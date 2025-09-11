Almir Sater canta no aniversário de 250 anos do Forte Coimbra

campo grande

Edital pubicado nesta quinta-feira (11) revela que a prefeitura está disposta a pagar R$ 120,00 por jaqueta. Em 2023, valor máximo foi de R$ 65,39. Inflação do período é de 10%

Prefeitura de Campo Grande prevê até R$ 47,6 milhões em uniformes escolares para o próximo ano nas 105 escolas

Uniformes que a prefeitura de Campo Grande pretende comprar para serem distribuídos no próximo ano nas 105 escolas da Reme estão até 83% mais caros que no pregão eletrônico anterior, realizado no final de 2023. Naquele certame, jaquetas custavam, no máximo, R$ 65,39. Agora, além de serem confecciondas com material de qualidade inferior, custarão até R$ 120,00

Outro item pelo qual a Secretaria Municipal de Educação (Semed) está dispota a pagar aumento significativo são as meias Em 2023 tiveram o preço máximo estipulado em R$ 9,00. Agora, conforme edital divulgado nesta quinta-feira (11), a administração municipal está disposta a pagar até R$ 14,40.

A ata de registro de preços realizada no final de 2023, no valor total de R$ 60,77 milhões, também foi utilizada para aquisição da maior parte dos uniformes distribuídos ao longo de 2025. E, por conta disso, as meias distribuídas no começo deste ano, também foram adquiridas por exatos nove reais.

Os editais de 2023 e o de agora deixam claro que o material é exatamente o mesmo: “meia personalizada; Composição: 50% algodão, 34% poliamida, 15% poliéster e 1,0% elastodieno; Gênero: unissex; Punho: jérsei (meia malha) 1 x 1 curta; Cor: branca”.

E não são somente as meias que devem ter reajuste bem superior ao da inflação dos últimos dois anos, que está na casa dos 10%, conforme o IBGE. No caso dos tênis, que também são iguais aos do pregão anterior, o aumento será de 52%.

No certame realizado no final de 2023, quando a prefeitura reservou a compra de até 182 mil pares, o valor máximo foi de R$ 71,52 o par. Agora, o valor máximo subiu para até R$ 108,75.

Para 2026, ano em que a prefeitura está disposta a investir R$ 47,66 milhões na compra de uniformes, a previsão é de que sejam adquiridos, no máximo, 99.257 pares.

No caso das bermudas, que são o terceiro item de maior peso monetário do edital, R$ 7,33 milhões, o aumento de preço chega a 44,2%. Em 2023 a prefeitura estipulou o valor máximo em R$ 30,80 a unidade. Naquele certame foram reservadas 302 mil unidades.

Agora, conforme o edital publicado nesta quinta-feira, estão sendo reservadas 165,2 mil bermundas e o valor máximo é R$ 44,42, o que representa aumento um pouco superior a 44%. A descrição das bermudas entre os dois editais é exatamente a mesma.

O item de maior destaque quando o assunto é uniformes escolares é a camiseta. Neste caso, o aumento é menor que em outros intens, mas mesmo assim o dobro da inflação dos últimos dois anos. Em 2023 a unidade teve o valor máximo estipulado em R$ 27,15. Agora, está em R$ 32,47, o que representa alta de 19,6%.

Na licitação anterior, a Semed fez a reserva de até 500 mil camisetas, cotadas a pouco mais de R$ 13,5 milhões. Para 2026, a reserva é para até 266.542 unidades. Caso todas sejam compradas pelo valor máximo, o investimento será de R$ 8.654.618,74.

MAIS FRACAS E CARAS

O edital divulgado nesta quinta-feira também destina pouco mais de R$ 10,22 milhões para aquisição de jaquetas. Ao todo, são pouco mais de 95 mil unidades, sendo que em junho deste ano havia 111,2 mil estudantes matriculados na rede municipal, incluindo os centros de educação infantil, que inclui crianças de seis meses a cinco anos que, em sua maioria, ainda não recebem uniformes.

No edital passado, o valor máximo para as jaquetas foi estipulado em R$ 65,39 o casaco. Agora, a prefeitura está disposta a desembolsar até R$ 120,00, o que significa aumento de 83% na comparação com a licitação anterior. Neste caso, porém, o material utilizado não é o mesmo.

Em 2023 elas eram de tecido tactel; Composição: 100% poliamida; Manga: raglã; Gênero: unissex; Bolsos: embutidos na lateral frente; Cor: azul; Requisito: com capuz. O edital deste ano também exige tecido de tactel, mas a composição de 77% poliéster, 23% viscose. As demais exigências são as mesmas.

Porém, de acordo com o Google, jaquetas de poliamida deveriam ser mais caras que as de poliester. Ou seja, a troca de material, em tese, não justifica o aumento de preço.

"A poliamida é geralmente mais cara que o poliéster, sendo considerada um tecido mais nobre e de maior qualidade, com características como toque mais macio e sedoso, maior resistência ao desgaste e maior capacidade de gerenciar a umidade e a troca térmica. O poliéster, por outro lado, é mais acessível e conhecido por sua resistência ao sol e rapidez na secagem, sendo uma opção mais econômica", diz a inteligência artificial do Google.



