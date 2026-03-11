Aliados aguardam presença de Lula na Cop15 em Campo Grande

Vander deixa claro que, até o momento, apenas a Ministra Marina Silva está oficialmente confirmada, cp, expectativa de uma participação também do presidente Lula - Reprodução/PT-MS

Campo Grande será sede, entre os dias 23 e 29 de março, da 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP 15) da Convenção sobre Espécies Migratórias (CMS, do inglês Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals), que apesar da presença da Ministra Marina Silva, ainda deixa um clima de expectativa nos aliados da base do Governo Federal quanto à vinda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Conforme já exposto pela CMS, os principais documentos a serem analisados na Conferência em Campo Grande tratam-se de:

17 propostas de alterações nos Anexos da Convenção, algumas envolvendo mais de uma espécie;

11 relatórios sobre a implementação de Ações Concertadas no último triênio;

16 propostas de novas Ações Concertadas para o próximo período;

Relatórios Nacionais apresentados pelos países Partes da CMS;

Demais documentos técnicos e políticos que subsidiam as decisões da Conferência

E mesmo que nomes de demais líderes estrangeiros apareçam na esteira dos possíveis convidados, a falta de uma confirmação até o momento sobre a vinda ou não do atual presidente brasileiro é o que têm gerado expectativa entre os apoiadores do presidente Lula.

Através de sua equipe, o então deputado federal e pré-candidato ao Senado, Vander Loubet, faz questão de deixar claro que até o momento apenas a Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, professora Marina Silva, está oficialmente confirmada.



O deputado Vander ainda reforça que, de fato, há essa expectativa de uma participação também do presidente Lula, o que por sua vez ainda não foi confirmado até o momento.

Próximo ao deputado estadual que carrega em sua alcunha o nome do partido, Zeca do PT, a expectativa também é a mesma, porém ainda sem um retorno recebido por parte do pessoal de Brasília de que o presidente Lula estará na COP 15 em Campo Grande.

Conforme repassado, a equipe do deputado solicitou mais de uma confirmação com a equipe de Luiz Inácio Lula da Silva, tendo em vista que a vinda do presidente ao Mato Grosso do Sul é esperada desde novembro do ano passado, sofrendo uma série de cancelamentos e quebra de expectativas.

COP 15 em CG

Dentro de três semanas Campo Grande estará no centro das atenções da comunidade ambiental internacional, como a sede da COP 15, que deve reunir mais de 100 países e atrair cerca de três mil participantes das mais diversas nacionalidades, com foco na preservação das espécies migratórias e na cooperação internacional para garantir a continuidade desses ciclos naturais.

Em resumo, as COPs tratam-se de Conferências que acontecem a cada três anos e que são a principal instância de decisão da Convenção (CMS), onde 133 partes se reúnem para definir as prioridades e o orçamento para tratar das espécies migratórias.

Aqui é importante esclarecer que a COP15, por exemplo, leve essa nomenclatura em referência a quantidade de vezes que foi realizado, seguindo padrão da Organização das Nações Unidas, com a COP30 exemplificando a 30ª edição da Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês).

Justamente nas COPs são discutidos orçamentos, aprovados planos de ação, bem como também são atualizadas as listas que relacionam as espécies protegidas, adotando resoluções e decisões que orientam políticas públicas e iniciativas de conservação ao redor do mundo.

Dessa COP15 são esperadas uma série de decisões em prol das espécies migratórias, com o tema "Conectando a Natureza para Sustentar a Vida", que prevê que medidas sejam adotadas para proteger não somente os destinos, mas as rotas migratórias e também os pontos de parada.

