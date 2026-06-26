Abandono escolar público cai para 0,9% em MS

Estudantes da rede pública de Mato Grosso do Sul apresentaram redução nas taxas de abandono e reprovação do ensino médio, segundo dados - Divulgação

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Mato Grosso do Sul registrou melhora nos principais indicadores de rendimento e permanência dos estudantes do ensino médio da rede pública entre 2022 e 2025, mostram queda significativa nas taxas de abandono, reprovação e distorção idade-série no Estado.

O índice de abandono escolar caiu de 5,1% para 0,9% no período, enquanto a taxa de reprovação recuou de 12,1% para 3,9%. Já a distorção idade-série, indicador que mede o percentual de estudantes com atraso em relação à idade adequada para a série cursada, passou de 27,7% para 20,8%.

Os resultados acompanham a tendência nacional de melhora no ensino médio público. Em todo o país, a reprovação diminuiu 62% entre 2022 e 2025, o abandono escolar caiu 61% e a distorção idade-série foi reduzida em 28%. No mesmo período, a taxa de aprovação aumentou 11%.

Segundo o MEC, os avanços observados desde 2023 refletem a ampliação de políticas públicas voltadas à permanência dos estudantes e à melhoria da aprendizagem, entre elas o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, o Programa Escola em Tempo Integral, a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas e mudanças implementadas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Outro programa apontada pelo ministério como responsável pela melhora dos indicadores é o Pé-de Meia, criado em 2024 para incentivar a permanência de estudantes do ensino médio. Em Mato Grosso do Sul, 83.455 alunos são beneficiados pela iniciativa sendo 52,5% do sexo feminino e 47,5% do sexo masculino.

Para o ministro da Educação Leonardo Barchini, os números mostram que as políticas de permanência escolar começam a produzir resultados concretos.

“Os resultados demonstram que mais estudantes estão conseguindo permanecer na escola, avançar de série e concluir seus estudos no tempo adequado. O cenário reflete uma combinação de políticas públicas voltadas à permanência, à aprendizagem e ao aprimoramento das condições de oferta da educação básica”, afirmou.

Jovens na escola

Outro indicador apresentado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) mostra que menos estudantes estão deixando de retornar às salas de aula após um ano letivo.

De acordo com o presidente do Inep, Manuel Palácios, a taxa de não retorno ao ensino médio caiu 28% entre 2022 e 2025. Segundo ele, caso o indicador tivesse permanecido no mesmo patamar de 2022, o Brasil teria cerca de 250 mil estudantes a menos matriculados no ensino médio neste ano.

O desempenho também é acompanhado por um aumento na participação dos alunos da rede pública no Enem. Entre 2022 e 2025, as inscrições realizadas por concluintes dessas escolas cresceram 46%.

Dados do IBGE

Os resultados do Censo Escolar são corroborados por dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Educação 2025, divulgada recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A pesquisa mostra que a taxa ajustada de frequência escolar líquida entre jovens de 15 a 17 anos passou de 76,8% em 2024 para 80,6% em 2025, o maior índice registrado desde o início da série histórica, em 2016.

Como consequência, a proporção de adolescentes dessa faixa etária fora do ensino médio caiu de 23,2% para 19,4% em apenas um ano, redução de 16,3%. O resultado supera o ritmo de queda observado entre 2019 e 2022, quando o indicador passou de 28,6% para 24,7%.

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