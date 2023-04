Fiat lança nova geração da linha Ducato de furgões e vans, direto da Itália

A família Ducato acaba de chegar à nova geração no Brasil. Em sua quarta versão, a linha de comercias leves da Fiat completar 25 anos de mercado nacional com um total de 130 mil unidades vendidas. O Ducato chegou a ser produzido na cidade mineira de Sete Lagoas, na mesma unidade industrial da Iveco que monta a linha Daily, e depois passou a vir do México. Agora, os furgões e o minibus da família são importados da Itália, em cinco versões. Duas delas são para o transporte de carga: o furgão Cargo, com 11,5 metros cúbicos de volume útil no baú, e o furgão Maxi Cargo, com 13,5 m3. Já as configurações para passageiros são três: a Multi, que é o salão envidraçado, a Minibus Executiva, com 17 lugares, e a Minibus Comfort, com 19. Os preços públicos sugeridos de lançamento são de R$ 245.990 para o Ducato Cargo, de R$ 249.990 para o Maxi Cargo, de R$ 261.490 para a Multi, de R$ 309.990 para o Minibus Confort e de R$ 319.990 para o Minibus Executivo.

Ducato Refrigerado

O Ducato desembarca no Brasil de cara nova. A grade frontal foi redesenhada e os faróis ganharam novo visual, ainda com a característica de ficarem posicionados acima da área de colisão para facilitar a manutenção. O para-choque é novo, e os veículos chegam aos clientes com rodas de aço sem calotas. As portas traseiras seguem com abertura em 270 graus, e as versões de carga contam com ganhos para fixação interna com várias opções de ancoragem. Por dentro, o novo Ducato traz visual renovado, com uma tentativa de fazer com que os ocupantes se sintam em um carro de passeio, porém, o banco do motorista não tem regulagem de altura. Na parte eletrônica de segurança, o veículo conta com controle de estabilidade e de tração, piloto automático nas versões para passageiros e controle adaptativo de carga, que mede o centro de gravidade para ajudar na estabilidade lateral.

Ducato Motorhome

Nas configurações de carga, o Ducato chega com capacidade para transportar até 1.308 quilos. As duas variantes furgão têm Peso Bruto Total de 3,5 toneladas, permitindo que possam ser dirigidas por motoristas com habilitação categoria B. O que diferencia os furgões são o teto alto e o entre-eixo maior na Maxi Cargo. Para o transporte de passageiros, o Ducato Multi traz os mesmos atributos do furgão Maxi Cargo. Há ainda duas versões minibus: a Executiva, com capacidade para 17 ocupantes com bancos reclináveis, e a Comfort, para 19. Elas trazem ar-condicionado com duto central de série.

Interior do Ducato

O motor que move toda a linha Ducato é um Fiat turbodiesel de 2,2 litros com até 140 cavalos de potência e 34,6 kgfm de torque. A transmissão continua sendo manual, com alavanca de câmbio integrada ao painel, de 6 marchas. A última é “overdrive”, com relação de 0,534 para um, para conferir mais economia nos trechos rodoviários. A Fiat promete um consumo 13% menor de diesel do que na geração anterior. O consumo divulgado pela fabricante é de 10 km/l nos trechos urbanos, dando ao Ducato uma autonomia de até 900 quilômetros com seu tanque de 90 litros. O veículo atende às normas Proconve L7 e Euro 6 de emissões utilizando a tecnologia de pós-tratamento SCR, que faz uso do agente redutor Arla 32. De acordo com a fabricante, todas as versões do Ducato de nova geração já estão disponíveis na rede.