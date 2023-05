Nova Ranger terá motor V6 turbo diesel

CARRO ELÉTRICO

Com lançamento previsto para este ano, O ID.7 terá o motor elétrico mais potente da família ID.

A Volkswagen acaba de apresentar o ID.7, seu primeiro elétrico global no segmento de sedãs de luxo. A combinação de autonomia de até 700 quilômetros (ciclo WLTP), nova motorização, interior espaçoso e modernas tecnologias transformam o modelo em uma autêntica limusine para viagens de longa distância e abre um novo momento para a família ID. Com quase cinco metros de comprimento, o elétrico tem um sistema operacional com foco no cliente e uma interface de alta qualidade. O lançamento do ID.7 está previsto para este ano na Europa e na China e a partir de 2024 na América do Norte. O ID.7 será produzido na fábrica de Emden, na Alemanha, para os mercados europeu e norte-americano. Na China, o modelo terá versão independente produzida localmente. “Com o ID.7, estamos dando o próximo passo em nossa ofensiva elétrica. Até em 2026, teremos a mais ampla gama elétrica de todas as fabricantes na Europa – desde o modelo básico, por menos de 25 mil euros, até o ID.7 como o novo carro de topo de linha dentro da família ID. Nosso objetivo é atingir uma participação de 80% de carros elétricos na Europa até 2030. De 2033 em diante, a Volkswagen produzirá apenas veículos elétricos no Velho Continente”, salienta Thomas Schäfer, CEO da Volkswagen Passenger Cars.

Volkswagen ID.7

O ID.7 é o primeiro modelo na plataforma MEB a usar o novo sistema de propulsão de alta eficiência. Com 210 kW (285 cavalos), é o motor elétrico mais potente e de maior torque em um modelo ID. até o momento. A potência do ID.7 é a mesma para todas as versões, independentemente do tamanho de bateria escolhido. O motor, com nome de APP550, foi desenvolvido em conjunto com a Volkswagen Group Components em Kassel, na Alemanha, onde o “powertrain” será produzido. O novo propulsor elétrico também foi otimizado em termos de consumo de energia. Dependendo do tamanho da bateria, é possível alcançar uma autonomia de até 700 quilômetros e ter velocidade de recarga de até 200 kW. “O ID.7 estabelece novos padrões de eficiência com base na matriz modular elétrica (MEB). A grande autonomia do veículo é possível graças a uma boa aerodinâmica e ao aumento significativo da eficiência em áreas como do motor e do gerenciamento térmico”, revela Kai Grünitz, do Conselho de Administração da Volkswagen e responsável pelo desenvolvimento do ID.7.

O novo sedã grande elétrico foi projetado com base em princípios aerodinâmicos. O teto chega à traseira com uma queda em estilo cupê, contribuindo, segundo a marca alemã, para o bom coeficiente aerodinâmico, de cerca de 0,23. O entre-eixos longo e os para-choques curtos permitem um maior espaço interno para todos os ocupantes. O Travel Assist com “swarm data” pode assumir o controle total do ID.7 quando necessário. Na estrada, por exemplo, o sedã pode usar o sistema para auxílio na mudança de faixa assistido em velocidades acima de 90 km/h. O motorista sempre monitora as atividades, mas seu esforço ao volante em longas viagens é reduzido significativamente. Na hora de estacionar, o sedã elétrico pode fazer manobras de várias formas, totalmente independentes. Uma delas é o estacionamento com função de memória até uma distância de 50 metros. Para isso, o motorista permanece dentro no ID.7 ou monitora a manobra pelo lado de fora do carro, por meio do aplicativo para celular.

O novo ID.7 é um dos dez novos modelos elétricos que serão lançados pela Volkswagen até 2026. Só neste ano, foram apresentados o novo ID.3, o ID. Buzz (a Kombi elétrica) “long wheel-base” e, agora, o ID.7. Um SUV compacto elétrico e a versão de produção do ID.2all – com preço inferior a 25 mil euros – estão previstos para 2026. No Brasil, ao comemorar seus 70 anos de atividades no país, a Volkswagen anunciou o ID.4, o primeiro 100% elétrico da marca alemã no mercado nacional, com chegada prevista para o segundo semestre deste ano, fazendo parte da estratégia de mobilidade sustentável da fabricante na América Latina. De acordo com a marca alemã, detalhes do veículo, como equipamentos de série, opções e preços serão revelados em breve. “A região é estratégica para a Volkswagen mundialmente. Ela deu uma grande contribuição para os ganhos em 2022 ao alcançar uma participação de mercado relevante. Estamos avançando cada vez mais na eletrificação e na digitalização. Além de democratizar a tecnologia, estamos intensificando a eletrificação de marcas ao redor do mundo para dar aos nossos clientes o que eles realmente desejam. A chegada do ID.4 ao mercado brasileiro é prova disso”, afirma Schäfer. O ID.4 é montado sobre a plataforma MEB, dedicada aos veículos elétricos do Grupo Volkswagen. O carro traz sistema de recarga rápida e será capaz de carregar 80% da bateria em até 40 minutos, considerando uma recarga DC (150 kW). As baterias ficam posicionadas no assoalho do modelo, permitindo um melhor aproveitamento da cabine.