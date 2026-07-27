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Expansão Imobiliária

Novo residencial com 440 apartamentos é projetado perto do Guanandizão

Empreendimento será construído na Avenida Ernesto Geisel e terá Estudo de Impacto de Vizinhança discutido em audiência pública em setembro.

Welyson Lucas

27/07/2026 - 16h22
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Campo Grande poderá ganhar dois novos empreendimentos residenciais que, juntos, somam 640 unidades habitacionais em regiões distintas da cidade. Os projetos estão em análise pela Prefeitura e terão seus Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV) submetidos à participação popular antes do avanço dos procedimentos urbanísticos.

O maior dos empreendimentos prevê a construção de 440 unidades habitacionais no Bairro Piratininga, em uma área com frente para a Avenida Presidente Ernesto Geisel, entre as ruas do Touro e do Aquário, nas proximidades do Ginásio do Avelino dos Reis, o Guanandizão.

O projeto é da MRV Engenharia e Participações S.A. e será discutido em audiência pública marcada pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) para 10 de setembro de 2026, às 18 horas, na sede do órgão, em Campo Grande. 

A abertura da discussão pública ocorre justamente porque um empreendimento dessa dimensão pode produzir reflexos que ultrapassam os limites do próprio terreno. O Estudo de Impacto de Vizinhança é o instrumento utilizado para avaliar os efeitos da implantação sobre o entorno e subsidiar a análise do poder público.

Além da audiência, moradores e demais interessados poderão encaminhar contribuições e sugestões relacionadas ao empreendimento de 440 apartamentos entre 14 de agosto e 4 de setembro.

As manifestações poderão ser protocoladas diretamente na Planurb ou enviadas ao órgão pelos canais estabelecidos no edital. 

Outro projeto prevê 200 moradias no Tiradentes

Paralelamente ao empreendimento próximo ao Guanandizão, outro projeto residencial de grande porte começa a percorrer o mesmo caminho administrativo na Capital.

Nesse caso, estão previstas 200 unidades habitacionais no Bairro Tiradentes, em terreno localizado na Rua Marquês de Lavradio, entre as ruas Inácio de Souza e Panambi.

O empreendimento está vinculado à Marquês de Lavradio SPE Ltda. e também terá seu Estudo de Impacto de Vizinhança apresentado à população. A audiência pública foi marcada para 1º de setembro, às 18 horas, igualmente na sede da Planurb. 

Antes da audiência, a Prefeitura abrirá espaço para o recebimento de contribuições da população. De acordo com o edital, sugestões sobre o projeto poderão ser apresentadas entre 5 e 25 de agosto.

As duas audiências terão transmissão simultânea pela internet, enquanto os documentos que integram os estudos poderão ser consultados na biblioteca da Planurb e nos canais oficiais do órgão. 

Projetos colocam 640 novas unidades no radar da Capital

Somados, os dois empreendimentos colocam 640 novas unidades residenciais no radar do desenvolvimento imobiliário de Campo Grande. O número, entretanto, não significa que os imóveis já estejam autorizados para construção imediata.

A publicação dos editais representa uma etapa do processo de análise urbanística. É justamente nesse momento que os impactos provocados pelos projetos são apresentados e discutidos antes das decisões administrativas posteriores.

No caso do Piratininga, a atenção se volta especialmente para uma área próxima à Avenida Ernesto Geisel, um dos principais corredores viários de Campo Grande.

O terreno indicado no processo fica ainda nas proximidades do Guanandizão, equipamento público que recebe atividades esportivas e eventos.

Já no Tiradentes, a implantação das 200 unidades coloca em discussão os efeitos de um novo conjunto residencial sobre uma região consolidada da Capital.

Questões relacionadas ao aumento da circulação de veículos e pessoas, infraestrutura urbana, transporte, drenagem, equipamentos públicos e compatibilidade do empreendimento com a vizinhança estão entre os aspectos que podem ser considerados em Estudos de Impacto de Vizinhança.

População poderá participar

A realização das audiências abre espaço para que moradores das regiões afetadas conheçam os projetos e apresentem questionamentos e manifestações antes da conclusão das análises.

No caso das 440 unidades do Piratininga, a audiência será realizada em 10 de setembro. Para as 200 unidades do Tiradentes, a discussão está marcada para 1º de setembro.

Os dois encontros ocorrerão às 18 horas, na sede da Planurb, localizada na Avenida Calógeras, nº 356, com entrada pela Rua Dr. Mário Corrêa, na região da Glória. 

Com os dois processos em andamento simultaneamente, a Prefeitura coloca em discussão uma expansão residencial de 640 unidades em dois pontos diferentes de Campo Grande, mas o avanço dos projetos ainda passará pela avaliação dos respectivos impactos e pelas etapas previstas no processo de licenciamento urbanístico.

Itamaracá

Homem morre três dias após ser baleado em Campo Grande

Irmã disse que ele foi atingido por três tiros na sexta-feira e morreu nesta segunda, horas após receber alta hospitalar

27/07/2026 17h32

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Homem morreu em casa, no Jardim Itamaracá

Homem morreu em casa, no Jardim Itamaracá Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Deivid Nascimento Zaghi, 33 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (27), em sua residência no Jardim Itamaracá. Segundo familiares, ele foi atingido por três tiros na última sexta-feira (24).

Segundo a irmã da vítima, Flávia Nascimento Zaghi, 37 anos, o homem era detento do regime semiaberto e cumpria pena no Centro Penal Agroindustrial da Gameleira.

Ainda segundo a irmã, na última sexta-feira ele teria se envolvido em uma briga em uma bar, onde foi atingido por três tiros. Na ocasião, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas Deivid recusou socorro.

Depois do episódio, ele saiu de casa e a última mensagem que mandou para a família foi uma foto, de visualização única, onde mostrava uma das pernas roxa.

A família só descobriu o paradeiro do homem na noite de sábado (25), quando um funcionário da Santa Casa de Campo Grande teria ligado informando que ele estava internado na ala vermelha do hospital e solicitando a presença de um familiar.

Na manhã desta segunda, ele recebeu alta hospitalar e foi para casa, onde morreu horas depois.

A irmã informou que Deivid já havia sofrido outras quatro tentativas de homicídio. Ele ainda era usuário de drogas e fazia uso de remédios controlados. Flávia não soube informar por qual crime o irmão cumpria pena.

O delegado Christian Duarte Mollinedo compareceu ao local para realizar os primeiros levantamentos, mas não deu declarações à imprensa, justificando que há limitações devido ao período eleitoral. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Investigação

MPMS apura corte de quase 100 hectares de vegetação nativa no Pantanal

Inquérito investiga supressão a corte raso em propriedade rural de Corumbá; área teria sido desmatada sem autorização ambiental.

27/07/2026 16h52

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achada do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que apura a supressão de quase 100 hectares de vegetação nativa no Pantanal.

achada do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que apura a supressão de quase 100 hectares de vegetação nativa no Pantanal. Foto: Divulgação

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O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) apura a supressão a corte raso de 97,698 hectares de vegetação nativa do bioma Pantanal em uma propriedade rural localizada no município de Corumbá.

A investigação consta na pauta de julgamento do Conselho Superior do MPMS publicada no Diário Oficial da instituição. O caso tramita por meio do Inquérito Civil nº 06.2026.00000450-6, conduzido pela 2ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de Corumbá. 

Conforme o documento, o procedimento busca a adoção de providências para sanar os danos decorrentes da supressão da vegetação registrada no interior da Fazenda Recreio, identificada pela matrícula nº 33.765 e pelo cadastro ambiental rural CARMS0015168.

O Diário Oficial aponta que os 97,698 hectares de vegetação nativa teriam sido suprimidos sem a devida autorização ambiental, em desacordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis. 

A dimensão da área investigada equivale a aproximadamente 137 campos de futebol, considerando como referência um campo oficial com cerca de 7,1 mil metros quadrados. Ao todo, os 97,698 hectares correspondem a aproximadamente 977 mil metros quadrados.

Auto de infração e laudo

A apuração não está baseada apenas na identificação da área. O procedimento mencionado pelo MPMS também faz referência ao Auto de Infração nº 014410/2023 e ao Laudo de Constatação nº LC018183/2023, documentos relacionados à ocorrência ambiental investigada.

No inquérito civil, consta como requerido Sérgio Serra Baruki, apontado no Diário Oficial como proprietário da Fazenda Recreio. O procedimento tem como objetivo buscar providências para sanar os danos decorrentes da supressão da vegetação.

O caso será analisado pelo Conselho Superior do Ministério Público, tendo como relator o conselheiro Silasneiton Gonçalves. A investigação integra uma série de procedimentos ambientais incluídos na pauta do colegiado. 

A inclusão do inquérito na pauta não representa, por si só, uma conclusão definitiva sobre eventual responsabilidade. O procedimento serve para apurar os fatos e as medidas cabíveis diante do dano ambiental apontado nos documentos que deram origem à investigação.

Pantanal na mira das fiscalizações

O mesmo Diário Oficial revela outros procedimentos relacionados a possíveis danos ambientais em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul.

Entre eles está uma investigação sobre 103 hectares atingidos por incêndio em Coxim, incluindo áreas de preservação permanente, Reserva Legal e vegetação nativa. O MPMS também analisa casos envolvendo desmatamento em reserva legal, exploração de madeira sem autorização e outros danos ambientais. 

No caso da Fazenda Recreio, porém, chama atenção a extensão da vegetação diretamente mencionada no procedimento: quase 100 hectares de vegetação nativa do Pantanal.

A investigação deverá definir quais providências serão necessárias para reparar os danos apontados e verificar as circunstâncias em que ocorreu a supressão da vegetação.

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