Advogado de delegado também é preso em operação sobre tráfico

Advogado Amilton Ferreira foi preso ontem na segunda fase de operação relacionada ao tráfico - Redes sociais

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O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), prendeu o advogado Amilton Ferreira de Almeida, suspeito de vazar o mandado de prisão ao delegado Hoffman D’Ávila Cândido e Sousa, interferindo no cumprimento da ordem judicial durante a primeira fase da Operação Infiltrados, ocorrida na semana passada.

Ontem, os agentes do Gaeco estiveram no escritório de advocacia Ferreira & Almeida, localizado na Rua 14 de Julho, no Centro de Campo Grande, para cumprir um mandado de prisão temporária e dois mandados de busca e apreensão, nesta que é a segunda fase da Operação Infiltrados, denominada de Obstructio.

“Há evidências já materializadas de que ocorreu a comunicação criminosa da ação policial, o que acabou por embaraçar diretamente a investigação do Gaeco sobre a atuação da organização criminosa. A OAB [Ordem dos Advogados do Brasil] acompanhou as diligências, uma vez que o alvo é advogado”, disse o órgão em nota.

Conforme apuração do Correio do Estado, o alvo é o advogado Amilton Ferreira de Almeida, conhecido no mundo do direito criminalista por defender alguns presos famosos no Estado.

Um de seus clientes é Hoffman D’Ávila, ex-titular da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) que foi preso há seis dias por suspeita de tráfico de drogas.

Amilton é suspeito de vazar informações sigilosas da operação a Hoffman, contribuindo para que o delegado não fosse encontrado de imediato pelos policiais.

Inclusive, no dia da deflagração da ação, enquanto o alvo ainda estava foragido, o advogado afirmou ao Correio do Estado que não sabia o paradeiro de seu cliente.

Horas depois, o ex-comandante da Denar se apresentou à Corregedoria da Polícia Civil.

No documento que baseia a investigação, os promotores do Gaeco reforçavam que, em caso de deferimento do pedido, fosse imposto sigilo absoluto nos mandados de prisão preventiva a serem expedidos, “uma vez que qualquer conhecimento prévio, por falta de adoção das cautelas possíveis, pode vir a frustrar o êxito dos trabalhos”.

Em nota enviada à reportagem, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS) informou que “a Comissão de Defesa e Assistência das prerrogativas dos advogados se fez presente acompanhando as diligências, informando ainda que adotará as medidas legais cabíveis, inclusive de natureza disciplinar, respeitando sempre o direito à ampla defesa e contraditório”.

Primeira fase

A Operação Infiltrados investiga a suspeita de que agentes das forças de segurança utilizavam o acesso proporcionado pelos cargos para desviar entorpecentes apreendidos e fazer com que as drogas retornassem ao mercado ilegal.

Na quinta-feira, a Justiça expediu 24 mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 38 mandados de busca e apreensão, com diligências em Campo Grande, Dourados e Terenos. Entre os investigados estão policiais civis, policiais militares e um policial penal.

Conforme já noticiado pelo Correio do Estado, a investigação aponta que a cocaína seria o principal entorpecente desviado pelo grupo. Uma das suspeitas é de que a quantidade de droga encontrada em determinadas ocorrências fosse superior à registrada oficialmente.

Dessa forma, parte do entorpecente ficaria fora dos documentos de apreensão e poderia ser desviada.

Outra linha investigada envolve a retirada de drogas que já estavam formalmente apreendidas e armazenadas em depósitos de delegacias. De acordo com o MPMS, os entorpecentes desviados seriam posteriormente entregues a traficantes ligados ao grupo e colocados em circulação.

A investigação que resultou na Operação Infiltrados teve início em outubro de 2025, a partir de elementos encontrados durante as operações Traquetos e Blindspot, também conduzidas pelo Gaeco.

Antes de ser preso, Hoffman estava lotado na unidade de Terenos. Para substituí-lo, Lupersio Degerone Lucio, delegado geral da Polícia Civil, designou Bárbara Camargo Alves, adjunta da Segunda Delegacia de Polícia de Campo Grande, para responder, pelo expediente da Delegacia de Terenos, no período de 24 de setembro a 23 de outubro deste ano.

* Saiba

Antes de ser preso pelo Gaeco, Amilton Ferreira disse que estava preparando um pedido de revogação da prisão preventiva de Hoffman para ser apresentado à Justiça na semana que vem, após audiência de custódia manter o delegado atrás das grades.