Brasil

BRASILEIRA

Cientista brasileira morre atropelada em Lisboa; família arrecada R$ 120 mil para traslado

O valor, segundo os idealizadores da iniciativa, ajudará a custear as passagens aéreas das irmãs e dos pais de Flávia para acompanhar os trâmites legais

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

28/09/2025 - 19h00
Flávia Vasconcelos de Mello, pesquisadora brasileira que fazia pós-doutorado em Portugal, foi atropelada por um carro e morreu em Lisboa na quinta-feira, 25. De acordo com o site português Público, o acidente teria ocorrido na rua Snu Abecassis, na região do Lumiar, quando a brasileira atravessava a faixa de pedestres.

Uma testemunha relatou que o acidente gerou mobilização, incluindo a presença de dois médicos que moram na região. Uma ambulância foi chamada e a equipe tentou reanimar Flávia, sem sucesso.

Amigos e familiares organizaram uma "vaquinha" online e arrecadaram R$ 122 mil para custear o traslado do corpo.

O valor, segundo os idealizadores da iniciativa, ajudará a custear as passagens aéreas das irmãs e dos pais de Flávia para acompanhar os trâmites legais e o transporte do corpo da cientista de volta ao Brasil. A expectativa é que o velório seja realizado no Rio de Janeiro.

Flávia fez graduação em Ciências Biológicas e tinha mestrado e doutorado em Ecologia, todos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Segundo informações de seu currículo Lattes, ela fazia pós-doutorado no Instituto Português do Mar e Atmosfera pelo Centro de Ciências do Mar e do Meio Ambiente (Mare), em Lisboa.

O Mare divulgou uma nota de pesar em que lamenta a morte de Flávia. "A sua dedicação, competência e espírito colaborativo marcaram profundamente colegas e estudantes, deixando um legado de ciência e amizade que permanecerá entre nós. Será sempre lembrada por sua energia contagiante, pela alegria de viver e pelo humor inconfundível."

Yago Bezerra, namorado de Flávia e com quem a pesquisadora morava, publicou homenagens em seu perfil no Instagram. "Muito obrigado por cada segundo que vivi com você, você me ensinou tudo. Só esqueceu de me ensinar a ficar sem você", lamentou.

Brasil

Tarcísio visita Bolsonaro e diz ter preocupação e consideração ao ex-presidente

Governador de São Paulo ainda negou que Bolsonaro tenha lhe dado aval para concorrer à Presidência da República no ano que vem

25/09/2025 20h00

Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas

Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas Alan Santos/PR

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou nesta quinta-feira, 25, que irá visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na próxima segunda-feira, 29, após a autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo Tarcísio, trata-se de algo que ele "fará sempre".

"Vou visitar um amigo e prestar solidariedade a ele. É uma coisa que eu vou fazer sempre, porque tenho preocupação e consideração com uma pessoa que sempre foi muito importante para mim", disse o governador. Ao ser questionado se iria abordar a pauta da anistia no encontro com o capitão reformado, Tarcísio desconversou.

O chefe do Executivo paulista também negou que Bolsonaro tenha lhe dado aval para concorrer à Presidência da República no ano que vem e reafirmou que pretende disputar a reeleição em São Paulo. Embora negue publicamente, Tarcísio é o candidato favorito de setores do Centrão e da elite financeira do País ao cargo.

Depois de cancelar uma viagem a Brasília em 15 de setembro, o governador pediu autorização ao STF para visitar o ex-presidente no dia 16. Moraes autorizou o encontro, mas apenas para a próxima segunda-feira, 29. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, após descumprir medidas cautelares impostas pelo STF. Neste mês, ele foi condenado por tentativa de golpe de Estado pela Primeira Turma do Supremo.

Tarcísio falou com jornalistas após a inauguração das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) Cabuçu e Fortaleza, em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo.

Violência em escolas

Atentado em escola pública do Ceará deixa dois mortos e três feridos

Em 2023, Mato Grosso do Sul também teve atentado à escola municipal da Capital

25/09/2025 17h25

Atentado deixa duas mortes e três feridos no Ceará

Atentado deixa duas mortes e três feridos no Ceará Foto: Reprodução / Agência Brasil

Na manhã desta quinta-feira, dois alunos morreram e três ficaram feridos em uma escola estadual de Sobral, interior do Ceará. Os assassinos passavam pela calçada na rua e atiraram através das grades que circundam toda a escola.

O crime ocorreu no intervalo, horário em que todos os alunos estavam pelos corredores e pátio. As duas mortes, foram de vítimas com 16 e 17 anos, que estavam no estacionamento e morreram no local.

Já os outros três alunos feridos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados para a Santa Casa da cidade cearense.

Segundo investigações, foram encontradas uma balança de precisão e drogas com um dos alunos baleados. A informação é que ele estaria vendendo entorpecentes dentro da escola. 

Ainda de acordo com as informações divulgadas, as balas tinham destino e a motivação do atentado não foi extremismo, mas sim disputa ao tráfico de drogas.

Atentados em escolas

Apesar do ataque na Escola Estadual Luis Felipe, no Ceará, ter motivação diferente de extremismo, relembra a violência e atentados ocorridos em outros estados, como em Realengo, no Rio de Janeiro, em 2011, Suzano, em São Paulo no ano de 2019 e Blumenau, em Santa Catarina no ano passado.

Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, houve um caso de atentado em 2023. Um ex-aluno da escola Municipal Bernardo Franco Baís, com menos de 18 anos, foi até sua antiga escola armado com 4 facas e uma marreta.

Especulações das autoridades que apuraram o caso na época é que ele planejava um ataque em massa. Além dessa, foi apontado motivação de ataque à ex-professora, devido a ter sido transferido anteriormente por indisciplina – essa tese foi corrigida depois e informada que ele deixou a escola naturalmente.

O atentado não se concretizou, mas o ex-estudante deixou a mãe de um outro aluno ferida após atingi-la com uma facada ainda na porta do colégio, quando ele tentava entrar na escola, para dar continuidade ao plano.

Capitais mais violentas do país

De acordo com o Anuário de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Fortaleza, capital do estado em que aconteceu esse último atentado, está em 6º lugar. Atrás de Rio Branco (AC), Maceió (AL), Manaus (AM), Macapá (AP) e Salvador (BA).

Mato Grosso do Sul aparece em 12º lugar, com 18,9% de taxa de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes, isto é 3,84% a menos que a primeira colocada no ranking (22,7%).

Com informações do Estadão

