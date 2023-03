O Creta Night Edition acrescenta potência e exclusividade em relação à versão N Line

A Hyundai Motor Brasil amplia seu portfólio com a chegada do Creta N Line Night Edition. A série especial, limitada a 900 unidades, traz um visual com vários detalhes em preto, combinados com itens de segurança, conectividade, conforto e conveniência.

Pela primeira vez, a Hyundai equipa um veículo produzido no Brasil com som premium assinado pela marca Bose. Com vendas previstas para o começo de abril, haverá pré-venda para 300 unidades com preço sugerido de R$ 181.490 para o carro na cor Preto Onix, de R$ 183.890, em Branco Atlas, e de R$ 184.790, em Cinza Silk (as duas últimas dual tone).

Para tornar a série mais exclusiva, os veículos têm soleira das portas dianteiras personalizadas, numeradas de “001” a “900”. Nas soleiras, está estampada a nomenclatura “Night Edition”, acompanhada pelo emblema “N Line”, aplicado também nos para-lamas e na grade dianteira.

Hyundai Creta N Line Night Edition

“Líder geral de vendas no varejo entre os SUVs em 2022, o Creta figura este ano na liderança do segmento, tanto no atacado quanto no varejo. Trata-se de um bom exemplo do sucesso que a Hyundai conquistou no Brasil em dez anos de operação, celebrados em 2022. Agora, levamos essa história adiante com a série Night Edition”, comemora Airton Cousseau, presidente e CEO da Hyundai Brasil e da Hyundai Motor para a América Latina.

A versão especial do Creta tem o motor 2.0 aspirado Smartstream – atualizado em 2021 com melhoria de 8% em consumo de combustível –, com 167 cavalos de potência abastecido com etanol e 157,3 cavalos com gasolina, os dois a 6.200 rotações por minuto, e 20,6 kgfm (etanol) e 19,2 kgfm (gasolina) de torque, a 4.700 giros, associado à transmissão automática de 6 marchas.

O Creta N Line Night Edition conta com mudanças técnicas em sua estrutura. Novos amortecedores e molas dianteiras tornaram a suspensão mais rígida, enquanto uma nova calibração fez a direção elétrica ficar mais firme. “Os veículos Hyundai N Line conquistaram os principais mercados com uma combinação de desempenho, tecnologia e estilo.

O brasileiro é reconhecidamente um apaixonado pelo estilo esportivo. Por isso, o país foi o escolhido para receber em 2022 a primeira versão do Creta N Line. Agora, a nova série Night Edition atende ainda mais ao consumidor ‘Smart Performer’, que é como chamamos o cliente do Creta N Line. São pessoas independentes, dinâmicas e bem-sucedidas, que buscam um veículo para refletir sua personalidade e seu estilo de vida”, afirma Gerardo Carmona, vice-presidente de Operações Comerciais da Hyundai para as Américas Central e do Sul.

O Creta N Line Night Edition chega ao mercado com novidades no visual, adicionando detalhes na cor preta. No design externo, o modelo se destaca pela grade frontal “N Line” com acabamento “dark chrome” e no logotipo da marca sul-coreana, finalização que se repete nos emblemas traseiros. As saias laterais e os protetores dos para-choques são em preto com detalhes em grafite. As atualizações passam ainda pelos retrovisores externos em preto brilhante, nas maçanetas de fora na cor do veículo e nas rodas de liga leve com design exclusivo “N Line” pintadas em preto brilhante de 18 polegadas e pneus 215/55 R18. A exemplo do Creta N Line de linha, a versão Night Edition tem faróis e lanternas em leds com acabamento escurecido e saída de escapamento com duas ponteiras bem aparentes.

No interior, a série especial mantém o estilo externo, com acabamento do forro na cor preta, bancos revestidos em couro sintético, igualmente em preto, com emblema “N Line” e costura vermelha, também presente na alavanca de câmbio e no volante. O teto solar panorâmico, de acordo com a Hyundai, com uma das maiores áreas envidraçadas do mercado, completa o visual e a experiência a bordo. Por estar posicionada acima do Creta N Line de linha, a série Night Edition oferece o pacote completo de assistência avançada para condução (ADAS), até então disponível apenas na versão “top” Ultimate. As novidades incluem o controle de velocidade adaptativo (SCC) e o sistema de frenagem autônomo para carros, pedestres e ciclistas e para convergência à esquerda.

Outra novidade é o sistema de som da Bose, com oito alto-falantes de alto desempenho, sendo um central de 3,25 polegadas de médio e alto alcances, dois tweeters de uma polegada, dois alto-falantes dianteiros de 6,5 polegadas, dois traseiros de 5,25 polegadas e um subwoofer (5,25 polegadas) instalado no porta-malas. Além de contar com amplificador de seis canais, o Creta N Line Night Edition oferece a tecnologia de compensação de velocidade dinâmica, que monitora a velocidade do veículo e ajusta automaticamente os tons da música para garantir uma audição mais emocionante. A série limitada tem a central multimídia BlueNav, de 10,25 polegadas, um pacote completo de funções do Bluelink para oferecer mais segurança, com recursos como a Smart Camera 360 graus, para o monitoramento remoto do entorno do veículo, funcionalidades de climatização e comando de voz, localidades em tempo real, informações do tráfego e o modo guia de destino, todas atuando diretamente no GPS do veículo. O pacote de uso do Bluelink é gratuito durante três anos, válido a partir da data de compra do carro. Após esse período, os serviços têm mensalidade a partir de R$ 29,90.

A marca N foi criada em 2015 com a missão de ampliar o portfólio de produtos da Hyundai. O nome “N” é inspirado no formato de chicanes, curvas desafiadoras que exigem muita técnica do piloto e desempenho do carro e também uma homenagem à Namyang, cidade na Coreia do Sul onde se localiza o centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Hyundai, e a Nürburgring, famoso circuito alemão em que são testados os veículos com a marca especial. Depois do sucesso da linha N, veio a designação “N Line”. Em junho de 2022, a Hyundai lançou no Brasil a primeira versão mundial N Line do Creta. Segundo a fabricante sul-coreana, a Night Edition veio no rastro da aceitação pelo público da configuração N Line com motor 1.0 Tur