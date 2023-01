"A gente sempre dá nosso jeitinho brasileiro", diz Lienca sobre R$ 400 mil divididos entre 8 escolas

Ano Letivo

A pré-matrícula pode ser realizada de diferentes formas: desde as plataformas digitais pelo Portal de Matrícula, quanto por telefone, ou ainda de forma presencial nas 348 escolas da Rede

Esta sexta-feira (13) é o último dia para a 2º etapa da pré-matrícula da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul(REE).

Os interessados têm até às 23h59 para concluir o preenchimento dos formulários via internet, no portal da Matrícula Digital.

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED) informa que, para atendimento por telefone ou presencial da Central de Matrícula, a etapa será encerrada às 17:30.

Ainda conforme a Secretaria, o processo de pré-matrícula pode ser realizado em qualquer unidade de ensino da REE, com as devidas orientações das secretarias escolares. As 348 escolas da Rede irão prestar o atendimento até o fim desta sexta-feira, de acordo com seus respectivos horários de funcionamento.

De acordo com a assessoria de comunicação da SED, o processo de inscrição da pré-matrícula online é simples e rápido, o estudante precisa apenas manifestar interesse em uma vaga e efetuar o preenchimento dos dados pessoais.

Ainda conforme a assessoria, após o processo de pré-matrícula, o nome do aluno ficará disponível na lista de designação no site da Matrícula Digital, neste domingo (15).

“Se a pré-matrícula é feita corretamente o nome do estudante sai no site da Matrícula Digital no domingo, dia quinze, na lista de designação e aí ele tem que ir até uma escola para efetivar a matrícula. Na ocasião, ele precisa apresentar a documentação necessária para ele se matricular”, informa.

Segunda etapa

Para os estudantes que tenham perdido o prazo da 1º etapa de matrícula (ocorrida entre 28 de novembro de 2022 e 04 de janeiro de 2023), ou que não tenham concluído o preenchimento dos dados, poderão garantir a vaga para mais um Ano Letivo.

A segunda etapa das matrículas podem ser realizadas de forma presencial nas unidades escolares da REE e na Central de Matrículas, pode ser realizada também no portal da Matrícula Digital, ou por telefone.

Os interessados em efetivar a pré-matrícula, devem acessar a plataforma de matrícula neste site e seguir as instruções apresentadas.

A SED informa que o painel de matrícula do site deve ser preenchido com informações do estudante, como: telefone; endereço completo; dados para identificação e unidades escolares apontadas como opções para ingresso.

A 2ª lista de designação estará disponível para consulta no dia 15 de janeiro, no portal da Matrícula Digital.

Efetivação da matrícula

Aos estudantes que participaram da 1º etapa de pré-matrícula e que estão presentes na lista de designação publicada no último domingo (08), no portal da Matrícula Digital, esta semana foi de efetivação da matrícula, de forma presencial nas escolas, de acordo com as orientações da Central de Matrículas da REE.

O atendimento às possíveis dúvidas poderá ser feito por telefone (0800-647-0028) ou de forma presencial, em Campo Grande, na sede da Central de Matrículas da Rede Estadual, ao lado do CEEP Hércules Maymone.

Serviço

Para o atendimento ao público, a SED disponibiliza o contato por telefone com a equipe da Central de Matrículas, pelo 0800-647-0028.

Para o atendimento presencial, é necessário seguir até a sede da Central, que fica na rua Joaquim Murtinho, nº 2.612, bairro Itanhangá Park – Campo Grande – ao lado do CEEP Hércules Maymone.

Os pais ou responsáveis também podem procurar pela secretaria escolar na unidade mais próxima.

Para o atendimento por telefone ou presencial, o horário de funcionamento da Central de Matrículas é das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, de segunda à sexta-feira.

Assine o Correio do Estado