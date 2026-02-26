Agesul começa reforma de 'ponte gangorra'

Após vitória da empresa Águia Construtora no final do ano passado para ser a responsável pela recuperação da ponte sobre o Rio Miranda, conhecida como 'ponte gangorra', a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) anunciou o início da reforma na última quarta-feira (25).
Localizada na rodovia estadual MS-345, no distrito de Águas de Miranda, que dá acesso a estrada de Bonito, na divisa com o município de Anastácio, a intervenção representa um investimento de R$ 3,3 milhões e pretende recuperar a estrutura com recondicionamento de pontos estratégicos, reforço estrutual e adequações técnicas em busca da estabilidade que a ponte precisa.
Desde 2024 a ponte demonstra essa insegurança para os veículos que ali transitam, e já chegou a ter 30 centímetros de elevação.
Segundo informações da Agesul, nesse momento de início de obra o tráfego segue o sistema pare e siga, em meia pista até 1º de março, no próximo domingo.
A partir da segunda-feira (02), a circulação no local muda e se limitará a veículos leves, caminhonetes e caminhões de pequeno porte com no máximo 10 toneladas, em que o deslocamento pela ponte será de um veículo por vez.
Na estrada, a Agesul informou que serão instaladas placas e faixas de sinalização nas rotatórias e pontos próximos à ponte, para que os motoristas sejam alertados das condições e restrições temporárias, em busca de rotas alternativas.
Ainda foi divulgado que em alguns dias durante a recuperação haverá necessidade da ponte ficar 100% interditada com duração de cerca de 12 horas. As datas serão divulgadas com antecedência por meio dos canais oficiais do Governo, além do modelo de placas em proximidades da região.
Segundo informações as interdições acontecerão em dias utéis, conforme cronograma técnico, pensando em minimizar o impacto no fluxo turístico da cidade de Bonito. Considerada estratégica não só pelo turismo, mas para toda a mobilidade de moradores e produtores rurais da região, a população também será avisada por meio de rádios locais.
Para veículos de carga que precisam acessar a região, é recomendado a rota alternativa pela MS-382, em Guia Lopes da Laguna, com trajeto até a MS-178, em que dará acesso a Bonito.
Ponte gangorra
Idealizada para encurtar em 40 quilômetros a distância entre Campo Grande e Bonito, a ponte sobre o Rio no distrito de Águas de Miranda foi construída antes da pavimentação da rodovia, em 1967.
Com o tempo, a ponte não suportou o aumento do fluxo de veículos pesados e ficou conhecida como 'gangora', pois conforme os veículos passavam, suas extremidades pendiam para o lado mais pesado e gerava um degrau do lado oposto.
A situação começou em setembro do ano passado, o que causou preocupação nos moradores e motoristas que utilizavam do trajeto frequentemente, além de ser rota para a cidade turística Bonito.
Como bem acompanha o Correio do Estado, em novembro, a empresa Águia Construtora conquistou o processo de licitação para ser a responsável pela reforma da ponte, com um investimento de R$ 3.309.408,68.
O secretário estadual de Infraestrutura e Logística (Seilog), Guilherme Alcântara é titular da pasta e reforçou a necessidade de recuperação estrutural completa, feita com critérios técnicos rigorosos e em busca de readequar a estrutura ao tráfego atual.
“Nosso objetivo é entregar uma ponte recondicionada, segura e preparada para atender a demanda atual e futura da região”.
A decisão de reforma veio após uma vítima da ponte perder os quatro pneus do veículo ao atravessar o local.