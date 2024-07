Ford F-150 ganha novo visual e chegará renovada ao Brasil no segundo semestre

Em recente evento na Argentina, foi apresentada a nova F-150. Na linha 2024, que chegou ao mercado norte-americano no início deste ano, a picape grande da marca norte-americana teve sua estética renovada. No segundo semestre, ainda sem data confirmada, o novo modelo desembarcará no mercado brasileiro. Não há confirmação sobre quais versões virão ou sobre seus preços, mas provavelmente serão mantidas as duas configurações lançadas no ano passado no Brasil – Lariat e Platinum, vendidas respectivamente por R$ 479.990 e R$ 519.990. A possibilidade que a picape venha também em uma versão mais barata, a XLT, é pouco provável. Já a variante Tremor, com apelo off-road, pode ser uma novidade na linha.

No visual, a picape trará modificações discretas. A grade é nova e os faróis foram redesenhados. A da Lariat traz molduras mais largas e duas grandes barras abrigando o logo da Ford, enquanto a Platinum vem com um estilo escurecido e tem mais filetes estreitos. As lanternas da picape receberam somente um novo desenho interno. O para-choque frontal ficou mais robusto. Na lateral, a mudança se restringe ao desenho das rodas. Opcionalmente em algumas versões, a caçamba traz uma nova tampa com acesso duplo Pro Access, que abre não apenas para baixo (da forma convencional) mas também para os lados (como a da picape Fiat Toro), para melhorar a acessibilidade.

Novos recursos digitais são possíveis na nova F-150 graças a um modem 5G LTE, que permite mapeamento mais rápido, oferece Wi-Fi a bordo e possibilita atualizações automáticas de software, se o cliente habilitar. Também é possível enviar “feedback” de voz sobre funcionalidades ou melhorias para a picape. O Sync 4 com tela de toque capacitiva de LCD de 12 polegadas é de série em toda a linha e complementa uma tela cluster padrão de 12 polegadas atrás do volante para fornecer informações ao motorista. Um Head-Up Display passou a ser oferecido na F-150 pela primeira vez.

No mercado norte-americano, a F-150 tem duas opções de motor V6 (2.7 EcoBoost e 3.5 EcoBoost), além do Coyote V8 das configurações que vêm atualmente para o Brasil, com 405 cavalos e 56,7 kgfm de torque, com câmbio automático de 10 marchas. Uma opção híbrida e até a elétrica Lightning também podem ser incluídas no portfólio brasileiro da F-150 – a Ford planeja dobrar o mix de picapes híbridas fabricadas no ano-modelo 2024.

Na nova F-150, há dez recursos de série de assistência ao motorista, incluindo as versões mais recentes de assistência pré-colisão com frenagem automática de emergência, sistema de manutenção de faixa e sistema de informação de ponto cego com alerta de tráfego cruzado, além de recursos avançados para rebocar trailers. A F-150 renovada traz um sistema em que o motor a combustão pode ser utilizado como gerador para fornecer energia para componentes elétricos.

Nos Estados Unidos, os clientes da F-150 experimentarão o Ford BlueCruise 1.2. O pacote de tecnologias permite novos recursos como o Lane Change Assist –faz mudanças de faixa sem que o motorista precise tocar no volante, bastando acionar a alavanca da seta de mudança de direção. A assistência autônoma In-Lane ajuda a reposicionar a picape, afastando-a de veículos grandes em faixas adjacentes, como ônibus ou caminhões. E o Ford Stolen Vehicle Services pode ajudar na recuperação de um veículo da Ford roubado usando dados de localização diretamente do veículo – uma tecnologia que seria bem oportuna no mercado brasileiro.