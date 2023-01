O visionário conceito de picape elétrica Ram 1500 Revolution é revelado na CES 2023, em Las Vegas

Perspectivas 2023

Entre os lançamentos, os mais aguardados são os eletrificados e as picapes

Tanto a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), representante das montadoras com fabricação local, quanto a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), responsável pelas concessionárias no Brasil, convergem para um mesmo ponto: 2023 deve marcar um novo recomeço para o mercado automotivo nacional.

O otimismo sobre a expansão nas vendas automotivas é embalado também pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), entidade representante do mercado de carros híbridos e 100% elétricos.

Além da previsível expansão da frota eletrificada, 2023 será palco de uma dura batalha pelo mercado brasileiro de picapes, em seus três segmentos – de compactas, de derivadas de SUVs e de médias.

A picape grande Ford F-150, o veículo mais vendido dos Estados Unidos há mais de quatro décadas, finalmente será importada para o Brasil de forma regular.

Mas a Chevrolet já mostrou no final deste ano seu grande trunfo para lutar pela liderança das compactas-médias contra a Fiat Toro – a nova Montana, agora “esticada” e originária do utilitário esportivo Tracker.

A marca italiana reforçará a “velocidade de cruzeiro” da Strada com uma versão movida com motor turbo e aponta os olhos em direção às médias com um novo modelo, ainda sem nome definido.

Também no segmento de médias, a Renault mantém no radar a Alaskan, produzida na Argentina.

Nova Chevrolet Montana

Nova Chevrolet Montana

Depois de um longo período de desenvolvimento, a nova picape Montana foi revelada em dezembro deste ano, com previsão de chegada às concessionárias para fevereiro de 2023.

A nova Montana trocará de segmento, subindo do compacto para o intermediário.

Assim, baterá de frente com a líder da categoria das picapes derivadas de utilitários esportivos, a Fiat Toro.

A Chevrolet confirmou duas versões da nova Montana, a LTZ, a R$ 134.490, e a topo de linha Premier, a R$ 140.490, com motor 1.2 turboflex com 133 cavalos de potência e 21,4 kgfm de torque, acoplado à transmissão automática de 6 marchas, o mesmo “powertrain” das versões mais caras da Tracker.

Ford F-150

Ford F-150

As Ram trazidas para o Brasil pela Stellantis terão uma concorrente de muito peso em 2023.

Trata-se da Ford F-150, que finalmente será importada para o mercado brasileiro.

Ainda não se sabe qual será a configuração que virá para cá. Nos Estados Unidos, a picape tem oito opções de acabamento e cinco de motor a combustão: 3.3 V6 de 290 cavalos, 2.5 V6 EcoBoost de 325 cavalos, 3.5 V6 Ecoboost de 375 ou 450 cavalos e 5.0 V8 de 395 cavalos, além de uma variante híbrida e até uma elétrica.

Mas eletrificada para o Brasil virá no próximo ano apenas uma opção híbrida da picape Maverick, acompanhada dos elétricos Mustang Mach-E e da Transit.

Volkswagen ID.3 e ID.4

Volkswagen ID.3 e ID.4

Já circulando pelas ruas brasileiras de forma experimental, os elétricos ID. 3 e ID.4 chegarão de maneira oficial ao mercado brasileiro em 2023.

O ID. Buzz, a Kombi elétrica, ainda não tem data para desembarcar no Brasil.

Os ID. 3 e ID.4 têm motor de 204 cavalos e torque de 31,5 kgfm, alimentados pelo conjunto de baterias de 58 kWh e 77 kWh, respectivamente, com autonomia de até 426 quilômetros no primeiro e de até 522 quilômetros no segundo.

As baterias ficam posicionadas no assoalho dos dois modelos, permitindo um melhor aproveitamento do habitáculo.

Nova picape média da Fiat

Nova picape média da Fiat

Ainda sem nome definido, a Fiat terá uma representante no segmento de picapes médias no Brasil em 2023. Algumas certezas e outras dúvidas cercam a chegada da nova picape.

De certo, ela será lançada no segundo semestre do próximo ano, além de ter a maior capacidade de carga do segmento.

A maior interrogação do novo modelo – que deve ser uma “versão Fiat” da picape Peugeot Landtrek produzida na China – diz respeito à motorização.

No mercado chinês, a picape da marca francesa utiliza um 1.9 turbodiesel de 150 cavalos de potência e 35,7 kgfm de torque – o que pode ser pouco para lutar contra Toyota Hilux, Chevrolet S10, Ford Franger e Nissan Frontier, todas mais “forçudas”.

Uma proposta da Peugeot, parceira da Fiat no grupo Stellantis, seria adotar o 2.0 BlueHDI usado pelo furgão Boxer, montado no Uruguai. Mas a dúvida persiste.

Honda Civic e:HEV

Honda Civic e:HEV

Não mais produzido no Brasil, o sedã médio Civic terá em 2023 uma versão híbrida, chamada pela Honda de e:HEV.

O Civic eletrificado terá um motor 2.0 aspirado de quatro cilindros de ciclo Atkinson e dois elétricos combinados à transmissão.

O carro terá três modos de operação: no “EV”, apenas os motores elétricos funcionarão, quando a carga fica baixa, entra o modo “Hybrid”, ligando o propulsor a combustão para servir apenas de gerador de energia.

No modo “Engine”, só o motor térmico moverá o carro.

O Civic e:HEV deve ter um total de 184 cavalos e 32,1 kgfm de torque.

Renault Alaskan

Renault Alaskan

Lançada pela Renault na Argentina este ano, a picape média Alaskan deve desembarcar no Brasil em 2023.

Produzida na fábrica de Santa Isabel, em Córdoba, a Alaskan foi projetada em conjunto com a Nissan Frontier e a descontinuada Mercedes-Benz Classe X.

A nova picape da Renault foi apresentada na Argentina em oito versões.

Compartilha não apenas a aparência robusta como também os motores com a Frontier.

Um deles é o 2.3 turbodiesel com 160 cavalos e 41 kgfm de torque, associado ao câmbio manual de 6 marchas.

O outro é um 2.3 biturbodiesel com 190 cavalos e 45,9 kgfm, que pode ser acoplado a uma transmissão manual 7 velocidades.

Peugeot 208 turbo

Peugeot 208 turbo

Carro-chefe de vendas da Peugeot no Brasil, o hatch compacto 208 terá uma versão com motor 1.0 turboflex T200, já usado pelos Fiat Pulse e Fastback e que também equipará uma variante da Strada.

O motor turbo não terá alterações no 208, mantendo os 125 cavalos de potência a gasolina e 130 cavalos com etanol, com torque de 20,5 kgfm com os dois combustíveis.

O câmbio será um tipo CVT com 7 marchas simuladas. O 208 turbo não terá mudanças visuais, mantendo o estilo totalmente reestilizado em 2019.

Haval H6

Haval H6

O primeiro modelo da Great Wall Company Limited (GWM) – a maior montadora de carros privada da China – no Brasil será o Haval H6, vendido no mercado brasileiro a partir do primeiro semestre de 2023.

Sucesso mundial de vendas, o H6 é um projeto global disponível em mais de 60 países.

A versão que será vendida no Brasil foi desenvolvida especialmente para o país, a começar pelo “powertrain”.

O SUV produzido na China terá potência combinada de 430 cavalos e torque de 77,7 kgfm e promete ser o híbrido plug-in com a maior autonomia elétrica do mundo, de até 200 quilômetros.

Citroën C3 de sete lugares

Citroën Grand C3

Possivelmente chamado de Grand C3, o modelo totalmente reestilizado este ano será esticado em 2023 para levar até sete pessoas, para combater o Chevrolet Spin.

O Grand C3, ou C3 Aircross, deve ter a mesma mecânica de seu “irmão” menor e demais elementos estéticos e funcionais, como o para-brisa, as colunas “A” e “B” (as da frente e do meio do carro), as laterais, as caixas de roda, o capô e a distância entre-eixos.

O carro deve ser esticado na parte de trás para abrigar mais duas pessoas, forçando a ter mudanças nas colunas “C” (as traseiras), no teto, no assoalho e na tampa do porta-malas.

Jeep Grand Cherokee 4xe

Jeep Grand Cherokee 4xe

Depois do Renegade, do Compass e do Wrangler no mercado global, o Grand Cherokee também estará disponível com propulsão híbrida plug-in em 2023, devendo vir para o mercado brasileiro.

O sistema de propulsão do Grand Cherokee combina um motor 2.0 turbo a gasolina com um elétrico para produzir uma potência total de 380 cavalos, acoplado a uma transmissão automática de 8 marchas naturalmente com tração integral.

A bateria de 17 kWh permite uma autonomia de até 50 quilômetros no modo 100% elétrico. Como já foi anunciado este ano, a Jeep terá novidades ainda em modelos totalmente elétricos.