Butantan recruta 6,9 mil idosos para testar nova vacina contra a gripe

Mato Grosso do Sul está entre os estados contemplados pelo Instituto Butantan no processo que espera recrutar 6,9 mil voluntários com 60 anos ou mais para a segunda fase do ensaio clínico de uma nova vacina contra a gripe.
Segundo o instituto, o diferencial do novo imunizante é a presença de um adjuvante, substância que potencializa a resposta do sistema imunológico. A proposta é aumentar a proteção justamente no público idoso, mais vulnerável às complicações da gripe por conta da queda natural da imunidade.
De acordo com Carolina Barbieri, gestora médica de Desenvolvimento Clínico do Butantan e responsável pelo estudo, "pessoas com 60 anos ou mais passam por um processo chamado imunossenescência, que reduz a eficácia da resposta do organismo tanto a infecções quanto às vacinas tradicionais contra influenza".
A nova formulação, chamada de vacina adjuvada, busca ampliar essa proteção e, com isso, reduzir casos graves, hospitalizações e mortes causadas pelo vírus da gripe entre os mais velhos.
A primeira fase do ensaio começou em janeiro deste ano, com 300 voluntários, e teve o perfil de segurança considerado satisfatório por um comitê independente de monitoramento.
Nesta nova etapa, os 6,9 mil participantes serão divididos em dois grupos: metade receberá a vacina adjuvada do Butantan; a outra metade receberá uma vacina de alta dose já disponível na rede privada, indicada para idosos.
O objetivo é comparar a eficácia entre os dois imunizantes. Os voluntários serão acompanhados por seis meses.
Quem pode participar?
Podem se voluntariar homens e mulheres com 60 anos ou mais, saudáveis ou com comorbidades tratadas e clinicamente estáveis. Não serão incluídas pessoas com imunodeficiência ou doenças não controladas.
Além de Mato Grosso do Sul, a pesquisa está sendo realizada em outros oito estados: Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe.
Como participar?
Em Mato Grosso do Sul, o estudo é conduzido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande.
Interessados devem entrar em contato diretamente com o centro de pesquisa para se inscrever. Em algumas unidades, como a Universidade Municipal de São Caetano do Sul, o processo começa com o preenchimento de um formulário online.
Centros de pesquisa participantes
Nordeste
- Associação Obras Sociais Irmã Dulce – Salvador (BA)
- Universidade Federal de Sergipe (UFS) – Laranjeiras (SE)
- Instituto Atena de Pesquisa Clínica – Natal (RN)
- Plátano Centro de Pesquisa Clínica – Recife (PE)
Sudeste
- A2Z Clinical – Valinhos (SP)
- Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (USP) – Serrana (SP)
- FUNFARME – São José do Rio Preto (SP)
- PUC-Campinas – Campinas (SP)
- Santa Casa de Ribeirão Preto – Ribeirão Preto (SP)
- NEIMPI – Ribeirão Preto (SP)
- USCS – São Caetano do Sul (SP)
- CP Quali – São Paulo (SP)
- Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS – São Paulo (SP)
- UFMG – Belo Horizonte (MG)
- UniBH – Belo Horizonte (MG)
- Vitória Clinical Institute – Vitória (ES)
- CEDOES – Vitória (ES)
Centro-Oeste
- UFMS – Campo Grande
Sul
- Hospital São Lucas (PUC-RS) – Porto Alegre (RS)
- Hospital Moinhos de Vento – Porto Alegre (RS)
Com informações de Estadão Conteúdo