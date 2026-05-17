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Após filas e 2 mil doses esgotadas, drive-thru da gripe é ampliado

Alta procura levou SES a manter vacinação até o dia 24 no Quartel dos Bombeiros, em Campo Grande

Welyson Lucas

17/05/2026 - 14h52
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A procura intensa pela vacina contra a gripe fez a Secretaria de Estado de Saúde (SES) manter o drive-thru de imunização neste domingo (17), em Campo Grande, após as 2 mil doses disponibilizadas no primeiro dia da ação se esgotarem antes mesmo do horário previsto.

A estrutura montada no Quartel Central do Corpo de Bombeiros seguirá funcionando até o próximo dia 24 de maio para ampliar a cobertura vacinal contra a influenza no Estado.

Neste domingo, o atendimento ocorre das 7h às 19h para pessoas a partir de 6 meses de idade, tanto para quem chega de carro quanto para pedestres que procuram o posto de imunização.

Em entrevista ao Correio do Estado, o enfermeiro e gerente do drive-thru, Alberth Rangel Alves Brito, explicou que o principal objetivo da campanha é ampliar a cobertura vacinal contra o vírus da influenza em Mato Grosso do Sul.

“O intuito da campanha é imunizar a população contra o vírus da influenza. Essa vacinação acontece em todo o País e aqui no nosso Estado não é diferente”, afirmou.

Segundo Alberth, a campanha já vinha sendo realizada há mais de 30 dias para grupos prioritários, mas recentemente foi ampliada ao público em geral. A expectativa da SES é alcançar até 90% de cobertura vacinal.

“A nossa expectativa é atingir até 90% de toda a população. Esse é o nosso objetivo e estamos caminhando para isso com a realização do drive-thru”, destacou.

O enfermeiro explicou ainda que a estrutura especial no Quartel Central do Corpo de Bombeiros foi montada justamente para facilitar o acesso da população à vacina.

“Começamos ontem e seguimos até quinta-feira aqui no drive dos Bombeiros para auxiliar as pessoas a se vacinarem contra a influenza”, disse.

Durante a entrevista, Alberth também reforçou a importância da imunização neste período de aumento dos casos de doenças respiratórias e queda nas temperaturas.

“A vacina é a prevenção mais eficaz que existe hoje contra o vírus da influenza. É um vírus que acomete crianças, idosos e até adultos, podendo ocasionar hospitalizações e até óbitos quando não há prevenção”, alertou.

Ele ainda fez um apelo para que a população aproveite o período da campanha e procure os postos de vacinação.

“A gente pede para que a população procure uma unidade básica de saúde ou venha até o drive para se imunizar. É importante frisar que estamos aqui por tempo determinado, então é fundamental que as pessoas aproveitem esse momento para garantir a vacinação”, completou.

A intensa movimentação registrada no primeiro dia da ação também revelou um cenário enfrentado pelas unidades de saúde desde o início da campanha: muitas pessoas aptas a receber a vacina desde março ainda não haviam buscado a imunização.

Entre elas está o professor Edvaldo Engelotti, que aproveitou a estrutura do drive-thru para se vacinar acompanhado de familiares. Segundo ele, a divulgação pelas redes sociais e a praticidade do atendimento foram decisivas para procurar o local.

A População aproveitou o domingo para se vacinar contra a gripe no drive-thru.

“Vi a divulgação nas redes sociais e achei importante aproveitar. A vacina é essencial para prevenção, principalmente depois de tudo o que a população enfrentou durante a pandemia”, afirmou.

Ainda conforme a SES, Mato Grosso do Sul segue entre os estados com melhores índices de vacinação do País, mas a cobertura contra a gripe ainda está abaixo da meta estipulada pelo Ministério da Saúde. O Estado já recebeu cerca de 800 mil doses e aguarda novas remessas para ampliar a campanha.

O drive-thru funciona no Quartel Central do Corpo de Bombeiros, na Rua 14 de Julho. Durante a semana, o atendimento será das 17h30 às 21h. Aos fins de semana, das 7h às 19h.

COSTA RICA

Filho de vereador é executado a tiros por criminosos encapuzados

Outra pessoa estava com a vítima no momento do atentado e ficou ferida, em Costa Rica

17/05/2026 16h00

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Gilson Ricardo Carvalho foi executado em Costa Rica

Gilson Ricardo Carvalho foi executado em Costa Rica Foto: Reprodução / Instagram

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Gilson Ricardo Carvalho, 36 anos, filho do vereador Claudemiro Martins Rosa (PL), de Costa Rica, foi executado a tiros na tarde desse sábado (16). Uma pessoa que estava com a vítima, de 25 anos, que estava com ele no momento do atentado, também ficou ferida.

De acordo com informações da Polícia Civil, Carvalho e um amigo estavam em uma casa no bairro Sonho Meu IV quando dois criminosos chegaram ao local, encapuzados e utilizando capacetes, e efetuaram diversos disparos contra a dupla.

Gilson morreu no local, enquanto a segunda vítima conseguiu se abrigar no interior da residência e sobreviveu.

O caso foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio.

A perícia criminal realizou coleta de materiais de interesse investigativo e a Polícia Civil iniciou as investigações em campo e análise de imagens de câmeras de monitoramento nas proximidades do local do crime.

Em uma das imagens é possível ouvir a sequência de disparos e, segundo a polícia, preliminarmente foram contabilizados ao menos dez tiros.

"A Polícia Civil informa ainda que as investigações avançaram significativamente nas últimas horas, havendo, neste momento, linha investigativa sólida e tecnicamente construída acerca da autoria e motivação do crime", disse a corporação, em nota.

A polícia acrescentou, no entanto, que detalhes, como quais são as principais linhas de investigação, não serão divulgados para não comprometer as investigações.

Os trabalhos seguem com diligências nas ruas, análise complementar de imagens, oitivas de testemunhas, levantamentos investigativos e cruzamento de informações, com o objetivo de identificar os criminosos.

Em postagem nas redes sociais, o vereador Claudomiro Martins manifestou o luto pela morte do filho. "A dor da partida é grande, mas o amor e as lembranças serão eternos", diz texto da imagem publicada.

A vítima também era filha de Tânia Nogueira, pré-candidata a deputada estadual pelo PL, que também publicou imagens do filho com o texto: "luto eterno".

Gilson Ricardo Carvalho foi executado em Costa RicaVítima estava em uma residência quando criminosos chegaram e efetuaram ao menos 10 disparos (Foto: Divulgação / Polícia Civil)

Nova Alvorada do Sul

Acidente entre carreta e carro mata homem na BR-163 no interior de MS

Corpo da vítima permaneceu no local até a chegada da perícia e da funerária

17/05/2026 15h45

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Foto: Alvorada informa

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Um homem ainda não identificado morreu na tarde deste domingo (17) em um grave acidente entre uma carreta e um Fiat Siena na BR-163, em Nova Alvorada do Sul, a 116 quilômetros de Campo Grande. A colisão aconteceu no km 382 da rodovia e mobilizou equipes de resgate, policiais e funcionários da concessionária responsável pela via.

De acordo com as informaçõesdo Portal Alvorda Informa, a vítima seria moradora de Campo Grande e estava no carro de passeio, que ficou com a parte dianteira completamente destruída por causa da força do impacto.

Após a batida, a carreta saiu da pista, tombou no acostamento e caiu em uma ribanceira às margens da rodovia. O veículo parou com as rodas para cima, em uma área de vegetação próxima da pista.

Peças dos veículos ficaram espalhadas pelo trecho e os trabalhos das equipes de atendimento se concentraram ao redor do automóvel destruído.

Socorristas e funcionários da concessionária atenderam a ocorrência durante a tarde. O corpo da vítima permaneceu no local até a chegada da perícia e da funerária.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas. Até o momento, não há confirmação sobre a dinâmica da colisão, nem informações atualizadas sobre o estado de saúde do motorista da carreta.

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