Yamaha lança nova edição limitada da scooter Nmax Connected 160 ABS

De olho nos fãs da saga “Star Wars”, a Yamaha dá sequência à Collab Star Wars/Yamaha e lança a Nmax Connected 160 ABS Mandalorian. A série especial traz grafismos que fazem alusão à armadura do protagonista da série “The Mandalorian”, que estreou no Disney+ no início de março. É o quarto lançamento da parceria, inaugurada em 2020 com os modelos Nnax Império Galáctico e Nmax Aliança Rebelde, e que teve sequência com a Xmax Darth Vader, apresentada em 2022. A Nmax Connected 160 ABS Mandalorian já está disponível na rede de mais de 500 concessionárias e pontos de venda da marca japonesa no Brasil. Limitada a 400 unidades, terá preço público sugerido de R$ 20.290 mais frete.

Yamaha Nmax Connected 160 ABS Mandalorian

A scooter traz a cor prata (Silver Beskar), remetendo ao raríssimo metal Beskar utilizado na armadura do guerreiro mandaloriano, e detalhes em marrom que completam a vestimenta. Tem gráficos com o nome da série “The Mandalorian” e o ícone com o código mandaloriano, “This is the way”, no para-lama dianteiro do modelo. Sua carenagem frontal recebe gráficos que seguem as linhas do farol e fazem alusão ao capacete do Mandalorian. Os fãs mais atentos ainda notarão, na carenagem lateral traseira, a inscrição com o nome da série escrito no idioma mandaloriano. O conjunto óptico com faróis de leds possibilita maior amplitude de iluminação, assim como as lanternas bipartidas de leds.

Yamaha Nmax Connected 160 ABS Mandalorian

Como toda nave espacial tem que estar conectada a um comando de bordo, a nova edição especial da Yamaha não poderia ser diferente. Ela conecta smartphones ao seu painel via Bluetooth e, por meio do aplicativo Yamaha Connect, mostra informações para uma pilotagem mais consistente. É possível comparar a eficiência de pilotagem com outros usuários a partir do Ranking Eco e também registrar, salvar e compartilhar as rotas preferidas nas redes sociais. Também dá para conferir o status da vida útil do óleo do motor e do nível de carga da bateria, saber onde foi o último lugar de estacionamento, acompanhar o registro diário e mensal de consumo dos trajetos e receber alertas de manutenção e falhas da scooter. Esses alertas também podem ser enviados para um e-mail do dono do veículo. O Yamaha Connect amplia a experiência de pilotagem, graças ao Revs Dashboard, painéis que possibilitam acompanhar no smartphone informações adicionais, como rotações por minuto e ângulo de abertura do acelerador. O painel da Nmax Mandalorian é 100% digital e mostra notificações de mensagens, chamadas telefônicas e até o nível de bateria do celular.

Yamaha Nmax Connected 160 ABS Mandalorian

O motor da Nmax Connected 160 ABS Mandalorian é o mesmo do modelo convencional, um monocilíndrico com arrefecimento líquido de 160 cc e 15,4 cavalos de potência. Além do cilindro em DiASil, conta com comando de válvulas variável (VVA) e o sistema stop&start, que ajudam a aumentar o desempenho e reduzir o consumo de combustível. A scooter vem com sistema Smart Key, que liga a moto por aproximação, e é equipada com pneus Pirelli Diablo Scooter, nas medidas 110/70 na dianteira e 130/70 atrás. A suspensão traseira tem dois níveis de ajuste e curso de 86 milímetros e permite escolher uma posição mais suave ou mais firme. A exemplo da Nmax “normal”, a edição Mandalorian tem compartimento sob o assento e espaço para guardar capacete fechado grande e pertences, além de dois porta-objetos, um em cada lateral da scooter, sendo o do lado esquerdo com tomada de 12V.