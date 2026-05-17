Criança de 2 anos morre em ataque a tiros em conveniência na Capital

Atentado no Jardim Noroeste deixou outras três pessoas feridas; quatro suspeitos foram presos horas após o crime - Marcelo Victor/Correio do Estado

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Uma madrugada de violência terminou com a morte de uma criança de aproximadamente 2 anos durante um ataque a tiros em uma conveniência no Jardim Noroeste, em Campo Grande, neste domingo (17).

Outras três pessoas ficaram feridas no atentado, entre elas a mãe do menino, um adolescente de 16 anos e um homem. Quatro suspeitos de participação no crime foram presos pelas forças de segurança horas após a ocorrência.

O crime aconteceu na conveniência Prime, localizada na esquina das ruas Indianápolis e Barbacena. Segundo relatos de testemunhas à polícia, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta Honda Bros vermelha e o passageiro efetuou diversos disparos contra as pessoas que estavam no estabelecimento.

Durante os tiros, a criança foi baleada e socorrida junto com a mãe, de 41 anos, sendo encaminhada para uma unidade de saúde na região do Bairro Tiradentes.

O menino, no entanto, não resistiu aos ferimentos. A mulher foi atingida no tórax. Já o adolescente ferido ficou com um projétil alojado na cabeça. Até o fechamento desta matéria, o estado de saúde das vítimas não havia sido divulgado.

De acordo com a nota divulgada pela polícia, os atiradores tiveram apoio de ocupantes de uma caminhonete Fiat Toro vermelha, utilizada para dar suporte logístico e auxiliar na fuga.

Testemunhas relataram ainda que o veículo passou diversas vezes em frente à conveniência antes do atentado, monitorando a movimentação no local.

As investigações preliminares apontam que o ataque pode ter sido motivado por uma briga ocorrida anteriormente dentro da conveniência. Conforme a apuração policial, após a confusão, o grupo teria retornado armado ao estabelecimento para cometer o atentado.

Logo após o crime, equipes da Depac Cepol, da Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar e do Batalhão de Choque iniciaram buscas pela região. Durante as diligências, os policiais localizaram uma Fiat Toro com as mesmas características informadas pelas testemunhas trafegando próximo ao cruzamento das ruas Vaz de Caminha e Evaristo da Veiga.

O motorista tentou fugir da abordagem, mas foi interceptado após acompanhamento tático. A partir da prisão dos ocupantes do veículo e das informações levantadas durante a ocorrência, os policiais conseguiram identificar a participação de cada suspeito no atentado.

Foto: Policia Civil.

Segundo a polícia, o homem apontado como autor dos disparos foi localizado escondido em um imóvel na Capital. Durante a abordagem, ele indicou onde havia escondido a arma utilizada no crime, uma pistola Taurus calibre .40, que acabou apreendida.

Além da arma, os policiais apreenderam munições, aparelhos celulares, R$ 440 em dinheiro, a motocicleta utilizada no atentado e os veículos usados na ação criminosa. Os quatro presos têm entre 31 e 42 anos.

Os suspeitos foram autuados por homicídio qualificado com emprego de arma de fogo de uso restrito, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, associação criminosa e desobediência.

A perícia técnica esteve no local realizando os levantamentos necessários e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.