Motociclista morre após ser atingido e arrastado por ônibus em Campo Grande

Furto Relâmpago

Criminosos arrombaram loja durante a madrugada, levaram dezenas de aparelhos e fugiram antes da chegada do proprietário

Câmera de segurança flagrou dupla dentro da loja durante furto de celulares em Costa Rica. Foto: Reprodução/Câmera de segurança da Store House Importados

Uma loja de celulares novos e seminovos foi invadida por dois criminosos na madrugada desta terça-feira (29), no Centro de Costa Rica, município localizado na região norte de Mato Grosso do Sul. Em aproximadamente um minuto, os suspeitos conseguiram furtar 38 iPhones e outros aparelhos, provocando um prejuízo estimado em R$ 140,6 mil, conforme levantamento realizado pelo proprietário do estabelecimento.

O crime aconteceu na Store House Importados, situada na Avenida José Ferreira da Costa, enquanto chovia na cidade.

Toda a movimentação foi registrada pelo sistema de videomonitoramento do comércio, que flagrou desde o arrombamento da entrada até a fuga dos envolvidos.

Segundo informações repassadas pelo proprietário à polícia, a movimentação suspeita começou a ser percebida por volta das 23h50 de segunda-feira (28).

Pouco depois da meia-noite, às 0h20, os dois homens conseguiram romper a grade de proteção e quebrar a porta de vidro, momento em que o alarme de segurança foi acionado.

As imagens mostram que, assim que tiveram acesso ao interior do estabelecimento, os criminosos passaram a recolher rapidamente os celulares disponíveis nas prateleiras.

Na sequência, avançaram até o escritório, onde encontraram outros aparelhos armazenados sobre uma mesa e dentro de um armário.

Os produtos foram colocados em uma mochila utilizada pela dupla para transportar os equipamentos. Além dos 38 iPhones, os suspeitos levaram celulares seminovos de menor valor comercial. Alguns aparelhos Android ainda lacrados permaneceram no estabelecimento.

Apesar da quantidade de produtos furtados, a ação foi executada em aproximadamente 60 segundos. Após recolherem os equipamentos, os dois homens deixaram a loja e desapareceram antes que alguém pudesse impedir a fuga.

O proprietário chegou ao endereço cerca de seis minutos depois do acionamento do alarme. Quando entrou no estabelecimento, encontrou a estrutura danificada e constatou a retirada de parte do estoque.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas nas proximidades na tentativa de localizar os responsáveis. Entretanto, até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão dos envolvidos.

Equipes da Polícia Civil e da perícia também estiveram no endereço para realizar os levantamentos necessários. O caso foi registrado na delegacia de Costa Rica e segue sob investigação.

As gravações do sistema de segurança deverão auxiliar os investigadores na identificação dos suspeitos e na reconstrução do percurso utilizado durante a fuga.

Proprietário alerta sobre venda dos aparelhos

Diante do prejuízo, os responsáveis pela Store House Importados recorreram às redes sociais para divulgar as imagens do furto e solicitar a colaboração da população na identificação dos criminosos.

Na publicação, o estabelecimento informou que os equipamentos levados incluem aparelhos novos e seminovos, de diferentes modelos e valores.

Os proprietários também afirmaram que os números de identificação dos celulares, conhecidos como IMEIs, já foram encaminhados às autoridades policiais e bloqueados.

O Imei funciona como uma identificação individual de cada aparelho, permitindo que as autoridades relacionem os equipamentos furtados aos registros da ocorrência e auxiliando na identificação dos produtos caso sejam encontrados.

Além de pedir informações que possam contribuir com a investigação, os responsáveis alertaram para a possibilidade de os celulares serem oferecidos por valores muito inferiores aos praticados no mercado.

A orientação é para que consumidores desconfiem de ofertas consideradas incompatíveis com o preço habitual dos equipamentos, especialmente quando não houver comprovação da procedência.

A loja também destacou que a aquisição de produtos de origem criminosa, quando o comprador tem conhecimento dessa condição, pode configurar o crime de receptação.

Em mensagem publicada nas redes sociais, os proprietários solicitaram ajuda para identificar os responsáveis.

"Se alguém reconhecer alguma pessoa ou tiver vídeos ou informações que possam ajudar, por favor, me chame no privado ou procure a polícia", diz um trecho da publicação.

O estabelecimento reforçou ainda que os celulares possuem restrições e pediu que possíveis informações sobre a localização dos equipamentos ou a identidade dos suspeitos sejam comunicadas às autoridades.

A Polícia Civil permanece responsável pela investigação, que busca identificar os dois homens envolvidos no arrombamento e localizar os aparelhos furtados.