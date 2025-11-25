Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil

IGUALDADE

Mulheres negras marcham hoje em Brasília por reparação e bem-viver

Caravanas de todos os estados foram à capital federal e a expectativa é de reunir até um milhão de participantes no segundo evento deste movimento

AGENCIA BRASIL

25/11/2025 - 07h14
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Caravanas de diversas partes do país vão ocupar, nesta terça-feira (25),  a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, para a 2ª Marcha das Mulheres Negras, com o tema “por Reparação e Bem Viver.” A expectativa é reunir 1 milhão de pessoas.

Organizada pelo Comitê Nacional da Marcha das Mulheres Negras, a mobilização nacional busca colocar em pauta os direitos básicos desse segmento da população - como moradia, emprego, segurança -, mas também por uma vida digna, livre de violência e por ações de reparação.

A jornada faz parte da programação da Semana por Reparação e Bem-Viver, de 20 a 26 de novembro, na capital federal, marcada por debates, atividades e apresentações culturais para exaltar o protagonismo das mulheres negras em todo o país.

Segunda edição

A nova edição da Marcha das Mulheres Negras é realizada no mês em que é celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra, em 20 de novembro.

O evento ocorre dez anos depois da primeira marcha, em 18 de novembro de 2015, quando mais de 100 mil mulheres negras do Brasil marcharam em Brasília contra o racismo, a violência contra a juventude negra, a violência doméstica e o feminicídio, que vitimam essas mulheres, e pelo bem viver, rejeitando a mera sobrevivência. 

Neste ano, as mulheres negras vão marchar pela promoção de mobilidade social, considerando os danos deixados pela escravidão através de séculos, que se tornaram obstáculos ao desenvolvimento econômico dessa população.

Programação 

A programação oficial da 2ª Marcha das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver tem início às 9h, com concentração no Museu da República, próximo à Rodoviária do Plano Piloto. No mesmo local, haverá uma roda de capoeira e cortejo de berimbaus.

Às 9h também, o Congresso Nacional realizará sessão solene em comemoração à Marcha das Mulheres Negras por Reparação e Bem-Viver, no plenário da Câmara. Por volta das 11h, está agendada a saída da marcha pela Esplanada dos Ministérios.

O jingle oficial da marcha, que promete embalar as mulheres na caminhada rumo ao gramado do Congresso Nacional, já está no ar. com a frase “Mete marcha negona rumo ao infinito. Bote a base, solte o grito! Bem-viver é a nossa potência, é a nossa busca, é reparação!”

Às 16h, o público poderá conferir os shows de artistas que representam a diversidade da produção cultural negra no Brasil. As cantoras são engajadas com as pautas da temática da negritude, do antirracismo e do feminismo. São elas: Larissa Luz, Luanna Hansen, Ebony, Prethaís, Célia Sampaio e Núbia.

Espaço de articulação

A marcha de 2025 ultrapassa as fronteiras do Brasil. Para fortalecer a articulação global, a manifestação reunirá mulheres negras em diáspora (imigração forçada de africanos), e do continente africano, comprometidas com a construção de um futuro livre das violências impostas pelo racismo, pelo colonialismo e pelo patriarcado.

Lideranças negras do Equador estão em Brasília para participar da Marcha de 2025. O objetivo é, de acordo com o grupo equatoriano, aprofundar e visibilizar as lutas das mulheres afrolatinas, afrocaribenhas e da diáspora.

Elas estão focadas no fortalecimento da articulação regional e global das mulheres negras, na recuperação da memória e visibilidade das mulheres afrolatinas em todos os níveis e no  fortalecimento político, por meio do posicionamento coletivo dos direitos das mulheres.

A ativista de San Lorenzo (Equador) e membro da Confederação Comarca Afro-equatoriana do Norte de Esmeraldas (Cane), Ines Morales Lastra, explica que elas defendem os direitos coletivos e dos territórios ancestrais do povo afro-equatoriano e que viajaram a Brasília para somar na luta feminina. “Marcharemos para ecoar a firmeza de nossa voz e nossas demandas, porque são nossas as vozes de nossas avós.”

Lélia Gonzalez

Quem também participará da 2ª Marcha das Mulheres Negras é Melina de Lima, neta da antropóloga Lélia Gonzalez, falecida em 1994, aos 59 anos.

No último dia 10, Melina esteve em Brasília para receber, em nome de Lélia Gonzalez, o título de Doutora Honoris Causa concedido pela Universidade de Brasília.

Lélia foi uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado. A ativista é referência nos estudos e debates de gênero, raça e classe no Brasil, na América Latina e no mundo.

Ela é considerada uma das principais autoras do feminismo negro no país e foi a criadora de conceitos como “amefricanidade” e “pretuguês”.

"Amefricanidade" é um conceito que se refere à condição dos povos negros nas Américas, unindo ancestralidades africanas e ameríndias para descrever uma identidade política e cultural específica. O termo questiona a dominação colonial e o racismo que persistem após a escravidão,

O "Pretuguês" é o termo para descrever as influências das línguas africanas na língua portuguesa falada no Brasil. 

Atualmente, Melina de Lima é diretora de educação e cultura do Instituto Memorial Lélia Gonzalez e cofundadora do projeto Lélia Gonzalez Vive.

Meninas e mulheres negras

As meninas e mulheres negras são o maior grupo populacional do país. De acordo com o Ministério da Igualdade Racial (MIR), elas somam 60,6 milhões de pessoas, divididas entre pretas (11,30 milhões) e pardas (49,30 milhões).  O total corresponde a cerca de 28% da população geral do país.

 

ecoturismo

Cidade de SC com 39 praias inicia neste sábado cobrança de taxa de entrada

De acordo com dados da prefeitura lde Bombinhas, o município chega a receber 1,5 milhão de turistas entre dezembro e março

15/11/2025 07h12

Compartilhar
Aponta como 6º destino mais procurado por estrangeiros, Bombinhas vai cobrar R$ 38,00 por carro de passeio e R$ 57,00 por caminhonte. Ônibus terá taxa de $ 191,50

Aponta como 6º destino mais procurado por estrangeiros, Bombinhas vai cobrar R$ 38,00 por carro de passeio e R$ 57,00 por caminhonte. Ônibus terá taxa de $ 191,50

Continue Lendo...

A cidade de Bombinhas, localizada no litoral centro-norte de Santa Catarina, a 70 quilômetros de Florianópolis, começará a cobrar a Taxa de Preservação Ambiental (TPA) a partir deste sábado, 15, para turistas que visitarem a cidade. Os valores variam de acordo com o tipo do veículo do visitante e poderão chegar a R$ 191 (veja tabela abaixo).

De acordo com dados da prefeitura local, o município, reconhecido por abrigar 39 praias e pelo ecoturismo, chega a receber 1,5 milhão de turistas entre dezembro e março. A TPA é uma lei instituída na cidade desde 2014 e sua cobrança é anual e temporária. Nesta nova temporada, o pagamento pelas visitas irá até o dia 15 de abril.

Conforme a administração municipal, a TPA é cobrada para conservação ambiental e manutenção da infraestrutura urbana de Bombinhas durante a maior movimentação turística. Os recursos arrecadados ajudam a custear os serviços de limpeza urbana; de instalação de infraestrutura para o turismo, como sinalização de trilhas; e de manutenção das praias.

"Visamos o crescimento local sustentável focado na preservação da natureza e na qualidade de vida dos habitantes e da população flutuante, afim de minimizar os impactos ao meio ambiente causados durante a alta temporada", informa a prefeitura em página criada sobre a Taxa de Preservação Ambiental.

Valores da cobrança

- Motocicleta, motoneta e bicicleta a motor - R$ 4,50

- Veículos de pequeno porte (passeio/automóvel) - R$ 38

- Veículos utilitários (caminhonete e furgão) - R$ 57

- Veículos de excursão (van) e micro-ônibus - R$ 76,50

- Caminhões - R$ 114,50

- Ônibus - R$ 191,50

A taxa vale por 24 horas corridas e é realizada por entrada no município. Ou seja, se um veículo entrou em Bombinhas no dia 8 de dezembro às 11h da manhã e saiu da cidade apenas no dia 25, às 23h, a taxa será cobrada apenas uma única vez.

Porém, se este mesmo veículo entrar na cidade às 11h do dia 8, mas resolver sair do município no dia 9 e voltar ao meio-dia, deverá pagar a taxa duas vezes - porque entrará em Bombinhas duas vezes em um intervalo maior do que 24 horas.

Alguns veículos estão isentos da taxa, como os licenciados no município de Bombinhas e Porto Belo; veículos que realizam abastecimento no comércio e prestadores de serviços, incluindo os que transportam artistas e aparelhagem para espetáculos e feiras; além dos que são de trabalhadores da cidade e de proprietários de imóveis prediais.

O pagamento pode ser realizado de forma antecipada no site oficial da prefeitura de Bombinhas e pelo aplicativo da TPA, ou por meio de tags automáticas, totens de autoatendimento espalhados pela cidade e nos pórticos de acesso ao município, nos bairros Bombas e Zimbros.

39 praias e cerca de 1,5 milhão de turistas

Bombinhas faz parte da região turística catarinense conhecida como Costa Verde e Mar. Fica próxima das cidades de Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema e Porto Belo, além do aeroporto de Navegantes.

A cidade possui 39 praias e chegou a ser classificada como o 6° destino brasileiro mais procurado por estrangeiros, segundo dados do Ministério do Turismo. A prefeitura informa que, entre dezembro e março, Bombinhas costuma receber cerca de 1,5 milhão de turistas de forma flutuante.

Entre as praias mais procuradas estão Bombas, Bombinhas, Quatro Ilhas, Canto Grande, Zimbros, Mariscal e Sepultura.
 

DERRETIMENTO

Substitutivo de Derrite limita atuação do MP, dizem especialistas

No artigo 5º, o projeto diz que os crimes previstos na lei são investigados por inquéritos policiais, sem mencionar as procuradorias

14/11/2025 07h16

Compartilhar
Em meio a uma série de polêmicas e recuos do relator, a PL contra facções deve ser votado na próxima terça-feira

Em meio a uma série de polêmicas e recuos do relator, a PL contra facções deve ser votado na próxima terça-feira

Continue Lendo...

Especialistas em segurança pública avaliam que o quarto substitutivo do relator Guilherme Derrite (PP-PL) ao projeto de lei (PL) Antifacção pode limitar a atuação do Ministério Público (MP) contra o crime organizado ao afirmar, no artigo 5º, que os crimes previstos na lei são investigados por inquéritos policiais, sem mencionar as procuradorias. 

O professor da Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio Grande do Sul e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Rodrigo Azevedo, argumentou à Agência Brasil que o texto limita o modelo de investigação, reforçando o inquérito policial como via praticamente exclusiva.

“Isso reduz o espaço para investigações próprias do Ministério Público, como as conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, e contraria o entendimento já consolidado do STF de que o MP tem poder investigatório. 

Segundo o professor, não há proibição explícita, mas a estrutura procedimental criada pelo art. 5º transforma o inquérito na única via de investigação.  

O relator do projeto, quando questionado, disse que usou modelos de legislações semelhantes para escrever o texto e que consultou associações de procuradores para contribuir com a redação. Mesmo assim, prometeu ajustar o texto para não ficar dúvida quanto ao papel do Ministério Público no combate às facções e milícias no país.

“Isso não existe. Meu parecer reforça o poder de investigação do MP e das polícias. De toda forma, eu posso transformar a crítica em sugestão e aprimorar o texto para que não restem dúvidas ou interpretações equivocadas. Minha intenção sempre foi o de aprimorar as instituições." 

O professor de direito da PUC de Minas, Luis Flávio Sapori, avaliou que, da forma como foi escrito, o texto cria "confusão interpretativa" e eventual disputa de poder entre delegados e promotores, o que poderia ser um grave retrocesso.  

“O relator afirma claramente que os crimes previstos no Marco Legal devem ser investigados por inquérito policial apenas. Não faz qualquer sentido delegar apenas aos inquéritos policiais a prerrogativa de investigar o crime organizado no Brasil. Isso pode impedir que o MP faça investigação autônoma, sem passar por inquérito policial”, afirmou.

Aprimorar texto

Para Sapori, o substitutivo tem alguns pontos que precisam melhorar para se evitar que a "legislação confusa” favoreça o crime organizado por meio de bons advogados para emperrar os processos judiciais.

“Isso vai deixar o processo de investigação mais complexo, vai criar mecanismos que podem colocar em dúvida quem que tem que julgar, se é a Justiça estadual ou federal, o que pode gerar uma série de controvérsias jurídicas que podem ser bem aproveitadas por boas defesas do crime organizado.”

Segundo o especialista, não é preciso criar um novo tipo penal. Ele defendeu que as mudanças fiquem todas concentradas na Lei de Organizações Criminosas (Lei 12.850 de 2013).

“Todo esse marco legal deve envolver, basicamente, mudanças da lei de organizações criminosas de 2013. Não faz sentido criar outro tipo criminal, como eles estão propondo agora. Isso não é justificável. Precisa um pouco de racionalidade para aproveitar a legislação que já existe e aprimorá-la”, concluiu o professor.

Para o professor da PUC do Rio Grande do Sul, Rodrigo Azevedo, seria preciso ainda reduzir a pena de membros das facções que não sejam líderes, sejam réus primários e não estejam envolvidos em atos violentos.

“Era um mecanismo importante para diferenciar papéis dentro de organizações. Na prática, líderes e membros de base passam a ser tratados sob o mesmo patamar de 20 a 40 anos [de prisão], o que desestimula colaborações, dificulta investigações e amplia o encarceramento de pessoas com baixa relevância na estrutura criminosa”, explicou.

Entenda

O PL Antifacção, renomeado como Marco Legal do Combate ao Crime Organizado Ultraviolento no Brasil, foi enviado pelo governo federal à Câmara após a operação no Rio de Janeiro que resultou em 121 mortos, incluindo quatro policiais.

O objetivo do PL era endurecer penas, aprimorar os mecanismos de investigação e asfixia econômica dessas organizações, além de integrar as forças de segurança no combate as milícias e as facções. 

Ao nomear para a relatoria o deputado Derrite, então secretário de Segurança Pública de São Paulo, o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), criou atritos com o Poder Executivo, que reclamou que a escolha “contaminava o debate”. 

Desde então, o texto sofreu quatro alterações, entre elas, a exclusão da previsão da PF só agir contra o crime organizado se provocada pelo governador. O relator sempre negou que as mudanças afetariam as atribuições da Polícia Federal. 

Antes da publicação do último parecer, divulgado na noite dessa quarta-feira (12), o Ministério da Justiça e Segurança Pública avaliou que o projeto continua problemático e que pode levar a um caos jurídico no país. 

Assim como o Executivo federal, governadores de estado também pediram mais tempo para votação do projeto, que estava previsto para ser analisado nesta semana. Com isso, o presidente da Câmara decidiu adiar a votação para próxima terça-feira (18), para dar tempo de novos ajustes de redação. 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3545, segunda-feira (24/11)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3545, segunda-feira (24/11)

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6884, sábado (22/11): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Quina de ontem, concurso 6884, sábado (22/11): veja o rateio

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3544, sábado (22/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3544, sábado (22/11): veja o rateio

4

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2322, sábado (22/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2322, sábado (22/11): veja o rateio

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2942, sábado (22/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2942, sábado (22/11): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 12 horas

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul