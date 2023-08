Fiat Strada ganha mais performance com motor turbo flex, novo design, versão Ultra e edição limitada

O propulsor, que estreou no Pulse, faz parte da premiada família de motores turbo flex desenvolvida pela Stellantis. O Turbo 200 Flex conta com maior performance e mais eficiência, graças ao uso de três cilindros, seguindo a tendência mundial de downsizing e entregando um conjunto mais leve.

Com potência de 130 cv com etanol (125 cv com gasolina) e torque de 200 Nm, o propulsor permite que o modelo vá de 0 a 100km/h em apenas 9,5 segundos, sendo o mais rápido entre os concorrentes.

A Fiat Strada equipada com o novo motor turbo flex passa a contar com o botão Sport no volante.

Com seu acionamento, todo o ajuste da picape é alterado para uma maior sensibilidade do pedal acelerador.

A nova motorização é combinada com o câmbio automático CVT com opção de 7 marchas e três modos de condução (Automático, Manual e Sport).



A Strada em sua nova linha 2024 ainda traz mudanças no design. O modelo traz externamente nas versões Ultra e Ranch dianteira com nova grade frontal, novo para-choque integrado, novos faróis de neblina em LED e novo skidplate, que conferem um visual muito mais robusto e agressivo.

Edizione 25

Atingir 25 anos de presença no mercado é uma conquista notável para qualquer veículo, especialmente em um segmento que está cada vez mais competitivo.

Por isso, para celebrar em grande estilo, a Fiat apresenta uma edição especial em comemoração ao ano de aniversário de 2,5 décadas dessa icônica picape. Exclusiva, a Edizione 25 possui apenas 1.025 unidades disponíveis.

Confira abaixo os preços sugeridos da gama completa da Fiat Strada 2024: