Após filas e 2 mil doses esgotadas, drive-thru da gripe é ampliado

Alta procura levou SES a manter vacinação até o dia 24 no Quartel dos Bombeiros, em Campo Grande - Marcelo Victor/Correio do Estado

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A procura intensa pela vacina contra a gripe fez a Secretaria de Estado de Saúde (SES) manter o drive-thru de imunização neste domingo (17), em Campo Grande, após as 2 mil doses disponibilizadas no primeiro dia da ação se esgotarem antes mesmo do horário previsto.

A estrutura montada no Quartel Central do Corpo de Bombeiros seguirá funcionando até o próximo dia 24 de maio para ampliar a cobertura vacinal contra a influenza no Estado.

Neste domingo, o atendimento ocorre das 7h às 19h para pessoas a partir de 6 meses de idade, tanto para quem chega de carro quanto para pedestres que procuram o posto de imunização.

Em entrevista ao Correio do Estado, o enfermeiro e gerente do drive-thru, Alberth Rangel Alves Brito, explicou que o principal objetivo da campanha é ampliar a cobertura vacinal contra o vírus da influenza em Mato Grosso do Sul.

“O intuito da campanha é imunizar a população contra o vírus da influenza. Essa vacinação acontece em todo o País e aqui no nosso Estado não é diferente”, afirmou.

Segundo Alberth, a campanha já vinha sendo realizada há mais de 30 dias para grupos prioritários, mas recentemente foi ampliada ao público em geral. A expectativa da SES é alcançar até 90% de cobertura vacinal.

“A nossa expectativa é atingir até 90% de toda a população. Esse é o nosso objetivo e estamos caminhando para isso com a realização do drive-thru”, destacou.

O enfermeiro explicou ainda que a estrutura especial no Quartel Central do Corpo de Bombeiros foi montada justamente para facilitar o acesso da população à vacina.

“Começamos ontem e seguimos até quinta-feira aqui no drive dos Bombeiros para auxiliar as pessoas a se vacinarem contra a influenza”, disse.

Durante a entrevista, Alberth também reforçou a importância da imunização neste período de aumento dos casos de doenças respiratórias e queda nas temperaturas.

“A vacina é a prevenção mais eficaz que existe hoje contra o vírus da influenza. É um vírus que acomete crianças, idosos e até adultos, podendo ocasionar hospitalizações e até óbitos quando não há prevenção”, alertou.

Ele ainda fez um apelo para que a população aproveite o período da campanha e procure os postos de vacinação.

“A gente pede para que a população procure uma unidade básica de saúde ou venha até o drive para se imunizar. É importante frisar que estamos aqui por tempo determinado, então é fundamental que as pessoas aproveitem esse momento para garantir a vacinação”, completou.

A intensa movimentação registrada no primeiro dia da ação também revelou um cenário enfrentado pelas unidades de saúde desde o início da campanha: muitas pessoas aptas a receber a vacina desde março ainda não haviam buscado a imunização.

Entre elas está o professor Edvaldo Engelotti, que aproveitou a estrutura do drive-thru para se vacinar acompanhado de familiares. Segundo ele, a divulgação pelas redes sociais e a praticidade do atendimento foram decisivas para procurar o local.

A População aproveitou o domingo para se vacinar contra a gripe no drive-thru.

“Vi a divulgação nas redes sociais e achei importante aproveitar. A vacina é essencial para prevenção, principalmente depois de tudo o que a população enfrentou durante a pandemia”, afirmou.

Ainda conforme a SES, Mato Grosso do Sul segue entre os estados com melhores índices de vacinação do País, mas a cobertura contra a gripe ainda está abaixo da meta estipulada pelo Ministério da Saúde. O Estado já recebeu cerca de 800 mil doses e aguarda novas remessas para ampliar a campanha.

O drive-thru funciona no Quartel Central do Corpo de Bombeiros, na Rua 14 de Julho. Durante a semana, o atendimento será das 17h30 às 21h. Aos fins de semana, das 7h às 19h.