Butantan recruta 6,9 mil idosos para testar nova vacina contra a gripe

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Mato Grosso do Sul está entre os estados contemplados pelo Instituto Butantan no processo que espera recrutar 6,9 mil voluntários com 60 anos ou mais para a segunda fase do ensaio clínico de uma nova vacina contra a gripe.

Segundo o instituto, o diferencial do novo imunizante é a presença de um adjuvante, substância que potencializa a resposta do sistema imunológico. A proposta é aumentar a proteção justamente no público idoso, mais vulnerável às complicações da gripe por conta da queda natural da imunidade.

De acordo com Carolina Barbieri, gestora médica de Desenvolvimento Clínico do Butantan e responsável pelo estudo, "pessoas com 60 anos ou mais passam por um processo chamado imunossenescência, que reduz a eficácia da resposta do organismo tanto a infecções quanto às vacinas tradicionais contra influenza".

A nova formulação, chamada de vacina adjuvada, busca ampliar essa proteção e, com isso, reduzir casos graves, hospitalizações e mortes causadas pelo vírus da gripe entre os mais velhos.

A primeira fase do ensaio começou em janeiro deste ano, com 300 voluntários, e teve o perfil de segurança considerado satisfatório por um comitê independente de monitoramento.

Nesta nova etapa, os 6,9 mil participantes serão divididos em dois grupos: metade receberá a vacina adjuvada do Butantan; a outra metade receberá uma vacina de alta dose já disponível na rede privada, indicada para idosos.

O objetivo é comparar a eficácia entre os dois imunizantes. Os voluntários serão acompanhados por seis meses.

Quem pode participar?

Podem se voluntariar homens e mulheres com 60 anos ou mais, saudáveis ou com comorbidades tratadas e clinicamente estáveis. Não serão incluídas pessoas com imunodeficiência ou doenças não controladas.

Além de Mato Grosso do Sul, a pesquisa está sendo realizada em outros oito estados: Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe.

Como participar?

Em Mato Grosso do Sul, o estudo é conduzido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande.

Interessados devem entrar em contato diretamente com o centro de pesquisa para se inscrever. Em algumas unidades, como a Universidade Municipal de São Caetano do Sul, o processo começa com o preenchimento de um formulário online.

Centros de pesquisa participantes

Nordeste

Associação Obras Sociais Irmã Dulce – Salvador (BA)

Universidade Federal de Sergipe (UFS) – Laranjeiras (SE)

Instituto Atena de Pesquisa Clínica – Natal (RN)

Plátano Centro de Pesquisa Clínica – Recife (PE)

Sudeste

A2Z Clinical – Valinhos (SP)

Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (USP) – Serrana (SP)

FUNFARME – São José do Rio Preto (SP)

PUC-Campinas – Campinas (SP)

Santa Casa de Ribeirão Preto – Ribeirão Preto (SP)

NEIMPI – Ribeirão Preto (SP)

USCS – São Caetano do Sul (SP)

CP Quali – São Paulo (SP)

Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS – São Paulo (SP)

UFMG – Belo Horizonte (MG)

UniBH – Belo Horizonte (MG)

Vitória Clinical Institute – Vitória (ES)

CEDOES – Vitória (ES)

Centro-Oeste

UFMS – Campo Grande

Sul

Hospital São Lucas (PUC-RS) – Porto Alegre (RS)

Hospital Moinhos de Vento – Porto Alegre (RS)

Com informações de Estadão Conteúdo

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