruzeiro adaptativo (ACC). Quanto aos modos de condução, a picape dispõe do “Eco”, que controla o consumo de combustível, e do “Power”, para reações mais ariscas e vigorosas.