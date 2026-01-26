Academia e Pilates da UFMS abrem 540 vagas para 2026; veja como se inscrever

JUSTIÇA

Após comparsa agente receber 13 anos de condenação em novembro, acusado de dirigir viatura usada para transporte de carregamentos até entreposto na Capital do Mato Grosso do Sul

Cerca de um ano após o desmantelamento da chamada "quadrilha do narcopix", o policial civil demitido diante da acusação de atuar como "motorista do tráfico de drogas", Anderson César dos Santos Gomes, foi condenado neste mês de janeiro a mais de 13 anos de reclusão.

Como bem acompanha o Correio do Estado, Anderson César dos Santos Gomes e Hugo Cesar Benites eram lotados na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, quando foram apontados como peças determinantes para o translado da droga até um entreposto do grupo criminoso, localizado em Campo Grande.

Ambos caíram durante a segunda fase da Operação Snow, que detalha a vida luxuosa, prisões e a apreensão de R$40 milhões em drogas apreendidas junto de policiais civis, acusados de integrarem essa organização criminosos que escoavam drogas da fronteira com o Paraguai até São Paulo.

Hugo Cesar Benites foi condenado ainda em setembro do ano passado, a 13 anos e cinco meses de prisão, após ser flagrado descarregando caixas carregadas de substâncias ilícitas, na prática conhecida no mundo do crime como “frete seguro”, a condenação de Anderson só veio à tona neste primeiro mês de 2026.

Sendo que esse processo de ação penal corre em segredo, a condenação de Anderson César dos Santos Gomes foi publicada na edição do Diário da Justiça Eletrônica do último dia 08, qualificando à pena de 13 anos e cinco meses de reclusão.

Além disso, conforme o Diário da Justiça, fica previsto: "950 (novecentos e cinquenta) dias-multa, à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente, pela prática dos crimes previstos no artigo 2º, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, artigo 33, caput c.c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/06 c.c artigo 29 do Código Penal, em concurso material (CP. art. 69)".

Entenda

Morador de uma mansão avaliada em R$ 2 milhões, Anderson é apontado como motorista da viatura da polícia utilizada para o descarregamento das caixas transportadas até uma casa no Jardim Pênfigo, bairro da Capital.

Essa investigação constatou que o padrão de vida do investigador de Polícia Judiciária de 1ª Classe, então morador de Ponta Porã, era incompatível com os R$9 mil mensais recebidos por ele dentro da corporação.

“Apresenta patrimônio milionário e totalmente incompatível com sua remuneração, advindo de atividades ilícitas, especialmente a traficância em larga escala e de grande quantidade”, diz trecho do inquérito.

Mais que isso, as buscas destacaram que Anderson possui uma caminhonete VW Amarok, de uso diário de mais de R$ 160 mil, enquanto sua esposa, professora da Rede Estadual de Ensino (REE), e com remuneração mensal de R$ 2 mil detém um Jeep Compass Limited com valor de R$246 mil.

Por seu padrão de vida, Anderson já havia sido alvo de denúncia anônima formulada junto à Polícia Federal de Ponta Porã no final de 2022.

Anderson tem o nome ligado à apreensão de 538,1kg de cocaína, carga avaliada em mais de R$ 40 milhões, apreendida no dia 5 de setembro de 2023, em Dourados, que resultou na prisão de Alexandre Novaes Medeiros e de Alexandre Ferreira Mavic, cuja responsabilidade era guardar a droga transportada pelos agentes públicos.

Apesar de não atribuir a droga à organização criminosa, o fato serviu para que a polícia chegasse até Anderson , que foi preso cautelarmente em setembro.

Modus Operandi

Durante a Operação Snow, foi detalhado que quadrilha ligada ao tráfico de drogas contava com uma extensa rede logística de transporte, que iam desde caminhões, até carros e rastreadores, todos utilizados para levar entorpecentes de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, para outros estados do País, sobretudo São Paulo.

O grupo, segundo a polícia, era encabeçado por Joesley da Rosa.

Com a quadrilha baseada em Campo Grande, o transporte era, em regra, feito em compartimentos ocultos de caminhões frigoríficos (“mocós”), dada a maior dificuldade de fiscalização policial, já que com a carga ilícita vinham cargas perecíveis.

Cabia à organização criminosa providenciar a inserção da droga em um compartimento previamente preparado para, posteriormente, carregar o veículo com as cargas lícitas que seriam transportadas, após isso, o baú refrigerado era lacrado.

Para mascarar os devidos proprietários e evitar chamar atenção em possível fiscalização policial, geralmente, a liberação é mais rápida quando o motorista consta como proprietário do veículo, a organização criminosa promovia a transferência de propriedade dos automóveis para os motoristas e para as empresas que eram utilizadas no esquema criminoso.

A 3ª Vara Criminal de Campo Grande chegou a impor, em agosto do ano passado, pena de 23 anos e 9 meses ao operador financeiro da quadrilha, Luiz Paulo da Silva Santos, e de 18 anos e 6 meses a Joesley da Rosa, acusado de ser o chefe do esquema.

Além deles foram condenadas outras 14 pessoas pelo esquema criminoso, em penas que até 2025 já somavam 145 anos. Veja a lista dos condenados:

Luiz Paulo da Silva Santos – 23 anos e 09 meses

Joesley da Rosa – 18 anos e 06 meses

Mayk Rodrigo Gama – 13 anos e 11 meses de reclusão

Hugo Cesar Benites – 13 anos e 05 meses

Rodney Gonçalves Medina – 12 anos e 03 meses de reclusão

Eric do Nascimento Marques – 12 anos e 03 meses

Jucimar Galvan – 10 anos e 08 meses

Ademilson Cramolish Palombo – 06 anos e 5 meses de prisão

Douglas Lima de Oliveira – 05 anos e 03 meses de prisão

Fernando Henrique Souza dos Santos – 04 anos e 01 mês

Bruno Ascari – 04 anos e 01 mês – 17 dias-multa

Adriano Diogo Veríssimo – 04 anos, 01 mês

Ademar Almeida Ribas – 04 anos, 01 mês

Frank Santos de Oliveira – 04 anos e 01 mês

Márcio André Rocha Faria – 04 anos e 01 mês de reclusão

Wellington de Souza Lima – 04 anos e 01 mês

Anderson César dos Santos Gomes - 13 anos e 05 meses de reclusão.

