Aeroporto da Capital planeja quase duplicar número de passageiros até 2027

Pontes de embarque começam a funcionar na quarta-feira no aeroporto de Campo Grande - Gerson Oliveira/Correio do Estado

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O número de passageiros do Aeroporto Internacional de Campo Grande deve quase duplicar até 2027, segundo o diretor Usiel Vieira. O aumento acontecerá após as obras de requalificação serem concluídas daqui a 60 dias.

Nesta sexta-feira, durante coletiva de imprensa realizada pela concessionária responsável Aena, empresa espanhola que administra o aeroporto desde outubro de 2023, foi anunciado que as reformas de ampliação e novos instrumentos do local devem ser entregues, em sua maioria, até o dia 5 de junho.

Com isso, é esperado que a circulação de passageiros aumente de 1,5 milhão para 2,6 milhões por ano a partir de 2027. "A gente tem um ganho de qualidade enorme que a sociedade, obviamente, vai perceber essa infraestrutura crescida aqui e vai utilizar com muito mais conforto", disse.

No último balanço de passageiros anuais divulgados pelo Ministério de Portos e Aeroportos com base no painel de demanda e oferta da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), os aeroportos da região Centro-Oeste receberam mais de 12,5 milhões de passageiros em 2025, 7,5% a mais do que em 2024.

Especificamente sobre Campo Grande, o aumento foi menor que a média regional, de 3,15%, registrando 775.150 passageiros.

"É desenvolvimento regional conectado ao crescimento do País. Fortalecer a infraestrutura aérea é mais eficiência logística e competitividade para quem produz. Também representa integração do campo com os mercados nacionais e internacionais", afirmou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, na época.

Contudo, em fevereiro deste ano, o Correio do Estado reportou que o movimento de passageiros nos aeroportos de Mato Grosso do Sul encolheu 6,3% no primeiro mês deste ano, na comparação com igual período do ano passado, seguindo a trajetória inversa daquilo que ocorre no restante do País.

No Brasil, o setor não só alcançou um novo recorde de movimentação para o mês, mas também atingiu a maior movimentação em um único mês na série histórica, com 12,4 milhões de passageiros transportados. A alta foi de 9,1% na comparação com janeiro de 2025.

Mas, em Mato Grosso do Sul, a quantidade de passageiros recuou de 151,6 mil, em janeiro do ano passado, para 142 mil em igual período deste ano, o equivalente a uma redução de 6,3%.

Levando em consideração somente os números relativos a Campo Grande, o recuo é maior, de quase 9%. Em janeiro do ano passado foram 140,2 mil passageiros. Este ano, a quantidade de pessoas chegando ou saindo recuou para 127,6 mil.

Uma das explicações para a redução no movimento no aeroporto de Campo Grande foi a restrição para pousos e decolagens no período noturno. Desde outubro, estão suspensos os voos entre as 23h e as 5h, com retorno previsto após a entrega oficial dos fingers (pontes de acesso), na próxima semana.

REQUALIFICAÇÃO

O pacote de modernização do Aeroporto de Campo Grande soma mais de R$ 300 milhões em investimentos e, mesmo que a maioria das obras só fique pronta em junho, as três pontes de embarque e a nova sala de embarque doméstico já poderão ser usadas pelos passageiros a partir de quarta-feira.

A obra, iniciada em abril de 2025, é conduzida pela Aena e deve ampliar a capacidade operacional e o conforto dos passageiros a partir da próxima semana.

Segundo Usiel Vieira, a entrega marca um avanço importante na reestruturação do terminal. "A gente aumenta um ganho de qualidade fantástico", afirmou o diretor, mudança que, segundo ele, "coloca o aeroporto em nível internacional".

Com as novas estruturas, os passageiros deixam de ficar expostos às condições climáticas durante o embarque. A expectativa é que mais de 70% dos voos passem a ser atendidos diretamente pelas pontes de embarque, o que deve agilizar o fluxo e melhorar a experiência dos usuários.

Apesar da inauguração parcial, o terminal segue em obras. Intervenções continuam nas áreas de check-in, inspeção de bagagens e circulação no saguão principal. A previsão é que toda a infraestrutura esteja concluída e em funcionamento até o dia 5 de junho.

Além das melhorias operacionais, o projeto inclui a ampliação da oferta comercial. Na nova sala de embarque, haverá um restaurante e dois cafés, sendo que um deles começa a funcionar na próxima semana, enquanto os demais serão inaugurados ao fim das obras.

Na área externa, próxima ao check-in, outras três operações comerciais estão em fase de contratação.

Também está prevista a implantação de uma área externa junto ao posto de combustível administrado pela concessionária, com expectativa de funcionamento até 2027.

Entre as intervenções estruturais, está a requalificação do pavimento da pista principal e das taxiways, via que conecta a pista de pouso e decolagem aos pátios de estacionamento, terminais e hangares. (Colaborou Alison Silva)

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