Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INFILTRADOS

Advogado de delegado também é preso em operação sobre tráfico

Amilton Ferreira de Almeida, que representa a defesa de Hoffman D'Ávila, teria vazado informação horas antes de afirmar que não sabia paradeiro do delegado

Felipe Machado

30/09/2026 - 07h50
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), prendeu o advogado Amilton Ferreira de Almeida, suspeito de vazar o mandado de prisão ao delegado Hoffman D’Ávila Cândido e Sousa, interferindo no cumprimento da ordem judicial durante a primeira fase da Operação Infiltrados, ocorrida na semana passada.

Ontem, os agentes do Gaeco estiveram no escritório de advocacia Ferreira & Almeida, localizado na Rua 14 de Julho, no Centro de Campo Grande, para cumprir um mandado de prisão temporária e dois mandados de busca e apreensão, nesta que é a segunda fase da Operação Infiltrados, denominada de Obstructio.

“Há evidências já materializadas de que ocorreu a comunicação criminosa da ação policial, o que acabou por embaraçar diretamente a investigação do Gaeco sobre a atuação da organização criminosa. A OAB [Ordem dos Advogados do Brasil] acompanhou as diligências, uma vez que o alvo é advogado”, disse o órgão em nota.

Conforme apuração do Correio do Estado, o alvo é o advogado Amilton Ferreira de Almeida, conhecido no mundo do direito criminalista por defender alguns presos famosos no Estado.

Um de seus clientes é Hoffman D’Ávila, ex-titular da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) que foi preso há seis dias por suspeita de tráfico de drogas.

Amilton é suspeito de vazar informações sigilosas da operação a Hoffman, contribuindo para que o delegado não fosse encontrado de imediato pelos policiais.

Inclusive, no dia da deflagração da ação, enquanto o alvo ainda estava foragido, o advogado afirmou ao Correio do Estado que não sabia o paradeiro de seu cliente.

Horas depois, o ex-comandante da Denar se apresentou à Corregedoria da Polícia Civil.

No documento que baseia a investigação, os promotores do Gaeco reforçavam que, em caso de deferimento do pedido, fosse imposto sigilo absoluto nos mandados de prisão preventiva a serem expedidos, “uma vez que qualquer conhecimento prévio, por falta de adoção das cautelas possíveis, pode vir a frustrar o êxito dos trabalhos”.

Em nota enviada à reportagem, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS) informou que “a Comissão de Defesa e Assistência das prerrogativas dos advogados se fez presente acompanhando as diligências, informando ainda que adotará as medidas legais cabíveis, inclusive de natureza disciplinar, respeitando sempre o direito à ampla defesa e contraditório”.

Primeira fase

A Operação Infiltrados investiga a suspeita de que agentes das forças de segurança utilizavam o acesso proporcionado pelos cargos para desviar entorpecentes apreendidos e fazer com que as drogas retornassem ao mercado ilegal.

Na quinta-feira, a Justiça expediu 24 mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 38 mandados de busca e apreensão, com diligências em Campo Grande, Dourados e Terenos. Entre os investigados estão policiais civis, policiais militares e um policial penal.

Conforme já noticiado pelo Correio do Estado, a investigação aponta que a cocaína seria o principal entorpecente desviado pelo grupo. Uma das suspeitas é de que a quantidade de droga encontrada em determinadas ocorrências fosse superior à registrada oficialmente.

Dessa forma, parte do entorpecente ficaria fora dos documentos de apreensão e poderia ser desviada.

Outra linha investigada envolve a retirada de drogas que já estavam formalmente apreendidas e armazenadas em depósitos de delegacias. De acordo com o MPMS, os entorpecentes desviados seriam posteriormente entregues a traficantes ligados ao grupo e colocados em circulação.

A investigação que resultou na Operação Infiltrados teve início em outubro de 2025, a partir de elementos encontrados durante as operações Traquetos e Blindspot, também conduzidas pelo Gaeco.

Antes de ser preso, Hoffman estava lotado na unidade de Terenos. Para substituí-lo, Lupersio Degerone Lucio, delegado geral da Polícia Civil, designou Bárbara Camargo Alves, adjunta da Segunda Delegacia de Polícia de Campo Grande, para responder, pelo expediente da Delegacia de Terenos, no período de 24 de setembro a 23 de outubro deste ano.

*Saiba

Antes de ser preso pelo Gaeco, Amilton Ferreira disse que estava preparando um pedido de revogação da prisão preventiva de Hoffman para ser apresentado à Justiça na semana que vem, após audiência de custódia manter o delegado atrás das grades.

Negativa

CNBB nega envolvimento em polêmica sobre santa católica

Acusação foi feita pelo candidato à presidência Flávio Bolsonaro

29/09/2026 22h00

Compartilhar

José Cruz / Agência Brasil

Continue Lendo...

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou uma nota na qual nega ter produzido, autorizado ou participado da elaboração ou divulgação de informações falsas relacionadas ao atual processo eleitoral.

A declaração veio a público após o candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, ter acusado “gente de dentro da CNBB” de ter ajudado na divulgação de que, se eleito, retiraria de Nossa Senhora da Aparecida o título de padroeira do Brasil.

“A maior fake news da campanha foi essa sobre Nossa Senhora Aparecida. Nunca existiu movimento para tirar dela o título de padroeira do Brasil”, disse o candidato.

A nota da CNBB informou que a entidade “repudia a produção e a utilização de informações falsas, independentemente de sua origem ou de quem possam beneficiar ou prejudicar”, e que não integra qualquer estrutura político-partidária, de partido ou candidatura.

Na sequência, informou que suas manifestações sobre as eleições “decorrem de sua missão pastoral e de princípios públicos expressos em seus documentos, orientados pela dignidade humana, pelo bem comum, pela democracia e pela liberdade de consciência”.

* Matéria atualizada para adequação de informações.

Acidente

Motociclista morre após ser atingido e arrastado por ônibus em Campo Grande

Vítima seguia com uma mulher na garupa quando ocorreu o acidente; passageira foi socorrida e encaminhada ao hospital

29/09/2026 20h38

Compartilhar
Motociclista morreu no local após acidente envolvendo ônibus do transporte coletivo no Centro de Campo Grande

Motociclista morreu no local após acidente envolvendo ônibus do transporte coletivo no Centro de Campo Grande Foto: Correio do Estado.

Continue Lendo...

Um motociclista, ainda não identificado, morreu após se envolver em um acidente com um ônibus do transporte coletivo na região central de Campo Grande, na noite desta terça-feira (29).

Uma mulher que estava na garupa da motocicleta ficou ferida e foi socorrida para uma unidade hospitalar.

Conforme as informações preliminares apuradas no local, o ônibus e a motocicleta trafegavam pela Rua 13 de Maio e ao virarem na rua 15 de novembro, em direção à região do Mercadão Municipal, ocorreu a colisão.

A dinâmica inicial aponta que o motociclista seguia pela faixa destinada ao transporte coletivo. Durante uma conversão, o motorista do ônibus não teria conseguido visualizar a motocicleta, que acabou atingida pelo veículo.

Com o impacto, a motocicleta foi arrastada pelo ônibus. O condutor não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada.

A mulher que estava na garupa sobreviveu ao acidente. Ela recebeu atendimento de emergência e foi encaminhada ao hospital. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o estado de saúde dela.

Equipes policiais foram acionadas e permaneciam no local para os procedimentos necessários e para levantar as circunstâncias do acidente. A dinâmica exata da colisão deverá ser esclarecida pela perícia e pela investigação policial.

O ônibus envolvido fazia uma linha entre o Centro e um bairro da Capital. A reportagem procurou Consórcio Guaicurus, responsável pelo transporte coletivo de Campo Grande, mas a empresa informou que não iria se pronunciar sobre o acidente.

A ocorrência provocou movimentação de equipes de emergência e segurança na região central. O trânsito ficou prejudicado durante o atendimento da ocorrência e os trabalhos realizados no local.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Empresário plantou 1 milhão de árvores em fazenda de 9.300 hectares; 10 anos depois, animal voltou
Retorno inesperado

/ 2 dias

Empresário plantou 1 milhão de árvores em fazenda de 9.300 hectares; 10 anos depois, animal voltou

2

Platão já dizia: "A pobreza não vem da diminuição da riqueza, mas da multiplicação dos desejos"
Filosofia

/ 1 dia

Platão já dizia: "A pobreza não vem da diminuição da riqueza, mas da multiplicação dos desejos"

3

Logo após tsunami em Santa Catarina, nuvem branca surge sobre o mar e encobre praia
Alerta ligado

/ 2 dias

Logo após tsunami em Santa Catarina, nuvem branca surge sobre o mar e encobre praia

4

Corumbá alcança quinta maior temperatura em quase 100 anos de monitoramento
Calor Extremo

/ 1 dia

Corumbá alcança quinta maior temperatura em quase 100 anos de monitoramento

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3792, terça-feira (29/09)
LOTERIA

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3792, terça-feira (29/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Toda empresa ensina, mesmo quando não treina
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Toda empresa ensina, mesmo quando não treina
STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina
Juliane Penteado

/ 5 dias

STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina
Gestão moderna exige repertório além da própria empresa
Exclusivo para Assinantes

/ 22/09/2026

Gestão moderna exige repertório além da própria empresa
Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade
Exclusivo para Assinantes

/ 18/09/2026

Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade