O sedã grande totalmente "verde" ID.7 foi anunciado pela Volkswagen

Compacto "top"

Versão 1.0 T-GDI Platinum Plus é a topo de linha, que retomou em março o posto de automóvel de passeio mais vendido do Brasil

O HB20 é o primeiro Hyundai “made in Brazil” e está entre os carros mais vendidos do país desde o lançamento, em 2012. Apresentada em setembro de 2019, a segunda geração ficou marcada pela grade trapezoidal cromada que misturava linhas retas e curvas – causou tanta estranheza que até gerou um certo “bullying”, expresso em apelidos pouco lisonjeiros como “beiçola” e “boca de bagre”. Nada que impedisse o HB20 de atingir pela primeira vez em 2021 a liderança isolada entre os carros de passeio no ranking da Fenabrave, posição mantida em 2022. No geral de automóveis, que inclui os comerciais leves, o hatch da Hyundai foi superado nos dois últimos anos apenas pela picape Fiat Strada. Quando a linha 2023 chegou às concessionárias, em agosto do ano passado, o compacto da marca sul-coreana investiu em um profundo “facelift”, que aparentemente resolveu as “pendências estéticas”. Este ano, o compacto da Hyundai perdeu o ritmo de vendas em janeiro e fevereiro e foi ultrapassado pelos Chevrolet Onix e Onix Plus – mas, em março, já retomou a posição de líder nacional entre os carros de passeio, com 8.363 emplacamentos.

Hyundai HB20 Platinum Plus

Além da evolução visual, a linha 2023 do HB20 incorporou tecnologias de segurança, especialmente na versão topo de linha Platinum Plus. A configuração mais completa do HB20 parte de R$ 117.090 na cor Preto Onix. A opção pelo Branco Astral encarece R$ 700 e as outras tonalidades disponíveis – Cinza Silk, Azul Sapphire, Prata Sand e Prata Brisk (a do modelo testado) – acrescentam R$ 1.600 à fatura. A Platinum Plus é movida pelo motor Kappa 1.0 TGDI, na configuração de três cilindros com 12 válvulas, o mesmo utilizado desde 2019. É uma evolução da versão aspirada Kappa 1.0 das variantes mais baratas do HB20 – além do turbocompressor, incorpora injeção de combustível e intercooler. Entrega até 120 cavalos com gasolina ou etanol a 6 mil rpm e um torque de 17,5 kgfm com gasolina ou etanol a 1.500 rpm.

Na linha 2023 do HB20, a ampla grade hexagonal é dividida por uma faixa de carroceria e traz uma trama tridimensional que alterna formas trapezoidais e losangulares. É ladeada pelos novos faróis que se prolongam até a lateral – apenas as luzes diurnas são em leds. O para-choque ficou mais volumoso e abriga as luzes de seta e os faróis de neblina. O capô tem frisos que integram visualmente o logo da grade ao para-brisa. A traseira traz lanternas em leds interligadas. A parte inferior do para-choque com revestimento em preto fosco ressalta as luzes de seta e de ré – como não são integradas ao conjunto óptico, como é usual nos hatches compactos, ficam em uma posição mais baixa do que o normal. As rodas de 16 polegadas da versão mais cara têm acabamento preto e diamantado. A tampa do porta-malas de maiores dimensões aumenta a percepção de tamanho. Com as alterações nos para-choques, o comprimento do hatch aumentou em 7,5 centímetros.

Hyundai HB20 Platinum Plus

Todas as versões do HB20 contam com seis airbags, freios ABS com EBD, controles de estabilidade eletrônico e tração (ESP e TCS), sinalização de frenagem de emergência, assistente de partida em rampa, controle de cruzeiro e limitador de velocidade. Completam o pacote os cintos de três pontos para todos os ocupantes, apoios de cabeça nos assentos dianteiros e traseiros com regulagem de altura, Isofix, limpador e desembaçador do vidro traseiro, travamento automático das portas e da tampa do compartimento de carga a 20 km/h, trava de segurança para crianças nas portas traseiras e destravamento automático das portas, em caso de acidente. Para as versões Limited, Platinum e Platinum Plus, estão disponíveis os recursos de monitoramento da traseira via câmera e sensor de estacionamento traseiro e acendimento automático dos faróis. E a versão Platinum Plus, com o Hyundai SmartSense, agrega um pacote de recursos de segurança que inclui prevenção de colisões dianteira e traseira, assistência de permanência e centralização em faixa, aviso de saída segura, monitoramento de ponto cego, partida remota do motor e inovações em conectividade por meio do Hyundai Bluelink.

Experiência a bordo

Com o sistema Hyundai Bluelink do HB20 Platinum Plus, o hatch oferece reconhecimento de voz e possibilidade de conectar Google Android Auto e Apple CarPlay sem fio. A possibilidade de partida remota do motor confere a conveniência de climatizar o carro à distância usando a chave presencial. Para acionar o motor, o motorista deve pressionar o botão para travar as portas do carro e, em seguida, manter pressionado o botão de partida remota por três segundos. A chave presencial também permite o travamento e abertura das portas por proximidade, com o toque de um botão na maçaneta, e a partida do motor por botão no painel.

Por dentro, as mudanças do HB20 2023 foram pontuais. Os bancos contam com uma mistura de couro sintético e tecido pretos com outros elementos revestidos em couro – volante, manopla, apoio de braço no console central e acabamento das portas. O Supervision Cluster é um painel de instrumentos com 4,2 polegadas totalmente digital, colorido e interativo, que disponibiliza três opções de cor de fundo para escolha do motorista e a configuração personalizada de itens de segurança e conforto. O ar-condicionado digital é automático, com três níveis de intensidade. A central multimídia BlueMedia traz tela de 8 polegadas em estilo flutuante. São três entradas USB, uma disponível para os passageiros traseiros. Há opção de carregamento por indução (sem fio) da bateria do celular no console central. Mas o ar-condicionado digital automático não tem saídas para trás.

Interior do Hyundai HB20 Platinum Plus

Impressões ao dirigir

O pacote de segurança avançada SmartSense do Hyundai HB20 Platinum Plus, quando ativado, literalmente “mostra serviço” o tempo todo. Na maioria das vezes, “rouba a cena” e deixa o motorista encantado. Em outras, contudo, é tão preventivo que pode causar alguma contrariedade em motoristas conservadores, com estilo mais dominador. O Assistente de Centralização em Faixa, que monitora a posição do carro em relação à sinalização horizontal de trânsito e ao veículo à frente, atua de forma autônoma no volante para manter o carro centralizado na faixa de rodagem. O Sistema de Alerta e Frenagem Autônomo, que freia o carro sozinho para evitar impactos e já era disponibilizado na versão topo de linha do HB20, passou a detectar também ciclistas na linha 2023 – levar um “fino” de um motociclista menos prudente, situação infelizmente corriqueira nos engarrafamentos das grandes metrópoles, pode motivar uma freada não planejada pelo motorista, além de alertas visuais e sonoros. O Assistente de Ponto Cego usa sensores para indicar ao motorista a existência de veículos fora do alcance visual do motorista, feitas diretamente nos espelhos externos, e também pode automaticamente controlar o veículo para reduzir o risco de uma colisão ao mudar de faixa. O Assistente de Tráfego Cruzado Traseiro ajuda a evitar colisões ao sair de uma vaga em ré, usando radares que detectam e emitem um aviso sonoro quando um veículo se aproxima e até mesmo freiam o carro, se necessário. E o Alerta de Saída Segura apenas emite avisos se um veículo for detectado no momento em que um ocupante abre a porta para sair. Há ainda alerta de objetos no banco traseiro, detector de fadiga, farol-alto adaptativo e monitoramento de pressão dos pneus, que se juntam aos controles de tração e estabilidade. Com o tempo ao volante, o motorista logo se acostuma à “mãozinha tecnológica” – e provavelmente sentirá falta dela.

Tecnologias de segurança à parte, a configuração “top” do hatch da Hyundai é produto bastante bem acertado em termos dinâmicos. Mantém o desempenho convincente proporcionado pela já conhecida (desde 2019) parceria do motor 1.0 Turbo GDI e o câmbio automático de 6 velocidades. Como o bom torque máximo de 17,5 kgfm está disponível praticamente em qualquer giro, o hatch acelera com vontade e proporciona agilidade no trânsito, entregando ultrapassagens seguras e um reconfortante vigor em subidas íngremes. As trocas de marchas do câmbio automático são precisas e o compacto ganha velocidade rápida e progressivamente, com a possibilidade de mudanças manuais no volante – um “fetiche” do qual os motoristas de estilo mais controlador não gostam de abrir mão. A suspensão entrega um equilíbrio entre conforto e controle, sem quicar demais nos pavimentos irregulares nem inclinar muito o veículo em curvas velozes. O sistema Stop&Go de parada e partida automática do motor (uma novidade da linha 2023) auxilia na economia de combustível. Segundo o Inmetro, o HB20 Platinum Plus faz 12,2 km/l com gasolina e 8,6 km/l com etanol na cidade e 14,4 km/l e 10,2 km/l em percursos rodoviários, respectivamente.