Mercedes-Benz Actros 2653 mostra seus atributos em testes nas ruas e estradas

A Mercedes-Benz está começando a distribuir no mercado brasileiro o novo Actros 2653. A versão Euro 6 do Actros, apresentado no ano passado na Fenatran, traz algumas mudanças em relação ao modelo anterior, especialmente nos sistemas de escape e pós-tratamento e no motor HDEP OM 471, que recebeu várias alterações para atender às novas normas de emissões vigentes no Brasil a partir deste ano. O motor é o mais potente fabricado pela Mercedes-Benz no Brasil e faz parte da família HDPE, de trabalho pesado, tem a mesma configuração que roda pela Europa e recebe especificações para a realidade brasileira. O desempenho do propulsor Euro 6 é potencializado com a nova transmissão automatizada PowerShift Advanced. Ela tem o comando de embreagem aumentado para proporcionar uma redução de até 40% do tempo de acoplamento da embreagem.

Novo Mercedes-Benz Actros – Foto: Leonardo Helou Doca de Andrade e divulgação

O propulsor OM 471 entrega 530 cavalos de potência a 1.600 rotações por minuto e oferece um torque de 260,5 kgfm a 1.100 giros. Trabalha com a tecnologia BlueTec e atende à norma Euro 6 utilizando o processo de oxirredução por meio do uso do Arla 32. Tem injeção de alta pressão de combustível – cerca de 250 bar – em sua arquitetura de seis cilindros e 13,0 litros. Segundo a Mercedes-Benz, o novo propulsor entrega uma economia de até 8% em relação à geração anterior. O “powertrain” equipa também o caminhão fora-de-estrada Arocs. Para chegar à solução tecnológica BlueTec 6, foram cerca de 7 milhões de quilômetros rodados em testes no campo de provas e nas ruas e estradas, sendo quase 2 milhões em operações reais de clientes de setores como mineração, pedreiras, grãos, madeira e cana-de-açúcar.

Primeiras impressões

São Bernardo do Campo/SP - O exemplar do teste foi o Mercedes-Benz Actros 2653 cabine Top Space e acabamento Style Line – produzido em São Bernardo do Campo, no ABC paulista –, implementado com um bitrem de sete eixos e com peso total de 56 toneladas. Fabricado neste ano, o modelo testado tem cor Vermelho Bellatrix, bastante chamativa e bonita, e apresenta, visualmente, diferenças no conjunto óptico, com faróis de leds com novo desenho, sistema de retrovisores eletrônicos Mirror Cam – com haste dez centímetros menor e visualização e resolução maiores –, e painel eletrônico no cluster e na central multimídia de nova geração, com maior superfície digital e mais funcionalidades. A versão testada foi a topo de linha, com todos os itens de eletrônica embarcada, conforto e segurança ativa.

Novo Mercedes-Benz Actros – Foto: Leonardo Helou Doca de Andrade e divulgação

De cara, salta aos olhos a força do novo motor de 13,0 litros OM 471, realmente, o mais potente já fabricado pela Mercedes-Benz no Brasil. O teste foi feito pelas rodovias do entorno da Região Metropolitana de São Paulo, em um trajeto de 140 quilômetros pela Anchieta e pelo Rodoanel Mário Covas. Com 56 toneladas “nas costas”, o Actros 2653 teve uma performance bastante agressiva e segura e entregou uma média final de 2,6 km/l de diesel consumido. Nada mal para um extrapesado topo de linha. De acordo com a Mercedes-Benz, para ajudar no desempenho e na economia decombustível, o caminhão é equipado com a nova transmissão automatizada de fabricação própria Powershift de 12 marchas, com trocas mais “espertas” devido a um novo software.

Na prática, a caixa faz escalonamentos de marchas bem rápidos e opera com o sistema Predictive Powetrain Control, ou PPC. O sistema tem em sua memória as informações da topografia de todos os principais trechos rodoviários do Brasil. Com essas informações, ajuda o caminhão a prever trechos de aclives e descidas, acentuados ou leves, oferecendo a marcha certa e a aceleração adequada para cada situação e evitando giros muito altos e desperdício de combustível nas retomadas. A transmissão Powershift oferece também o sistema Retarder de cinco estágios, que ajuda na frenagem do veículo sem a utilização do freio “normal”. Durante o teste, o freio de serviço foi usado pouquíssimas vezes graças ao trabalho conjugado entre o freio-motor e o Retarder, poupando as pastilhas. O acionamento do Retarder é feito por uma alavanca no painel, que, a cada estágio, soma 20% de poder de frenagem, de acordo com a necessidade do motorista.

Novo Mercedes-Benz Actros – Foto: Leonardo Helou Doca de Andrade e divulgação

A versão testada trazia o pacote completo de segurança ativa, conforto e tecnologia. O caminhão tem o ABA 5, que consegue detectar objetos e obstáculos à frente e, se precisar, freia sozinho, evitando colisão. Contava ainda com todos os controles de estabilidade, tração e frenagem eletrônicos e a nova geração do MirrorCam, sistema eletrônico de visualização da Mercedes-Benz que troca os espelhos tradicionais por câmeras e duas telas de alta resolução. Trabalhando em conjunto com sensores de proximidade, o sistema avisa o motorista sobre o que está a sua volta. Conforme Anderson Jachstet de Lima, o motorista oficial de testes da montadora, que acompanhou o teste, o sistema aprimorado traz muita segurança ao condutor. “É um sistema à prova de falhas. Quando o motorista se acostuma e sabe tirar o máximo dele, vira um item de primeira necessidade. Ele avisa sobre o comportamento do reboque, mostra o alinhamento da carreta em relação ao cavalo-mecânico e traz alertas importantes sobre mudanças de faixas e veículos próximos”, explica o caminhoneiro profissional.

Dentro, o Actros tem acabamento Style Line, “top” da Mercedes, com revestimento nobre e detalhes luxuosos. A cabine Top Space oferece grande espaço, com cama ampla e confortável. Os bancos são da nova geração da marca alemã, com cinto de segurança acoplado ao assento, 11 ajustes, massageador para a lombar, apoio de rim e várias regulagens de distância, altura e inclinação. A suspensão do caminhão é pneumática, e soma climatizador, geladeira, tanques de combustível com um total de 720 litros, chave presencial e sistema de acionamento por botão start/stop. Na chave, é possível se fazer, remotamente, testes das luzes do caminhão. Para completar o pacote tecnológico, o novo Actros tem basculamento elétrico da cabine, sistema de nivelamento pneumático da suspensão, rodas de alumínio e defletor Grand Carrier especial para carreta graneleira. A central multimídia e o painel têm telas de alta resolução digitais, com várias funcionalidades, com controle de som e entretenimento. O ar-condicionado digital é controlado pela tela central, assim como os esquemas de iluminação interna da cabine e algumas funções do caminhão. Muitos comandos estão ao alcance da mão pelo volante multifuncional e todos os controles estão disponíveis sem o motorista precisar esticar o braço.