Novo residencial com 440 apartamentos é projetado perto do Guanandizão

Empreendimento com 440 apartamentos é projetado para área próxima ao Guanandizão, na Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande. - Foto: Divulgação.

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Campo Grande poderá ganhar dois novos empreendimentos residenciais que, juntos, somam 640 unidades habitacionais em regiões distintas da cidade. Os projetos estão em análise pela Prefeitura e terão seus Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV) submetidos à participação popular antes do avanço dos procedimentos urbanísticos.

O maior dos empreendimentos prevê a construção de 440 unidades habitacionais no Bairro Piratininga, em uma área com frente para a Avenida Presidente Ernesto Geisel, entre as ruas do Touro e do Aquário, nas proximidades do Ginásio do Avelino dos Reis, o Guanandizão.

O projeto é da MRV Engenharia e Participações S.A. e será discutido em audiência pública marcada pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) para 10 de setembro de 2026, às 18 horas, na sede do órgão, em Campo Grande.

A abertura da discussão pública ocorre justamente porque um empreendimento dessa dimensão pode produzir reflexos que ultrapassam os limites do próprio terreno. O Estudo de Impacto de Vizinhança é o instrumento utilizado para avaliar os efeitos da implantação sobre o entorno e subsidiar a análise do poder público.

Além da audiência, moradores e demais interessados poderão encaminhar contribuições e sugestões relacionadas ao empreendimento de 440 apartamentos entre 14 de agosto e 4 de setembro.

As manifestações poderão ser protocoladas diretamente na Planurb ou enviadas ao órgão pelos canais estabelecidos no edital.

Outro projeto prevê 200 moradias no Tiradentes

Paralelamente ao empreendimento próximo ao Guanandizão, outro projeto residencial de grande porte começa a percorrer o mesmo caminho administrativo na Capital.

Nesse caso, estão previstas 200 unidades habitacionais no Bairro Tiradentes, em terreno localizado na Rua Marquês de Lavradio, entre as ruas Inácio de Souza e Panambi.

O empreendimento está vinculado à Marquês de Lavradio SPE Ltda. e também terá seu Estudo de Impacto de Vizinhança apresentado à população. A audiência pública foi marcada para 1º de setembro, às 18 horas, igualmente na sede da Planurb.

Antes da audiência, a Prefeitura abrirá espaço para o recebimento de contribuições da população. De acordo com o edital, sugestões sobre o projeto poderão ser apresentadas entre 5 e 25 de agosto.

As duas audiências terão transmissão simultânea pela internet, enquanto os documentos que integram os estudos poderão ser consultados na biblioteca da Planurb e nos canais oficiais do órgão.

Projetos colocam 640 novas unidades no radar da Capital

Somados, os dois empreendimentos colocam 640 novas unidades residenciais no radar do desenvolvimento imobiliário de Campo Grande. O número, entretanto, não significa que os imóveis já estejam autorizados para construção imediata.

A publicação dos editais representa uma etapa do processo de análise urbanística. É justamente nesse momento que os impactos provocados pelos projetos são apresentados e discutidos antes das decisões administrativas posteriores.

No caso do Piratininga, a atenção se volta especialmente para uma área próxima à Avenida Ernesto Geisel, um dos principais corredores viários de Campo Grande.

O terreno indicado no processo fica ainda nas proximidades do Guanandizão, equipamento público que recebe atividades esportivas e eventos.

Já no Tiradentes, a implantação das 200 unidades coloca em discussão os efeitos de um novo conjunto residencial sobre uma região consolidada da Capital.

Questões relacionadas ao aumento da circulação de veículos e pessoas, infraestrutura urbana, transporte, drenagem, equipamentos públicos e compatibilidade do empreendimento com a vizinhança estão entre os aspectos que podem ser considerados em Estudos de Impacto de Vizinhança.

População poderá participar

A realização das audiências abre espaço para que moradores das regiões afetadas conheçam os projetos e apresentem questionamentos e manifestações antes da conclusão das análises.

No caso das 440 unidades do Piratininga, a audiência será realizada em 10 de setembro. Para as 200 unidades do Tiradentes, a discussão está marcada para 1º de setembro.

Os dois encontros ocorrerão às 18 horas, na sede da Planurb, localizada na Avenida Calógeras, nº 356, com entrada pela Rua Dr. Mário Corrêa, na região da Glória.

Com os dois processos em andamento simultaneamente, a Prefeitura coloca em discussão uma expansão residencial de 640 unidades em dois pontos diferentes de Campo Grande, mas o avanço dos projetos ainda passará pela avaliação dos respectivos impactos e pelas etapas previstas no processo de licenciamento urbanístico.