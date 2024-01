Elétrico renovado

Novo Citroën ë-Berlingo é apresentado na Europa

Em 1996, a Citroën lançou a primeira geração do Berlingo, multivan tanto para passageiros quanto para cargas. Dois anos depois, o modelo desembarcou no Brasil, onde foi vendido a partir de 2007. A versão de carga chegou a ensaiar uma volta ao mercado brasileiro entre 2018 e 2020, ainda com a carroceria da primeira geração – que é produzida até hoje na Argentina. Enquanto isso, na Europa, o Berlingo já está na terceira geração, apresentada em 2018. Em 2021, estreou sua versão elétrica, o ë-Berlingo, e, desde o início de 2022, o veículo só está disponível para os europeus na configuração carregável em tomadas elétricas. Fora da Europa, além da tração 100% elétrica, são oferecidos três motores a diesel BlueHDi de 90, cem e 130 cavalos, e dois a gasolina PureTech de 110 e 130 cavalos. Agora, acaba de ser apresentada uma atualização do ë-Berlingo, que incorpora a mesma frente do ë-C3 e o novo logotipo da Citroën. Ao lado dos aspectos visuais, o novo ë-Berlingo adota outro elemento do ë-C3: a bateria de lítio-ferrofosfato (LFP). O novo ë-Berlingo chega às concessionárias europeias no final de março, mas os preços não foram anunciados.

Desde a versão anterior, o ë-Berlingo já tinha um motor dianteiro de 136 cavalos e 26,5 kgfm e uma bateria de 50 kWh. Contudo, a variante que acaba de ser apresentada com a nova bateria LFP, em princípio, poderá rodar até 320 quilômetros – ou seja, um aumento de 20% na autonomia em relação ao ë-Berlingo. Agora, a intensidade da frenagem regenerativa pode ser ajustada em três modos pelas aletas do volante. Antes, só havia a opção do modo “B”, para uma maior recuperação energética. Os modos de condução continuam a ser três – “Eco”, “Power” e “Normal”. O carregador de bordo instalado de série pode ser de 7,4 kW monofásico ou de 11 kW trifásico, dependendo do país. A bateria também pode ser alimentada com até 100 kW de corrente contínua, reabastecendo de zero a 80% em apenas 30 minutos. O aplicativo e-Route ajuda a encontrar estações de carga para as rotas mais longas. A suspensão é do tipo MacPerson no eixo dianteiro e com eixo de torção atrás, com freios a disco nas quatro rodas.

Por fora, a frente do novo ë-Berlingo foi totalmente redesenhada, adotando a nova identidade visual da Citroën. A grade e o para-choque formam um único bloco, no centro do qual aparece o novo logotipo oval da Citroën. Em ambos os lados do logotipo, uma faixa preta listrada prolonga o padrão “chevron”. Os novos faróis apresentam a nova assinatura luminosa de três segmentos da Citroën, com uma barra vertical e duas horizontais que lembram lâminas. O acesso ao Berlingo é simplificado pelas duas grandes portas laterais deslizantes equipadas com vidros elétricos. Uma característica rara no novo ë-Berlingo é o vidro traseiro que abre independentemente da porta, tornando-o particularmente prático para o carregamento de pequenos itens de forma rápida.

O Citroën ë-Berlingo 2024 estará disponível nos dois tamanhos, M (4,40 metros de comprimento) e XL (4,75 metros). No caso da versão XL, também pode ser solicitado opcionalmente uma terceira fileira, com dois assentos adicionais. Ambos os formatos dispõem de duas portas laterais corrediças com vidros elétricos. O novo ë-Berlingo incorpora os bancos dianteiros Advanced Comfort com estofamento tricolor. Segundo a Citroën, os bancos trazem uma arquitetura sofisticada, que combina espumas específicas de alta qualidade e apoios laterais para garantir um elevado nível de conforto. Há três assentos na parte traseira, que podem ser deslocados longitudinalmente e rebatidos. O novo volante traz o novo logotipo da marca. No multimídia, o painel de instrumentos e a tela “touchscreen” são de 10 polegadas. Foi mantido o teto panorâmico de vidro. O porta-malas tem uma capacidade de 775 litros (versão M com carga até a bandeja traseira na configuração de cinco lugares) a 4 mil litros (XL com todo o espaço atrás dos bancos dianteiros carregado até o teto). Ao todo, o novo Berlingo oferece 27 porta-objetos distribuídos pela cabine, com volume total de até 186 litros.