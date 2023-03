Um novo capítulo para os novos BMW X5 M e X6 M Competition

A BMW M (Motorsport) deu início ao aprimoramento do perfil de seus carros de alto desempenho nos segmentos de utilitário esportivo e SUV-cupê de luxo, com amplas modificações em termos de desempenho, estilo e digitalização. Os novos X5 M Competition e X6 M Competition contam com o inédito motor V8 com tecnologia híbrida leve 48V, atualizações no design externo e no sistema iDrive de última geração, complementado pelo BMW Curved Display e o BMW Operating System 8. Segundo a marca alemã, as atualizações do sistema de acionamento e a eletrificação resultam em uma entrega de energia mais responsiva. Novos detalhes de estilo enfatizam a aura dinâmica e extravagante de ambos os modelos. A tecnologia digital não apenas aumenta o controle e a operação mas também oferece avanços no campo dos sistemas automatizados de direção e de estacionamento.

BMW X5 M Competition acelereca de zero a 100 km/h em apenas 3,9 segundos

Os novos X5 M Competition e X6 M Competition estreiam a tecnologia 48V nos modelos de alto desempenho da BMW. Um motor elétrico integrado à transmissão M Steptronic de 8 marchas fornece até 9 kW (13 cavalos) de potência e 20,5 kgfm de torque adicionais e funciona como um gerador de partida montado no virabrequim. A energia necessária para isso é fornecida por uma bateria de 48V alojada no compartimento do motor, carregada por meio de recuperação adaptativa durante as frenagens. A tecnologia 48V une forças com um novo motor M TwinPower Turbo V8. Além do coletor de escapamento cruzado, a unidade de 4,4 litros tem um acionamento do virabrequim reforçado, turboalimentação mais desenvolvida, um novo duto de admissão de ar e um sistema de suprimento e processo de separação de óleo aumentados. No total, o novo “powertrain” oferece 460 kW (625 cavalos) de potência a 6 mil rotações por minuto e 75,4 kgfm de torque de 1.800 a 5.800 rpm.

A resposta mais nítida e o caráter de alta rotação do V8, ao lado do impulso do motor elétrico, elevam os atributos de desempenho – “cartão de visita” dos carros M. Tanto o X5 M Competition quanto o X6 M Competition aceleram de zero a 100 km/h em apenas 3,9 segundos. De acordo com a marca bávara, a natureza mais forte do sistema de acionamento pode ser sentida como uma “explosão” nas reacelerações. O sistema de escapamento M Sport padrão com abas controladas eletricamente adiciona outra dimensão à experiência de desempenho com seu som genuinamente esportivo. Por outro lado, os novos catalisadores reduzem as emissões do motor a gasolina.

O X5 M Competition utiliza elementos de fibra óptica em forma de “X” nas lanternas e nas luzes de freio

A potência é distribuída por uma nova versão da transmissão M Steptronic de 8 marchas com Drivelogic, que oferece uma escolha de três configurações de mudança nos modos automatizado e manual. Os novos recursos incluem uma programação reajustada e uma ação de mudança mais nítida. Os novos X5 M Competition e X6 M Competition têm ainda uma versão recém-adaptada do sistema de tração integral M xDrive, que se une ao Diferencial Active M no eixo traseiro. O menu M Setup permite ao motorista mudar a tração integral de série para o modo “4WD Sport”, tornando possível executar mais força distinta em cada roda traseira. Os dois modelos sairão de fábrica com rodas de liga leve M de 21 polegadas na frente e de 22 polegadas na traseira, enquanto rodas forjadas de liga leve M com as mesmas dimensões estarão disponíveis como opcionais, com um acabamento Jet Black.

O domínio esportivo e a atitude visual extrovertida caracterizam o design externo dos novos X5 M Competition e X6 M Competition, se notabilizando mais na frente. Os modelos têm novos faróis de leds com controle adaptativo e luz alta não ofuscante BMW Selective Beam. O contorno dos novos conjuntos ópticos é 35 milímetros mais estreito em comparação aos modelos anteriores, podendo ter opcionalmente luzes M Shadowline. A grade de “rim duplo” é totalmente preta, com as barras horizontais e o emblema com o nome do carro ampliado. As capas dos retrovisores externos e o spoiler traseiro do X6 M Competition estão disponíveis em fibra de carbono como opcional. Já o X5 M Competition utiliza elementos de fibra óptica em forma de “X” nas lanternas e nas luzes de freio.

O BMW X6 M Competition sai de fábrica com rodas de liga leve M de 21 polegadas na frente e de 22 polegadas na traseira

No centro das atualizações de design do interior dos dois modelos está o BMW Curved Display, formado por uma tela de informações de 12,3 polegadas atrás do volante e uma de controle de 14,9 polegadas, com uma única superfície de vidro incorporando ambas. A tela sensível ao toque do display controla várias funções, resultando em uma redução significativa na quantidade de botões e controles. O BMW iDrive tem como base o BMW Operating System 8, com novos serviços digitais. O BMW Live Cockpit Professional acrescenta o head-up display e o sistema de navegação BMW Maps com a função Augmented View. Quando o carro está parado, o motorista e o passageiro da frente podem desfrutar de streaming de conteúdo do YouTube. O sistema de multimídia é compatível com o Apple CarPlay e o Android Auto por meio da tecnologia de rádio de banda ultralarga (UWB). A funcionalidade BMW ID personalizada e um eSIM projetado para a nova tecnologia móvel 5G também estão disponíveis.

Os novos X5 M Competition e X6 M Competition terão mais sistemas automatizados de direção e de estacionamento. A gama de funções de ajuda ao motorista inclui aviso de colisão frontal ampliada para ciclistas e pedestres, permanência e retorno de faixa de rolagem, assistente de limite de velocidade automático, Active Navigation, controle de velocidade de rota, reconhecimento de semáforo (não disponível em todos os mercados) e frenagem de emergência automática. O novo opcional Parking Assistant Professional controla as manobras de estacionamento automaticamente dentro e fora dos espaços e outras manobras completas cobrindo uma distância de até 200 metros de fora do veículo, com o motorista utilizando o My BMW App em um iPhone.