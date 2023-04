A Ram apresenta em Nova York sua primeira picape elétrica

Primeira elétrica da Ram, a 1500 REV estreou no Salão de Nova York com o propósito de ser “ponta de lança” em tecnologias avançadas fora do padrão habitual na eletrificação de veículos. A Ram 1500 REV – que será lançada em 2024, já como modelo 2025 – oferecerá duas opções totalmente elétricas, incluindo uma bateria padrão de 168 kW/h com alcance previsto de até 563 quilômetros e uma outra, maior e opcional, de 229 kW/h para uma autonomia de 800 quilômetros. Ambas podem adicionar até 177 quilômetros em aproximadamente dez minutos com carregamento rápido DC de 800 Volts a até 350 kW. O carregamento bidirecional veículo a veículo, veículo a casa e veículo a rede proporciona à 1500 REV a flexibilidade de reabastecer outro elétrico a bateria da Stellantis ou fornecer energia de volta à rede elétrica. A picape também poderá enviar energia para uma casa durante uma tempestade, fazer uma festa na caçamba ou abastecer um acampamento ou um local de trabalho. Um painel de energia na caçamba tem capacidade para fornecer até 7,2 kW, enquanto o do compartimento dianteiro, 3,6 kW. Em termos de desempenho, a 1500 REV tem 654 cavalos de potência e 84,5 kgfm de torque instantâneo, 6.350 quilos de capacidade para reboque, carga útil de 1.224 quilos e submersão de até 61 centímetros. De acordo com a fabricante norte-americana, pode acelerar de zero a 100 km/h em 4,5 segundos. A Stellantis não forneceu a velocidade máxima da picape grande.

Ram 1500 REV elétrica

A Ram 1500 REV estará disponível em cinco acabamentos, incluindo Tradesman, Big Horn/Lone Star, Laramie, Limited e introduzindo a nova versão Tungsten. “A Ram 1500 REV totalmente elétrica é um marco em nossa jornada contínua para oferecer as melhores soluções eletrificadas do setor. Acreditamos em trazer a gama certa de soluções de ‘powertrain’ para nossos clientes e continuaremos a redefinir o segmento de picapes. A nova 1500 REV supera a concorrência nas áreas com as quais os clientes mais se preocupam, incluindo alcance, reboque, carga útil e tempo de carga”, desafiou Mike Koval Jr., CEO da marca Ram. Por conta da concorrência, entenda-se a Ford F-150 Lightning, já uma realidade desde 2021, que tem propulsão 4x4 (um motor para cada eixo), 452 cavalos de potência nas versões iniciais e 571 cavalos na topo de linha Platinum.

Ram 1500 REV elétrica

A nova picape elétrica da Ram – também 4x4 – faz parte do plano “Dare Forward 2030” da Stellantis para tentar liderar a forma como o mundo se move, oferecendo soluções de mobilidade limpas, seguras e acessíveis. A Stellantis está investindo mais de 30 bilhões de euros (cerca de R$ 165 bilhões) até 2025 em eletrificação e software para fornecer veículos elétricos a bateria (BEVs). Após a chegada da 1500 REV, a Ram promete uma versão com autonomia ainda maior: a 1500 VER XR. A 1500 REV é construída sobre a nova plataforma STLA Frame projetada especificamente para veículos elétricos grandes com design de carroceria sobre chassi. A nova estrutura de aço de alta resistência é composta de materiais avançados para se tornar leve, mas rígida e durável. A STLA Frame é mais larga no meio para incorporar mais eficientemente a bateria, enquanto utiliza a proteção oferecida por vigas de chassi. Segundo a Ram, o assoalho, que cobre todo o fundo, torna a picape mais aerodinâmica, com coeficiente de arrasto estimado em 0,340.

Ram 1500 REV elétrica

Para a Stellantis, a Ram 1500 REV oferece conforto de rodagem e estabilidade sustentada pelas suspensões traseira independente multilink e pneumática ativa nas quatro rodas de série, com amortecimento adaptativo, permitindo cinco modos de operação: “Entrada/Saída”, “Aerodinâmica”, “Normal, “Off-Road 1” e “Off-Road 2”. Conforme a Ram, as rodas de alumínio aro 22 polegadas envoltas em pneus Pirelli Scorpion 275/50R22, para todas as estações do ano, alcançam uma combinação de resistência ao desgaste e ruído reduzido de rodagem. Os recursos autônomos de condução incluem o Hands-free Active Driving Assist e o ParkSense. O primeiro está disponível para condução automatizada “mãos-no-volante/olhos-na-via e mãos-livres/olhos-na-via”, utilizando a centralização de faixa com controle adaptativo de velocidade. O sistema usa vários sensores, com radares e câmeras.

Ram 1500 REV elétrica

A 1500 REV tem estética moderna e contemporânea, retratando, segundo a marca norte-americana - a presença ousada e heroica pela qual a Ram é conhecida, casando com o futuro eletrificado. A picape elétrica tem faróis de leds com assinatura em forma de diapasão, emblema “Ram” iluminado e reprogramado na tipologia e porta-malas dianteiro com abertura elétrica. A 1500 VER mantém as linhas musculosas da carroceria de suas “irmãs” a combustão, com capô redesenhado para abrigar o volume do porta-malas dianteiro por meio de uma superfície externa esculpida. Nas laterais, a linha forte e arqueada se estende da frente para trás, com traços esculpidos em harmonia com a dianteira e a traseira. O bocal de recarga foi colocado no para-lama dianteiro esquerdo e, quando conectado, é iluminado por leds piscantes. Um sinal sonoro avisa que o carregamento de energia se iniciou. O bocal tem carregamento AC de Nível 1 e Nível 2 na metade superior e rápido DC na inferior.

A Ram promete elevar o patamar de interiores na nova 1500 REV, com variedade de materiais confortáveis e duráveis. A equipe de design se concentrou em texturas, cores e materiais para melhorar a funcionalidade para um luxo interno, contrastando com a lado mais rústico de fora. Os materiais nobres da cabine usam fibra de carbono, metal e elementos de couro. Tida pela marca como a Ram 1500 tecnologicamente mais avançada de todos os tempos, oferece uma série de recursos de ponta incorporados à cabine, como o sistema Uconnect 5 com nova tela sensível ao toque de 14,5 polegadas, quadro de instrumentos digital de 12,3 polegadas, tela exclusiva para o passageiro da frente de 10,25 polegadas, espelho digital, head-up display e sistema de áudio Klipsch Reference Premiere. Outras características incluem um “e-shifter” com funcionalidades “P” (parking), “R” (marcha a ré), “N” (neutro ou ponto morto) e “D” (driving) com novos botões para o modo “Eco”, bloqueio do eixo, controles de descida e para abrir e fechar o porta-malas dianteiro, novos botões de regeneração (normal ou direção com um pedal – One-Pedal-Driving – para recuperação de energia) e de partida com símbolo de energia iluminado, controle de esterçamento do reboque e uma base, acessória, de interruptores. Esta – equipada com monitor de 14,5 polegadas –, utiliza botões tanto na parte inferior da tela de toque quanto abaixo dela.