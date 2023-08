Novidades e dicas semanais sobre automóveis

Tomando pulso

Primeiro SUV nacional da Fiat no Brasil e primeiro utilitário esportivo da Abarth no mundo, o Pulse traz novidades na linha 2024. O modelo chega com nova versão S-Design. No Pulse Abarth, há atualizações no design interno e nova opção de roda, maior, de 18 polegadas, mais esportivas. Os preços da linha 2024 do Pulse são de R$ 102.990 na Drive 1.3 MT, de R$ 109.990 na Drive 1.3 AT, de R$ 114.990 na S-Design 1.3 AT, de R$ 121.490 na Audace T200 AT, de R$ 133.490 na Impetus T200 AT e de R$ 149.990 na Abarth T270 AT.

Força e luxo na feira

A Toyota do Brasil está presente na Expointer, aberta até o próximo domingo, em Esteio (RS). A linha Hilux exibe as versões SR e STD Power Pack com 13% de desconto. A Toyota Gazoo Racing, divisão esportiva da marca, mostra a nova Hilux GR-Sport, apresentada no início deste ano. A picape conta com modificações no chassi, na suspensão, nos freios, no design e ganhou 20 cavalos em relação às outras variantes. A Lexus traz os principais modelos de seu portfólio. Destaque para o RX 500h, “flagship” da Lexus, e o NX 350h, seu modelo mais vendido no Brasil, ambos com motorização híbrida, combinando tecnologia avançada e design elegante.

Com o sol como aliado

De 29 a 31 de agosto, a Seres expõe o Aito M7, um SUV com nome de agência de espionagem britânica e uma autonomia espantosa de 1.100 quilômetros. A apresentação do SUV de propulsão elétrica e gerador solar que abastece a tecnologia Huawei nos sistemas de conectividade e nas baterias foi feita no estande da BelEnergy durante a Intersolar South America, no Expo Center Norte, em São Paulo (SP). O modelo com tração integral tem um motor dianteiro de 130kW (174 cavalos) aliado a um traseiro com 200 KW (268 cavalos), gerando uma potência de 455 cavalos e torque de 66,5 kgfm combinados. De acordo com a Seres, o M7 tem capacidade para seis pessoas e bancos com gravidade zero, dando a sensação ao ocupantes de estarem flutuando nas nuvens. O início das vendas do SUV no Brasil está previsto para o último trimestre deste ano. Embora carregue a bandeira chinesa, a Seres foi fundada há mais de dez anos no Vale do Silício, na Califórnia.

Caindo na real

Após uma renegociação de valores com a matriz sul-coreana, acompanhada de uma melhora no cenário econômico brasileiro, a Caoa reduziu os preços na linha de veículos eletrificados, no Kona EV e no Ioniq HEV. Com isso, o SUV Kona foi reposicionado passando de R$ 229.990 para R$ 189.990. O Kona é um SUV urbano premium já vendido globalmente e o primeiro produto da marca sul-coreana com propulsão 100% elétrica no Brasil. O modelo vem equipado com motor de 136 cavalos de potência e torque de 40,3 kgfm, que, acoplado a baterias com capacidade de 39,2 kWh, garante uma autonomia de 252 quilômetros conforme o Inmetro. Já o Ioniq HEV teve o preço reduzido de R$ 199.990 para R$ 149.990. O carro tem um motor 1.6 GDi com até 105 cavalos e 15 kgfm com apoio de um elétrico com 43,5 cavalos e 17,3 kgfm.

Direto do Sul Fluminense

Previsto para chegar em breve ao mercado, o novo Aircross é o segundo produto do projeto C-Cubed e será produzido no Polo Industrial da Stellantis em Porto Real (RJ). O C3 Aircross deverá ser equipado com o motor 1.0 T200 da Stellantis, com potência de até 130 cavalos. O novo modelo promete oferecer o maior porta-malas da categoria e a capacidade para até sete pessoas. “Trata-se de um projeto com base em pesquisa, na qual escutamos muito o que o nosso consumidor queria: um design único, que é o DNA da Citroën, com espaço, robustez e versatilidade, com a acessibilidade da marca, não só na compra quanto no uso do veículo”, explica Vanessa Castanho, vice-presidente da Citroën para a América do Sul.

Novidades do SUV leonino

O Peugeot 2008 traz novidades na linha 2024. O modelo está disponível agora em quatro versões, Allure 1.6 (R$ 104.990), Roadtrip 1.6 (R$ 109.990), Style 1.6 THP (R$ 124.990) e Griffe 1.6 THP (R$ 129.990), todas associadas à transmissão automática sequencial de 6 marchas. A partir da Roadtrip, o SUV compacto tem partes dos bancos em couro, rodas Aquila de 16 polegadas, ar-condicionado dual zone, lanternas em leds e farol com máscara negra. A Style passa a ter somente o motor turbo THP de 173 cavalos com etanol. As duas motorizações contam com modo de condução “Eco”, ideal para ser utilizado no trânsito intenso das grandes cidades, e “Sport”, desenvolvido para respostas mais rápidas e potentes. A gama 2008 2024 tem seis opções de cores, Preto Perla Nera, Branco Nacré (perolizado), Branco Banquise (sólido), Vermelho Rubi, Cinza Artense e Cinza Grafitto. Com exceção da primeira, todas as outras acrescentam R$ 2.450 à fatura.

Peugeot 2008 2024 - Divulgação

Linha completa

Mais uma vez, a Nissan destaca na Expointer, em Esteio (RS), a linha da Frontier em seu estande. Junto com a picape média estão todos os modelos vendidos pela marca japonesa no Brasil, incluindo as duas novas versões dos sedãs Versa e Sentra e o 100% elétrico Leaf. É a décima oitava vez seguida de protagonismo da Frontier na feira, que tem 46 anos de tradição e é considerada uma das maiores da América Latina por mostrar as novidades para o agronegócio em termos de tecnologia, máquinas e criação de animais. A picape traz o conceito “Branded House”, valorizando a origem japonesa da marca. Importada da Argentina, a Frontier está na Expointer nas versões Pro4X, Platinum, Attack, XE e S. Um dos destaques para os visitantes é a oferta exclusiva para o evento da variante S com preço de R$ 189.990. A S é equipada com o motor 2.3 turbodiesel de 160 cavalos de potência e câmbio manual de 6 marchas, enquanto as demais utilizam o 2.3 biturbodiesel de 190 cavalos acoplado à transmissão automática de 7 velocidades.