Exonerado após aparecer em investigação de corrupção, Édio Antônio Resende, um dos alvos da Operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), segue preso.

Segundo o advogado Márcio Sandim, Édio Antônio Resende, que atuava como secretário-adjunto da Secretaria Estadual de Educação, não deve prestar depoimento, que estava previsto para sexta-feira (1).

Para o Correio do Estado, o advogado Márcio Sandim, disse que teve acesso ao processo judicial e precisa de tempo para analisar todos os documentos. Tendo em vista a densidade da investigação, irá pedir mais tempo.

"Estava marcado para amanhã, mas vou pedir para ouvir em outra data, tendo em vista a análise dos documentos que precisa ser feita. Não sei quando será marcada nova data", explicou Sandim.

Ainda na quarta-feira (29), Édio e os outros presos na ação foram encaminhados para o Centro de Triagem de Campo Grande.

Exoneração

Após a prisão a exoneração do secretário foi publicada no Diário Oficial leia na íntegra:

"O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

resolve: EXONERAR EDIO ANTONIO RESENDE DE CASTRO BLOCH, matrícula n. 43188027, do cargo

em comissão de Administração Superior e Assessoramento, símbolo CCA-00, na função de Secretário Adjunto da

Secretaria de Estado de Educação, com efeito a partir de 30 de novembro de 2023".

Prisões



Conforme a edição desta quinta-feira (30), do Correio do Estado, esquema de corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraudes em licitações e contratos públicos que funcionava em três secretarias do governo de Mato Grosso do Sul e em pelo menos três prefeituras do interior foi revelado ontem em operação desencadeada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc). Ao todo, oito pessoas foram presas.

O destaque é para os operadores do esquema, os irmãos Lucas de Andrade Coutinho e Sérgio Duarte Coutinho Júnior, donos da Isototal e para os servidores estaduais, Simone de Oliveira Ramires Castro, pregoeira-chefe da Secretaria de Estado de Administração (SAD) e para o atual secretário-adjunto de Educação, Édio Antônio Resende de Castro.

Também estão presos Andreia Cristina Souza Lima, Paulo Henrique Muleta Andrade, Thiago Haruo Mishima e Victor Leite de Andrade. O esquema investigado tem ao todo R$ 68 milhões em contratos e convênios ativos com o governo de Mato Grosso do Sul, segundo informações apuradas com o MPMS.

** Colaborou Celso Bejarano

