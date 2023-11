De olho na categoria de picapes premium, que desponta no Brasil impulsionada principalmente pela importância do agronegócio, a Chevrolet lança a nova Silverado. Além de completar a linha de picapes da marca, composta pela agora compacta/intermediária Montana e pela média S10, a Silverado, de porte grande, vem para brigar no topo da pirâmide rural brasileira, um segmento dominado por modelos da Ram – 3.500, Classic, 2.500 e 1.500 – e mais recentemente pela Ford F-150. Em gerações anteriores, a Silverado chegou a ser comercializada no Brasil de 1997 a 2001, quando a General Motors decidiu parar a fabricação de picapes full-size no mercado nacional. O modelo que chega ao Brasil é importado do México, apenas na versão High Country – a mais luxuosa. O preço é o mesmo anunciado na pré-venda: R$ 519.990. Não por acaso, é exatamente o da rival F-150 em sua versão mais completa, a Platinum. A Silverado começa a ser entregue aos consumidores a partir da virada do ano e é oferecida em quatro opções de cores metálicas (Branco Abalone, Cinza Rush, Preto Global e Vermelho Radiant), com garantia de três anos.

Lançamento nacional da Chevrolet Silverado

O porte da Silverado chama a atenção. São 5,91 metros de comprimento, 2,06 metros de largura, 1,94 metros de altura, 3,74 metros de distância de entre-eixos e a maior caçamba da categoria – até 716 quilos ou 1.781 litros. Para mover seus 2.505 quilos, a nova Silverado vem com motor V8 de 5,3 litros a gasolina aspirado, com 360 cavalos de potência e 53 kgfm de torque, capaz de alterar o número de cilindros ativos conforme a condição de rodagem. O propulsor é da mesma família do superesportivo Camaro, mas com aperfeiçoamentos para atender às particularidades do usuário de picape grande. Trabalha acoplado a uma transmissão automática de 10 marchas com “paddles shifters”, sistema de tração 4x4 com reduzida e pacote especial off-road. Em relação ao consumo de gasolina, o modelo da Chevrolet percorre 6 km/l na cidade e 7,2 km/l na estrada pelo padrão do Inmetro. A tração pode distribuir a força entre as quatros rodas conforme o tipo de terreno e a condição de carga. O conjunto soma ainda diferencial blocante e controle eletrônico de aclive e descida. O condutor também pode configurar o mapa de calibração do veículo para diferentes situações: off-road, normal e esporte.

Lançamento nacional da Chevrolet Silverado

Segundo a Chevrolet, a Silverado utiliza processo produtivo inovador que lhe garante maior poder torsional, importante para o off-road extremo, já trazendo de série chassi com preparação para o fora-de-estrada. O pacote inclui pneus All Terrain de perfil alto para melhor absorção de impactos e capacidade de tração na terra, amortecedores da marca Rancho, proteção extra sob o assoalho para motor e transmissão, assistente eletrônico para declives e uma tela no computador de bordo com informações do ângulo de esterçamento do volante e da inclinação horizontal e vertical da carroceria. O modelo oferece 24,8 graus de ângulo de ataque, 21,6 graus de ângulo de saída e altura livre em relação ao solo de 24,3 centímetros.

Lançamento nacional da Chevrolet Silverado

Modelo mais vendido da Chevrolet no mundo, a Silverado chega ao Brasil na versão topo de linha High Country, que agrega itens de comodidade e de segurança, como o alerta de colisão ou atropelamento com frenagem autônoma de emergência e acionamento elétrico da tampa traseira por controle remoto – inclusive para o fechamento. Por fora, a picape conta com sistema de iluminação full-led, grade e frisos cromados, estribos e tampa traseira com acionamento elétrico. As rodas são de 20 polegadas com superfície usinada. Por dentro, a lista de itens de comodidade inclui ar-condicionado dual zone, bancos e volante com regulagem elétrica e climatização, sistema de áudio premium Bose e teto solar com cortina que veda a incidência de luz. Já o pacote de itens de segurança traz airbags frontais, laterais e de cortina, alerta de colisão e atropelamento dianteiro e de tráfego cruzado traseiro - ambos com frenagem autônoma de emergência, alerta de ponto cego com sensor de aproximação repentina e assistente de manutenção em faixa. Para assistência pessoal ao motorista, conta com atendimento automático em caso de acidente e botão SOS do OnStar. O condutor tem à disposição recursos como controle de cruzeiro adaptativo a partir de 25 km/h, seletor eletrônico de marchas, Head Up Display colorido com projeção de informações do veículo na base do para-brisa, banco com ventilação e aquecimento, memória de ajustes e opção de alerta vibratório, retrovisor interno com câmera de alta definição e visão 360 graus com sensores para manobras. O painel digital customizável de 12,3 polegadas oferece informações técnicas e de operação do veículo, inclusive uma tela para o medidor de temperatura da transmissão e o tempo de uso do motor.

Lançamento nacional da Chevrolet Silverado

A nova Silverado marca a estreia do Google Built-in, agregando recursos como o Google Assistant, o Google Maps e o Google Play. Além de garantir maior integração do multimídia com o próprio veículo, o sistema conecta-se automaticamente ao perfil digital do usuário para importar os apps preferidos. O sistema opera de forma independente, não necessitando da conexão de um smartphone para funcionar. O Google Built-in ainda possibilita comandar itens como o ar-condicionado e o sistema de áudio por comando de voz, interagir com a com base na Inteligência Artificial para consultar sobre a previsão do tempo e buscar informações específicas. Para sua segurança, o motorista pode acionar a desativação do sistema de alarme de casa antes de sua chegada ou abrir o portão automaticamente se a programação foi feita previamente.