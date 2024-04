Ford Mustang de sétima geração desembarca no Brasil

Há automóveis que são comprados como meio de transporte, para levar seus donos entre um lugar e outro.

O Mustang nunca foi um desses. Lançado em 1964, o modelo da Ford logo se tornou um símbolo de esportividade automotiva.

Tanto que originou até um gênero de veículos – os chamados “pony cars”, cupês de quatro lugares com capô longo e traseira bem curta.

Em suas seis décadas de estrada desde o lançamento, o Mustang viu surgir concorrentes no segmento que inaugurou.

Rivais como o Chevrolet Camaro e o Dodge Challenger tiveram seus dias de glória e conquistaram fãs, mas com o fim da produção do Camaro, no final do ano passado, o sexagenário modelo da Ford é o último dos “pony cars” ainda em produção.

Em sua sétima geração, o novo Mustang chega ao Brasil na versão GT Performance, a topo de linha – uma das sete comercializadas nos Estados Unidos.

Equipado com motor Coyote V8 5.0 aspirado de 488 cavalos, o Mustang mais potente de todos os tempos já está à venda nas 110 concessionárias da Rede Ford no Brasil por R$ 529 mil, com previsão de entrega das primeiras unidades até o final de junho.

Ford Mustang GT Performance - Divulgação

Fabricado em Flat Rock, Michigan, Estados Unidos, o cupê esportivo mais vendido do mundo há oito anos seguidos ostenta agora um visual mais esculpido e atlético, que combina linhas modernas estruturadas com elementos clássicos do modelo original dos anos 60.

Com 4,81 metros de comprimento, 2,08 metros de largura com os retrovisores, 1,40 metro de altura e entre-eixos de 2,72 metros, ele é ligeiramente mais comprido (2,2 centímetros) e mais baixo (meio centímetro) que o Mustang Mach 1.

A grade maior e novas aberturas de ventilação no capô se harmonizam com o divisor dianteiro redesenhado. Os faróis full-led com luzes de assinatura de três elementos e perfil alongado dão ao carro um “olhar” intimidador.

A sua silhueta mantém as proporções clássicas de capô longo, traseira curta e teto baixo, com uma nova leitura de design.

As linhas da carroceria exibem vincos mais fortes, com transições rápidas que destacam sua aerodinâmica aprimorada em túnel de vento.

A linha do teto também foi otimizada para facilitar a entrada e saída do motorista sem precisar remover o capacete nas pistas. A traseira é igualmente nova, com um vinco pronunciado em forma de cunha, spoiler elevado para o equilíbrio aerodinâmico e ponteiras duplas de escapamento cromadas.

A lanterna de três barras, com seta sequencial, é mais um elemento clássico revisitado.

O novo Mustang é disponível em oito cores: Vermelho Zadar, Vermelho Arizona, Azul Estoril, Azul Algarve, Branco Ártico, Cinza Torres, Cinza Catalunha e Preto Astúrias.

Ford Mustang GT Performance - Divulgação

O motor Coyote V8 5.0 de quarta geração, naturalmente aspirado, com 488 cavalos a 7.250 rpm e torque de 57,5 kgfm a 5 mil rpm, é uma atração à parte no novo Mustang.

Entre outros avanços, ele utiliza caixas de ar duplas que alimentam dois corpos de borboleta eletrônicos, fornecendo mais ar para o coletor de admissão, e sistema duplo de injeção.

A transmissão automática de 10 velocidades também traz uma nova calibração.

O novo Mustang GT vem com seis modos de condução, para o motorista configurar rapidamente os parâmetros para diferentes situações, seja para rodar em uma estrada sinuosa ou em uma competição de fim de semana.

Os ajustes incluem assistência da direção elétrica, ronco do escapamento, rigidez da suspensão, sensibilidade do acelerador, rotação e velocidade das trocas de marcha, controle de estabilidade e tração, som do motor no interior da cabine e aparência do painel de instrumentos.

Para isso, basta selecionar um dos cinco modos de condução disponíveis: “Normal”, “Esportivo”, “Escorregadio”, “Pista” e “Pista Drag”.

É possível ainda configurar até seis modos de condução personalizados, usando os três de direção elétrica, os quatro de escapamento e os quatro de suspensão – disponíveis pela primeira vez na linha.

“O novo motor Coyote é muito forte e entrega 80% do torque máximo a apenas 2 mil rpm. Ele é mais rápido que no Mach 1, com cinco cavalos a mais na potência e 0,8 kgfm a mais no torque. A aceleração de zero a 100 km/h, de 4,3 segundos, é praticamente a mesma. Mas em trechos maiores, como zero a 200 km/h, o ganho é perceptível”, explica Ariane Campos, supervisora de Engenharia da Ford América do Sul.

Ford Mustang GT Performance - Divulgação

O novo Mustang GT tem uma distribuição de peso equilibrada (55% na dianteira e 45% na traseira). Suas barras estabilizadoras, herdadas do Mach 1, contribuem para uma rigidez à torção 30% maior, que aprimora a dirigibilidade.

A suspensão adaptativa MagneRide tem uma calibração totalmente nova.

Ela utiliza fluido magnético viscoso e sensores que fazem mil leituras por segundo para aumentar a aderência nas acelerações e frenagens e reduzir a rolagem nas curvas, de modo independente das quatro rodas.

Outra novidade é o seu sistema de detecção automática de buracos que, ao encontrar desníveis, enrijece o amortecedor para evitar danos aos pneus e às rodas.

Os freios Brembo de alta performance contam com discos de 390 milímetros e seis pistões na dianteira e discos de 355 milímetros e quatro pistões na traseira.

O freio de estacionamento elétrico com função Drift Brake – pioneiro no segmento – permite que motoristas com diferentes níveis de experiência desenvolvam a sua habilidade de “drifting”, manobra em que o motorista deixa o carro escorregar de lado nas curvas.

O Drift Brake é acionado pelo Track Apps, que inclui as funções Line Lock (travamento das rodas dianteiras para “burn out”), cronômetros com tempo de volta e vários tipos de aceleração, exibidos na tela do Sync 4.

O diferencial traseiro com deslizamento limitado é outro recurso de performance.

As rodas são de 19 polegadas, com pneus Pirelli P-Zero 255/40 R19 na dianteira e 275/40 R19 na traseira.

O freio de estacionamento eletrônico Drift Brake permite fazer manobras de derrapagem controlada das rodas traseiras. Os recursos para pista acrescentam o Line Lock para manobras de “burn out”, cronômetros e medidores auxiliares no Track Apps.

Ford Mustang GT Performance - Divulgação

O novo “pony car” vem com piloto automático adaptativo com stop&go, alerta de colisão com detecção de pedestres, frenagem autônoma de emergência à frente e de ré, assistente de manutenção e centralização em faixa, farol alto automático, alerta de tráfego cruzado, reconhecimento de placas de velocidade, câmera de ré e sete airbags (dianteiros, laterais, de cortinas e de joelhos para o motorista. Esse arsenal ganhou agora assistente de manobras evasivas, monitoramento de ponto cego e sensor de estacionamento traseiro. Segundo a Ford, a conectividade é outro diferencial do esportivo para oferecer uma série de experiências convenientes e personalizadas. O carro conta com atualizações “over the air”, para melhorar a sua segurança e performance ao longo do tempo.

Ford Mustang GT Performance - Divulgação

Experiência a bordo

Chegar aos 60 anos sem perder a capacidade de seduzir não é para qualquer um. No novo Mustang, o impacto causado pelo visual externo não decepciona quem entra na cabine. Inspirado em aviões de caça, o cockpit é o mais tecnológico e, de acordo com a Ford, o mais conectado e centrado no motorista de todos os tempos. O espaço interno segue o clássico padrão 2+2 dos “pony car” – leva dois passageiros confortavelmente instalados na frente e duas crianças (ou dois adultos espremidos) na traseira.

O acabamento é esportivo e requintado. O painel de instrumentos de 12,4 polegadas permite selecionar cores e gráficos personalizados, com animações de alta definição inspirados em games, incluindo medidores clássicos do Mustang. Ele pode ser configurado também para operar junto com a tela sensível ao toque de 13,2 polegadas do multimídia Sync 4, formando uma peça única. Além de comandos de voz, o Sync 4 tem espelhamento sem fio com Android Auto e Apple CarPlay, GPS embarcado e comandos do ar-condicionado na tela. O sistema de som B&O, de 900 Watts, vem com 12 alto-falantes, incluindo subwoofer. Há ainda carregador por indução no console e entradas USB tipo A e C, uma delas instalada perto do retrovisor, para câmeras e outros dispositivos.

O volante esportivo de base reta, com revestimento em couro e aquecimento, oferece ótima empunhadura e mais espaço para o motorista sentar e dirigir. Ele incorpora as teclas “paddles shifts” para troca de marchas. Os bancos, parcialmente em couro, são ventilados e aquecidos, com ajuste elétrico em seis posições para o motorista e quatro para o passageiro do lado. O freio de mão tem acabamento em couro, enquanto os retrovisores contam com rebatimento elétrico e as soleiras são personalizadas com o logotipo e o nome “Mustang”. Os itens de segurança incluem monitoramento de ponto cego, assistente de manobras evasivas, sensor de ré, piloto automático adaptativo com stop&go, frenagem autônoma de emergência e assistente de manutenção e centralização em faixa.