Royal Enfield Himalayan incorpora novas tecnologias

A Royal Enfield apresenta novidades para a Himalayan. O modelo atualizado já está disponível em todas as concessionárias brasileiras da marca indiana. O visual segue inalterado, mas uma série de novidades tecnológicas trazem aperfeiçoamentos para a maxtrail.

“A Himalayan é um de nossos principais sucessos no mercado brasileiro, uma motocicleta que permitiu ampliar nosso público e mostrar que o motopurismo pode estar em qualquer segmento, inclusive em uma moto de duplo propósito. Mesmo com a grande aceitação do modelo, aprimoramos o produto com melhorias para oferecer uma moto ainda mais eficiente e agradável de se pilotar. E, claro, é sempre importante destacar que o modelo, assim como toda a linha à venda no Brasil, conta com revisões a valor fixo”, destaca Claudio Giusti, diretor-geral da Royal Enfield do Brasil

Nova linha 2023 da Royal Enfield Himalayan

Uma das principais novidades da nova Himalayan é o novo sistema de rede CAN Bus, a Central Eletrônica (ECU) e os submódulos, painel e ABS com otimização dos fios do chicote principal e troca de informações mais precisa entre os sensores, ECU e atuadores. Esses sensores se comunicam diretamente com a ECU e dispensam o uso do cabo de velocímetro. Além disso, os sensores estão conectados ao computador do ABS para garantir frenagens mais eficientes.

O ABS recebeu ainda novidades no acionamento, podendo ser desativado na roda traseira por meio de um botão no painel. O conjunto de informações para o motociclista foi reformulado para oferecer uma visualização aprimorada de todas as informações disponíveis.

Na parte mecânica, o conjunto preserva como ponto principal o monocilíndrico de 411 cm³, que recebeu coletor de admissão e caixa de filtro de ar novos. Com isso, o processo de admissão de ar para dentro da câmara de combustão ficou mais eficiente. O novo escapamento tem catalisador posicionado verticalmente para melhorar a troca de calor dos gases quentes após a queima.

Monocilíndrico de 411 cm³, que recebeu coletor de admissão e caixa de filtro de ar novos

Para oferecer mais conforto na pilotagem, a Himalayan ganhou novo assento, feito com material mais rígido. Há também um novo para-brisa, com desenho para escoar melhor o ar e eliminar ruídos indesejáveis para o motociclista.

Pensando nos pilotos que utilizam a Himalayan para longas viagens, o bagageiro foi reformulado e está mais robusto, garantindo espaço suficiente para as bagagens e tranquilidade para piloto e garupa. A tampa lateral recebeu um novo design, cobrindo o comutador do ABS. O rack dianteiro teve redução no comprimento, dando mais liberdade na pilotagem no off-road. A Himalayan 2023 adicionou um ano na garantia, passando para três.