O cupê Toyota GR 86 chega à Argentina e pode vir também ao Brasil

Um cupê concebido para proporcionar uma experiência de condução digna das mais exigentes competições. Essa é a proposta do Toyota GR 86, que acaba de ser lançado no mercado argentino, de onde chega importado do Japão.

O modelo, que é “gêmeo” do Subaru BRZ, foi apresentado mundialmente em 2021 e representa a segunda geração do 86 GT lançado em 2011. Com a chegada do GR 86, desenvolvido pela Gazoo Racing, a esportividade da montadora japonesa atinge seu ápice no mercado latino-americano.

Para o Brasil, existe a expectativa de que o modelo seja apresentado no início do segundo semestre.

No mercado argentino, o preço do GR 86 é US$ 70 mil, equivalente a R$ 382 mil.

Toyota GR 86

Segundo a Toyota, o GR 86 tem três pilares fundamentais: carroceria altamente rígida, maior potência e centro de gravidade mais baixo.

Tudo para entregar um comportamento mais ágil e ter aptidões esportivas.

O veículo tem aço de alta resistência e capô, teto e para-lamas dianteiros de alumínio.

A rigidez torcional foi otimizada para aumentar a estabilidade, enquanto o tamanho do carro permaneceu praticamente o mesmo do do 86 GT.

Tem 4,26 metros de comprimento, 1,77 metro de largura e 1,31 metro de altura, com a distância de entre-eixos de 2,57 metros, com apenas 1.270 quilos de peso total.

O motor é um boxer 2.4 de quatro cilindros que entrega 237 cavalos de potência a 7 mil rpm e 25,5 kgfm de torque a 3.700 giros. Está associado a um câmbio manual de 6 velocidades e à tração traseira.

De acordo com a Toyota, o carro acelera de zero a 100 km/h em 6,3 segundos.

Toyota GR 86

O GR 86 apresenta um design com aerodinâmica melhorada.

Isso é conseguido graças ao seu spoiler dianteiro e às aberturas atrás dos para-lamas, entre outros elementos.

Na frente, o GR 86 se destaca pelos faróis pequenos, em leds, com nova identidade visual luminosa e o logotipo da marca bem destacado no para-choque dianteiro.

Na traseira, os para-choques foram desenhados para que o ar flua para trás, ajudando na estabilidade.

A suspensão dianteira é independente tipo MacPherson e recebeu melhorias nos amortecedores, nas molas e na rigidez do chassi.

Já a configuração traseira tem uma “double-wishbone”, com rodas de 18 polegadas envolvidas em pneus 215/40.

Na suspensão traseira, foi reforçada a rigidez do subchassi, modificada a posição inferior dos amortecedores e melhoradas as características das molas.

Toyota GR 86

No habitáculo, os bancos dianteiros esportivos são aquecidos e contam com reforços acolchoados para melhorar o suporte.

Os acabamentos combinam com o estilo interior.

O modelo tem painel de controle com tela de TFT de 7 polegadas e sistema multimídia com tela “touchscreen” de 8 polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay.

No quesito segurança, o novo Toyota é equipado com sete airbags (frontais, laterais, cortina e de joelho para o motorista), controles de tração e de estabilidade e Hill Start Assistência.

Colaborou Edmundo Dantas/AutoMotrix