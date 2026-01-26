Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

saúde

Academia e Pilates da UFMS abrem 540 vagas para 2026; veja como se inscrever

Inscrições vão 2 a 6 de fevereiro e aulas começam no dia 17

Naiara Camargo

Naiara Camargo

26/01/2026 - 11h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Academia e Pilates na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) oferecem 540 vagas para estudantes, professores, técnicos-administrativos, colaboradores e a comunidade externa, em 2026.

São 500 vagas para musculação e 40 para pilates no câmpus Cidade Universitária, localizado em Campo Grande.

Podem se inscrever acadêmicos de graduação (faculdade) e pós-graduação (mestrado e doutorado), servidores, participantes do Programa Institucional Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi), colaboradores terceirizados e da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec) e a comunidade externa (população em geral).

O período de inscrição é de 2 a 6 de fevereiro. A adesão é semestral, ou seja, as aulas vão de fevereiro a julho. A academia e pilates são equipados com aparelhos semelhantes a estabelecimentos convencionais.

A taxa semestral é de:

  • R$ 250 para estudantes da UFMS (cerca de R$ 41 mensais)
  • R$ 250 para participantes da Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi) (cerca de R$ 41 mensais)
  • R$ 350 para servidores e colaboradores da UFMS (cerca de R$ 58 mensais)
  • R$ 350 para integrantes da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec) e seus familiares (cerca de R$ 58 mensais)
  • R$ 400 para o público externo (população em geral) (cerca de R$ 66 mensais)

O objetivo é proporcionar acesso à saúde, bem-estar e qualidade de vida  por um preço acessível e justo à população. Professores e estagiários são os responsáveis pelas aulas.

A diretora de Esporte e Lazer da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (Proece), Edineia Ribeiro afirmou que a Academia Escola oferece saúde à população e ensino à acadêmicos.

"A Academia Escola cumpre, assim, um papel duplo: promove saúde à população e fortalece a formação acadêmica. O principal diferencial da Academia Escola é o acompanhamento qualificado e individualizado, realizado por estudantes do curso de Educação Física, sempre sob supervisão direta de professores. Isso garante ao usuário um atendimento seguro, atualizado e alinhado às boas práticas da área, ao mesmo tempo em que proporciona uma formação prática de excelência aos estudantes", disse a diretora.

INSCRIÇÃO

As inscrições vão de 2 a 6 de fevereiro e podem ser feitas neste site.

Confira o passo a passo da inscrição:

  1. Acesse este site
  2. Selecione a turma desejada
  3. Realize a inscrição
  4. Preencha os dados pessoais
  5. Emita a guia de pagamento
  6. Imprima o boleto
  7. Realize o pagamento
  8. Preencha o formulário no Sistema de Informação e Gestão de Projetos, com todos os dados e o comprovante de pagamento do boleto anexado
  9. Preencha a anamnese e prontidão para atividade física, disponível aqui

Danos ambientais

Fazenda em Bonito é multada em R$ 236 mil e investigada pelo MPMS

De 447,1954 hectares, 23,0434 foram atingidos por queima irregular e 424,1520 hectares apresentaram instalação de drenos sem licença ambiental

26/01/2026 11h15

Compartilhar
Fazenda, localizada em Bonito (MS), com vegetação nativa queimada

Fazenda, localizada em Bonito (MS), com vegetação nativa queimada DIVULGAÇÃO/MPMS

Continue Lendo...

Fazenda, localizada em Bonito (MS), é investigada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e foi multada em R$ 236 mil pelo Instituto de Meio Ambiente (IMASUL).

O MPMS, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Bonito, instaurou inquérito civil para apurar possíveis danos ambientais na propriedade, como queima de vegetação nativa e a instalação de drenos sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

De acordo com o Imasul, a área total do local é de 447,1954 hectares, sendo que 23,0434 foram atingidos por queima irregular e 424,1520 hectares apresentaram a instalação de drenos sem licença ambiental.

Laudo de infração do MPMS apontou focos de queimada e limpeza de pastagem por meio de fogo, prática que é proibida.

De acordo com o Ministério Público, as condutas investigadas podem configurar degradação ambiental, nos termos da Política Nacional do Meio Ambiente e da Lei de Crimes Ambientais.

O inquérito civil abrange a coleta de documentos, informações técnicas, perícias e demais diligências.

Dependendo do resultado das investigações, o MP pode adotar o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), o ajuizamento de ação civil pública ou arquivamento do processo.

O MPMS notificou o proprietário para apresentar sua defesa, verificou a existência de licença ambiental válida para a propriedade, determinou a regularização dos drenos em 90 dias, solicitou informações ao Imasul sobre a situação do processo administrativo ambiental e requisitou a Polícia Civil a instauração de inquérito policial para apuração de possíveis crimes ambientais.

JUSTIÇA

Policial 'motorista do tráfico' é condenado um ano após queda da quadrilha do 'narcopix'

Após comparsa agente receber 13 anos de condenação em novembro, acusado de dirigir viatura usada para transporte de carregamentos até entreposto na Capital do Mato Grosso do Sul

26/01/2026 11h00

Compartilhar
Anderson e Hugo Benites (de boné preto) em entreposto em Campo Grande

Anderson e Hugo Benites (de boné preto) em entreposto em Campo Grande Reprodução

Continue Lendo...

Cerca de um ano após o desmantelamento da chamada "quadrilha do narcopix", o policial civil demitido diante da acusação de atuar como "motorista do tráfico de drogas", Anderson César dos Santos Gomes, foi condenado neste mês de janeiro a mais de 13 anos de reclusão. 

Como bem acompanha o Correio do Estado, Anderson César dos Santos Gomes e Hugo Cesar Benites eram lotados na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, quando foram apontados como peças determinantes para o translado da droga até um entreposto do grupo criminoso, localizado em Campo Grande. 

Ambos caíram durante a segunda fase da Operação Snow, que detalha a vida luxuosa, prisões e a apreensão de R$40 milhões em drogas apreendidas junto de policiais civis, acusados de integrarem essa organização criminosos que escoavam drogas da fronteira com o Paraguai até São Paulo.

Hugo Cesar Benites foi condenado ainda em setembro do ano passado, a 13 anos e cinco meses de prisão, após ser flagrado descarregando caixas carregadas de substâncias ilícitas, na prática conhecida no mundo do crime como “frete seguro”, a condenação de Anderson só veio à tona neste primeiro mês de 2026. 

Sendo que esse processo de ação penal corre em segredo, a condenação de Anderson César dos Santos Gomes foi publicada na edição do Diário da Justiça Eletrônica do último dia 08, qualificando à pena de 13 anos e cinco meses de reclusão. 

Além disso, conforme o Diário da Justiça, fica previsto: "950 (novecentos e cinquenta) dias-multa, à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente, pela prática dos crimes previstos no artigo 2º, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, artigo 33, caput c.c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/06 c.c artigo 29 do Código Penal, em concurso material (CP. art. 69)". 

Entenda

Morador de uma mansão avaliada em R$ 2 milhões, Anderson é apontado como motorista da viatura da polícia utilizada para o descarregamento das caixas transportadas até uma casa no Jardim Pênfigo, bairro da Capital.

Essa investigação constatou que o padrão de vida do investigador de Polícia Judiciária de 1ª Classe, então morador de Ponta Porã, era incompatível com os R$9 mil mensais recebidos por ele dentro da corporação.

“Apresenta patrimônio milionário e totalmente incompatível com sua remuneração, advindo de atividades ilícitas, especialmente a traficância em larga escala e de grande quantidade”, diz trecho do inquérito.

Mais que isso, as buscas destacaram que Anderson possui uma caminhonete VW Amarok, de uso diário de mais de R$ 160 mil, enquanto sua esposa, professora da Rede Estadual de Ensino (REE), e com remuneração mensal de R$ 2 mil detém um Jeep Compass Limited com valor de R$246 mil. 

Por seu padrão de vida, Anderson já havia sido alvo de denúncia anônima formulada junto à Polícia Federal de Ponta Porã no final de 2022. 

Anderson tem o nome ligado à apreensão de 538,1kg de cocaína, carga avaliada em mais de R$ 40 milhões, apreendida  no dia 5 de setembro de 2023, em Dourados, que resultou na prisão de Alexandre Novaes Medeiros e de Alexandre Ferreira Mavic, cuja responsabilidade era guardar a droga transportada pelos agentes públicos. 

Apesar de não atribuir a droga à organização criminosa, o fato serviu para que a polícia chegasse até Anderson , que foi preso cautelarmente em setembro. 

Modus Operandi

Durante a Operação Snow, foi detalhado que quadrilha ligada ao tráfico de drogas contava com uma extensa rede logística de transporte, que iam desde caminhões, até carros e rastreadores, todos utilizados para levar entorpecentes de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, para outros estados do País, sobretudo São Paulo. 

O grupo, segundo a polícia, era encabeçado por Joesley da Rosa.

Com a quadrilha baseada em Campo Grande, o transporte era, em regra, feito em compartimentos ocultos de caminhões frigoríficos (“mocós”), dada a maior dificuldade de fiscalização policial, já que com a carga ilícita vinham cargas perecíveis. 

Cabia à organização criminosa providenciar a inserção da droga em um compartimento previamente preparado para, posteriormente, carregar o veículo com as cargas lícitas que seriam transportadas, após isso, o baú refrigerado era lacrado.

Para mascarar os devidos proprietários e evitar chamar atenção em possível fiscalização policial, geralmente, a liberação é mais rápida quando o motorista consta como proprietário do veículo, a organização criminosa promovia a transferência de propriedade dos automóveis para os motoristas e para as empresas que eram utilizadas no esquema criminoso.

A 3ª Vara Criminal de Campo Grande chegou a impor, em agosto do ano passado, pena de 23 anos e 9 meses ao operador financeiro da quadrilha, Luiz Paulo da Silva Santos, e de 18 anos e 6 meses a Joesley da Rosa, acusado de ser o chefe do esquema.

Além deles foram condenadas outras 14 pessoas pelo esquema criminoso, em penas que até 2025 já somavam 145 anos. Veja a lista dos condenados:

  • Luiz Paulo da Silva Santos – 23 anos e 09 meses
  • Joesley da Rosa – 18 anos e 06 meses
  • Mayk Rodrigo Gama – 13 anos e 11 meses de reclusão
  • Hugo Cesar Benites – 13 anos e 05 meses
  • Rodney Gonçalves Medina – 12 anos e 03 meses de reclusão
  • Eric do Nascimento Marques – 12 anos e 03 meses
  • Jucimar Galvan – 10 anos e 08 meses
  • Ademilson Cramolish Palombo – 06 anos e 5 meses de prisão
  • Douglas Lima de Oliveira – 05 anos e 03 meses de prisão
  • Fernando Henrique Souza dos Santos – 04 anos e 01 mês
  • Bruno Ascari – 04 anos e 01 mês – 17 dias-multa
  • Adriano Diogo Veríssimo – 04 anos, 01 mês
  • Ademar Almeida Ribas – 04 anos, 01 mês
  • Frank Santos de Oliveira – 04 anos e 01 mês
  • Márcio André Rocha Faria – 04 anos e 01 mês de reclusão
  • Wellington de Souza Lima – 04 anos e 01 mês
  • Anderson César dos Santos Gomes - 13 anos e 05 meses de reclusão.

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Caso da Luigi Salgados quase faz terceira vítima em Campo Grande
POR POUCO

/ 1 dia

Caso da Luigi Salgados quase faz terceira vítima em Campo Grande

2

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2964, sábado (24/01): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2964, sábado (24/01): veja o rateio

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6936, sexta-feira (24/01): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6936, sexta-feira (24/01): veja o rateio

4

Homem é morto a facadas após assediar mulher de amigo
campo grande

/ 20 horas

Homem é morto a facadas após assediar mulher de amigo

5

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2879, sexta-feira (23/01): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2879, sexta-feira (23/01): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 16/01/2026

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 15/01/2026

Produtividade fracionada