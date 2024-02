O governo do Estado instituiu o CEG-Rota, um comitê formado por entidades do Poder Público e representantes da sociedade civil para discutir a Rota Bioceânica após o fracasso no teste de exportação - Divulgação Alems

Os deputados estaduais, Zeca do PT e Junior Mochi (MDB) foram os escolhidos para representar os parlamentares da Assembleia no Comitê Estadual da Rota Bioceânica (CEG-Rota).

A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), desta segunda-feira (19) que designou os deputados, sendo que Zeca será membro titular e Mochi, o suplente.

Conforme o decreto Estadual ( Nº 16.366), de 16 de janeiro de 2024, a Assembleia Legislativa tem direito a uma vaga para compor o Comitê da Rota. A publicação foi assinada pelo presidente da ALEMS, Gerson Claro (PP).

Comitê da Rota

O governo do Estado instituiu o CEG-Rota, um comitê formado por entidades do Poder Público e representantes da sociedade civil para discutir a Rota Bioceânica após o fracasso no teste de exportação.

Um caminhão carregado com 12 toneladas de carne saiu de Campo Grande com destino a Indique (Chile), no entanto, não chegou a entrar no Paraguai. No Diário Oifical do dia (1º) de janeiro de 2024, há exatos dois meses da tentativa, o comitê foi estabelecido.

O Executivo estadual será representado por dois integrantes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e um de cada uma das entidades a seguir:

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog);

Secretaria de Estado de Saúde (SES);

Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead);

Secretaria de Estado de Educação (SED);

Procuradoria-Geral do Estado (PGE);

Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp);

Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), indicado pelo Presidente, preferencialmente dentre os municípios diretamente envolvidos;

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, integrante da Frente Parlamentar para o Acompanhamento da Implantação da Rota Bioceânica;

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems);

Escritório Estadual de Relações Internacionais da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica;

Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc);

Além destes, o Comitê envolve o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística (Setlog MS) e entidades como o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul (Sebrae/MS) e as federações da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul); do Comércio de Bens Serviços e Turismo do Mato Grosso do Sul (Fecomércio) e das Associações Empresariais de Mato Grosso do Sul (Faems), assim como o Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Mato Grosso do Sul (OCB/MS).

Viagem frustrada



Em 24 de novembro de 2023, cerca de 107 pessoas partiram em 36 caminhonetes pelos 2,3 mil quilômetros da Rota Bioceânica rumo ao litoral chileno. Nessa terceira expedição, que foi um verdadeiro "test drive" a ideia era levar junto quase 13 toneladas de carne bovina.

Cabe destacar que o caminhão saiu um dia antes, porém, enquanto as 36 caminhonetes chegaram até o Chile, o veículo frigorífico e, consequentemente, as cerca de 13 toneladas de carne bovina sequer saíram de Mato Grosso do Sul.

Partindo pela Rota, a carga foi retida no dia seguinte (24) em Ponta Porã e a JBS acabou desistindo da viagem quatro dias depois sem conseguir entrar no Paraguai.

Retido pela Receita Federal, conforme apurado à época com representantes aduaneiros em Ponta Porã, "o motorista chegou na aduana sem nenhuma documentação em mãos".

** Colaborou Leo Ribeiro e João Gabriel Vilalba

