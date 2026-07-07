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2 a cada 3 mulheres vítimas de violência doméstica já tinham sofrido agressões, aponta estudo

De acordo com o Atlas da Violência, apesar da tendência de redução dos casos de mortes de mulheres, o volume de casos ainda permanece alarmante

Estadão Conteúdo

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07/07/2026 - 22h00
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Dois terços das mulheres que buscaram atendimento médico no sistema de saúde após sofrerem agressões em ambiente doméstico relataram que o episódio não foi uma ocorrência isolada, mas a repetição de violências anteriores.

Os dados constam no Atlas da Violência, estudo desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), elaborado com base nos registros do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde.

Ao todo, as unidades de saúde do País prestaram assistência a 186.177 mil mulheres vítimas de violência doméstica. Desse total, 100,8 mil declararam já ter sofrido ao menos um episódio de violência anteriormente.

"A sustentação desse ciclo frequentemente envolve estratégias de controle e isolamento, por meio das quais o agressor limita o acesso da mulher a redes de apoio - familiares, amigos e serviços - e amplia sua dependência. Nesse contexto, não é incomum que mulheres transitem reiteradamente pelos serviços de saúde após episódios de violência, sem que haja uma interrupção efetiva da dinâmica abusiva. Em muitos casos, essa trajetória contínua de violência culmina em desfechos letais, evidenciando como as desigualdades de gênero operam de forma estrutural e podem resultar em feminicídio", diz o relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Segundo os dados do sistema de saúde, 3.642 mulheres foram assassinadas no Brasil em 2024, o que corresponde a uma taxa de 3,4 mortes a cada 100 mil mulheres. Esse número representa uma queda de 6,7% das mortes em relação a 2023.

De acordo com o Atlas da Violência, apesar da tendência de redução dos casos de mortes de mulheres, o volume de casos ainda permanece alarmante.

"Trata-se de uma tendência de redução que vem sendo registrada ao longo da última década. Desde 2014, primeiro ano da série histórica analisada aqui, houve diminuição de 27,7% na taxa de homicídios de mulheres notificados pelo sistema de saúde. Apesar desse recuo, o volume absoluto de casos permanece alarmante e evidencia a persistência da violência letal de gênero no país: entre 2014 e 2024, 46.336 mulheres foram assassinadas no Brasil", diz o levantamento.

Mulheres negras são as principais vítimas

Em 2024, foram registradas 2.457 mulheres negras vítimas de homicídio, o que representa 67,5% do total de homicídios femininos. Trata-se de uma taxa de 4,0 mulheres negras mortas a cada 100 mil mulheres.

Naquele ano, a taxa de vitimização por homicídio de mulheres negras (4,0 homicídios por 100 mil mulheres) foi 66,7% superior à taxa verificada entre mulheres não negras (2,4).

"As mulheres negras, entendidas como pretas e pardas, assumem destaque. Os dados do sistema de saúde, referentes aos homicídios femininos analisados por raça/cor, evidenciam que elas são as principais vítimas da violência letal", diz o relatório.

Confronto

Adolescente de 17 anos morre em confronto com policiais em granja de MS

Ocorrência mobilizou equipes das polícias Civil e Militar na zona rural de Dourados; circunstâncias da ação serão apuradas pelas autoridades.

07/07/2026 19h38

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Foto: Divulgação

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Um adolescente de 17 anos, identificado como Mateus Adriano Acunha de Araújo, morreu durante um confronto com policiais civis e militares na tarde desta terça-feira (7), em uma granja de criação de suínos localizada na região do distrito de Itahum, zona rural de Dourados.

De acordo com as primeiras informações, a ação policial ocorreu no interior da propriedade rural e terminou com o adolescente baleado. Equipes de socorro chegaram a ser acionadas, mas a morte foi constatada ainda no local.

A ação foi realizada por equipes do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Caarapó e da Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), após os investigadores receberem informações de que Mateus Adriano Acunha de Araújo estaria escondido na propriedade rural.

Durante a tentativa de abordagem, houve o confronto que terminou com a morte do adolescente.

Informações preliminares apuradas pelas forças de segurança apontam que o adolescente seria integrante da facção criminosa Comando Vermelho e estaria envolvido em crimes registrados recentemente na região de Dourados e Caarapó, marcados pela disputa entre organizações criminosas rivais.

Essas suspeitas, no entanto, ainda serão aprofundadas ao longo da investigação.

Ainda conforme as apurações, o adolescente era investigado por suposta participação em ataques atribuídos à guerra entre facções.

A Polícia Civil também apura indícios de que ele utilizava redes sociais para exibir armas de fogo, fazer publicações com tom de provocação sobre homicídios ocorridos na região e intimidar agentes de segurança pública com ameaças.

As investigações também apontam que o jovem teria sido reconhecido por vítimas e testemunhas como um dos suspeitos de participar da tentativa de homicídio registrada na madrugada de segunda-feira (6), em Caarapó. 

Na ocasião, um homem de 25 anos e a cunhada dele, de 27, foram baleados. Segundo a linha investigativa, o alvo do ataque seria um suposto integrante de uma facção rival. O jovem também era investigado por envolvimento em pelo menos dois homicídios consumados e duas tentativas de homicídio.

A ocorrência desta terça-feira mobilizou equipes das polícias Civil e Militar, que permaneceram na propriedade rural realizando os procedimentos de preservação da cena até a chegada da perícia técnica.

O local foi isolado para o trabalho dos peritos, que irão auxiliar na reconstrução da dinâmica do confronto. O corpo do adolescente será encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), onde passará por exame necroscópico antes de ser liberado à família.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar todas as circunstâncias da ocorrência, incluindo a atuação dos policiais, a dinâmica do confronto e o eventual envolvimento do adolescente nos crimes investigados.

Os laudos periciais, depoimentos e demais provas colhidas durante a investigação serão fundamentais para esclarecer os fatos.

 

gangorra

Agesul interdita por mais 36 horas ponte na estrada de acesso a Bonito

Tráfego na MS-345, que seria liberado no início da manhã desta quarta-feira, permanece fechado até o fim da tarde de quinta-feira

07/07/2026 19h08

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Interdição está ocorrendo para acabar com o efeito gangorra que surgia toda vez que veículos pesados passavam pela estrutura

Interdição está ocorrendo para acabar com o efeito gangorra que surgia toda vez que veículos pesados passavam pela estrutura

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Inicialmente prevista para durar 24 horas, a interdição total da ponte sobre o Rio Miranda, na MS-345, no Distrito de Águas de Miranda, na divisa entre os municípios de Bonito e Anastácio, será prorrogada por mais 36 horas, até o começo da noite de  quinta-feira (9).

A interdição, que começou às 6 horas desta terça-feira e se estenderia até o começo da manhã desta quarta-feira (8), está sendo feita para os trabalhos de concretagem e grampeamento das vigas. 

O prorrogação da intercição, segundo a Agesul, é para garantir a execução adequada dos serviços de concretagem, etapa técnica que exige tempo adicional de cura (secagem)  do concreto. 

Mas, mesmo depois da conclusão desta etapa, o trafego na ponte, construída na déda de 60, vai seguir com as restrições que já vinham ocorrendo Continua o sistema pare e siga e tráfego em meia pista.

Além disso, veículos pesados continuam proibidos. Somente caminhonetes e caminhões de pequeno porte, até 10 toneladas, estão autorizados. Mesmo assim, é permitida a passagem de um veículo por vez sobre a estrutura.

A ponte está instalada em uma das rodovias que dá acesso à cidade turística de Bonito. No trecho de cerca de cem quilômetros, que encurtou em 40 quilômetros distância entre Campo Grande e a cidade turíscia, foram investidos em torno R$ 340 milhões .

Porém, a ponte sobre o Rio Miranda, entregue em 1967, não sofreu adequações, apesar do intenso fluxo que passaria a receber. Alguns meses depois da liberação, a ponte se transformou em uma espécie de gangorra. 

Quando caminhões pesados chegavam em uma das extremidades, a outra levantava e aparecia um degrau de cerca de 40 centímetros. Por conta deste degrau, veículos chegaram a estourar os quadro pneus a enfrentarem o obstáculo. 

E é este efeito gangorra que agora está sendo corrigido com investimentos da ordem de R$ 3,3 milhões. 
A interdição total desta semana é a segunda que está ocorrendo em meio aos trabalhos para recuperação da estrutura.

A orientação da Agesul é para que motoristas e transportadores acompanhem os avisos oficiais. A continuidade do cronograma de trabalho depende de condições técnicas e climáticas favoráveis, lembra a Agência, mas novas interdições devem ocorrer. 

Sem esta rodovia, o trajeto mais indicado para a viagem entre Campo Grande e Bonito, por exemplo, é seguir por Sidrolândia (BR-060), Nioaque e Guia Lopes (Jardim). 

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