O Kardian marca mais uma etapa no plano estratégico Renaulution, com o início da fase “Renovation”. O SUV inaugura uma nova plataforma modular versátil do Renault Group e é o primeiro de uma futura gama completa de veículos. Segundo a fabricante francesa, a arquitetura foi desenvolvida a partir do zero, sem nenhuma ligação com a subsidiária romena Dacia, de onde foram originados os atuais Sandero, Logan e Duster. A flexibilidade da nova plataforma permitirá oferecer carrocerias e silhuetas bastante diferentes, com comprimentos de veículos entre quatro e cinco metros, quatro opções de entre-eixos (de 2,60 metros a três metros) e três tipos de comprimento para o módulo traseiro. O Kardian estará inicialmente disponível na América Latina, sendo posteriormente comercializado em outros países fora da Europa. A Renault iníciará à produção do novo SUV na fábrica de São José dos Pinhais (PR). Em um segundo momento, o modelo será feito também em Casablanca, no Marrocos.

Renault Kardian

Com comprimento de 4,12 metros, 1,75 metro de largura, 1,54 metro de altura e 2,60 metros de entre-eixos, o Kardian tem um porte parecido com o dos principais concorrentes – o Fiat Pulse e o Volkswagen Nivus. É um típico SUV urbano do segmento B (o de modelos compactos). As dimensões do Kardian são similares às do hatch Sandero: o novo SUV tem cinco centímetros a mais de comprimento, um centímetro a menos na largura, dois centímetros a mais na altura e um centímetro a mais no entre-eixos em relação ao hatch da Renault. O desenho da carroceria mistura volumes angulosos e formas mais arredondadas. A frente exibe a nova identidade da Renault com o recentemente renovado logo “Nouvel’R” e a nova assinatura luminosa. A grade tem desenhos em formato de “diamante”, graças aos vários pequenos losangos com efeito 3D, cujos reflexos são acentuados pela cor preta com acabamento Black Piano na parte de trás. A assinatura luminosa do Kardian apresenta dois módulos de cada lado, na frente. O superior tem uma faixa estreita com os faróis de rodagem diurna (DRL) e os piscas – todos de leds –, criando um efeito esculpido. O inferior tem faróis full-led, em uma cor totalmente branca. Os faróis auxiliares de neblina ficam isolados na parte baixa do para-choque.

Renault Kardian

Ao longo da carroceria, os traços característicos dos SUVs são explicitados nas barras de teto, no capô horizontal esculpido ou ainda no para-choque reforçado pelos protetores de cárter pintados. Montadas no sentido longitudinal, as barras de teto paralelas podem ser transformadas em transversais, com o auxílio de uma ferramenta específica. Essas barras podem suportar até 80 quilos de carga e são apresentadas em um tom de cinza prateado, a mesma cor dos protetores dianteiro e traseiro do cárter. Outro destaque estético do perfil são as rodas de 17 polegadas presentes na Premiere Edition, série limitada de lançamento – que era a dos modelos expostos no evento. Bicolores, elas misturam o alumínio preto e brilhante com várias pequenas facetas diamantadas. Na traseira, o teto recurvado e o vidro inclinado conferem dinamismo à silhueta. A parte de trás conta com assinatura luminosa que caracteriza os modelos da Renault, com as lanternas em formato de “C”. A antena é do tipo barbatana de tubarão. O porta-malas leva até 410 litros.

Interior do Renault Kardian

Em suas versões mais equipadas, o Kardian terá um motor flex (gasolina/etanol) 1.0 turbo de três cilindros com injeção direta, que entrega até 125 cavalos de potência e 22,4 kgfm de torque, associado a um câmbio automático de 6 marchas com dupla embreagem EDC (Efficient Dual Clutch) – um conjunto mecânico inédito na América Latina. O sistema agiliza a troca das marchas sem interrupção no torque, graças ao trabalho simultâneo das duas embreagens, favorecendo o conforto e a reatividade ao dirigir. As marchas também podem ser trocadas manualmente em paletas do câmbio tipo borboleta, localizadas atrás do volante. Com esse “powertrain”, o Kardian tem três modos de condução: “Eco”, “Sport” e “MySense”. A economia de combustível é reforçada pelo Stop&Start – desliga o motor enquanto o freio estiver pressionado e volta a acioná-lo quando o pedal é liberado. Não há confirmação se haverá outra motorização para as configurações mais básicas.

O SUV é equipado com 13 sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS). O alerta de ponto cego usa sensores de ultrassom e a câmera multivisão mostra na tela da central multimídia de 8 polegadas os obstáculos localizados na frente, atrás e nas laterais do veículo. O controle de cruzeiro adaptativo (ACC) possibilita ajustar automaticamente a velocidade de forma que o carro mantenha a distância determinada previamente em relação ao veículo à frente, sem a necessidade de exercer pressão no acelerador. O alerta de distância segura adverte sobre o intervalo de tempo que o separa do veículo (à frente, em prol da segurança. O alerta de colisão frontal adverte em caso de risco de uma batida detectada pela câmera e pelos radares do veículo. Se o condutor não reagir em tempo, a frenagem ativa de emergência entra em ação automaticamente. O assistente de partida em rampa é ativado quando o veículo para em uma pista com aclive superior a 3%. O limitador de velocidade e o controle de cruzeiro buscam proporcionar mais tranquilidade, além de reduzir o consumo de combustível e o cansaço nos trajetos mais longos. O controle eletrônico de estabilidade (ESP) entra em ação quando se o veículo não estiver seguindo a trajetória detectada pelas manobras na direção. São seis airbags: dois frontais (condutor e passageiro), laterais e do tipo cortina.

Motor do Renault Kardian

O Kardian será comercializado em cinco tons de carroceria: Branco Glacier, Cinza Etoile, Cinza Cassiopée, Preto Nacré e a inédita cor Laranja Energie, com teto preto em dois tons. As barras de teto e os protetores de cárter em tom de cinza prateado dão ainda mais destaque ao laranja da carroceria e a cor preta da capota. Os preços do Kardian ainda não foram anunciados, e nem as versões. Contudo, no evento de apresentação, um mural que mostrava os padrões de tecidos escolhidos para o acabamento interno citava as versões Evolution, Techno e Iconic, além da Premiere Edition exposta no evento. “O Kardian é o primeiro dos oito modelos que lançaremos até 2027. Ele representa com fidelidade o plano da Renault no segmento B, preparando o terreno para uma ofensiva mais ampla nos segmentos C & D”, avisa Fabrice Cambolive, CEO da Renault.

Ficha técnica

Motor: 999 cm3, três cilindros, turbo com injeção direta, flexfuel (gasolina/etanol)

Potência: 125 cavalos

Torque: 22,4 kgfm

Câmbio: automático de 6 marchas com dupla embreagem EDC (Efficient Dual Clutch)

Carroceria: SUV compacto de quatro portas e cinco lugares

Dimensões: 4,12 metros de comprimento, 1,75 metro de largura, 1,54 metro de altura e 2,60 metros de entre-eixos

Ângulo de ataque: 20 graus

Ângulo de saída: 36 graus

Rodas: 17 polegadas

Lançamento: março de 2024

Preço: não informado