Almir Sater fatura meio milhão em duas semanas com shows em MS

Em 20 de setembro, Sater foi contratado pelo mesmo valor de R$ 250 mil para a celebração de 250 anos do Forte Coimbra e estará no pontapé inicial da 1.ª Bienal do Pantanal

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

29/09/2025 - 09h45
Conforme exposto nesta segunda-feira (29) pelo Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, a contratação de Almir Sater para abertura da 1ª Bienal do Pantanal aparece pelo valor de R$ 250 mil, que fazem o violeiro campo-grandense faturar meio milhão de reais em duas semanas por shows em MS.

Isso porque, em 20 de setembro, Sater foi contratado pelo mesmo valor de R$ 250 mil para a celebração de 250 anos do Forte Coimbra, festividade histórica no coração do Pantanal que trouxe 90 minutos do talento do compositor e cantor regional.

Exatos 14 dias depois, no próximo dia 04 de outubro, Almir Sater traz sua banda para o pontapé inicial da 1ª Bienal do Pantanal, evento que trará Leandro Karnal e uma série de outros convidados para o Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande. 

Ou seja, com mais essa previsão de uma hora e trinta minutos de show, o cantor campo-grandense conseguiu faturar meio milhão de reais em duas semanas com shows em sua "terra natal". 

1.ª Bienal do Pantanal

Entre 4 e 12 de outubro, o Centro de Convenções Rubens Gil em Campo Grande deve reunir 72 convidados, vindos de 10 estados brasileiros e de 2 países sul-americanos, além dos participantes de MS, para a primeira edição da Bienal do Pantanal. 

Para além da abertura de Almir Sater e da presença de Karnal no dia seguinte, em 04 e 05 de outubro, a Bienal traz ainda a romancista, roteirista, dramaturga e professora Ana Maria Gonçalves, considerada primeira mulher negra eleita para a Academia Brasileira de Letras (ABL).

Serão nove dias de atrações e mais de 70 atividades gratuitas, somando 108 horas de programação que se estende de segunda-feira à sexta-feira, a Bienal Pantanal funciona entre 9h e 21h, e das 10 às 22h no sábado e domingo. 

Cabe destacar que o evento conta com programação nas escolas públicas sul-mato-grossenses, nos ensinos Fundamental e Médio, sendo que as escolas podem agendar visitas à Bienal do Pantanal através de uma mensagem para o email  [email protected], contendo telefone de contato e o dia e horário pretendidos.

Shows e dinheiro público

Atrações para os mais variados eventos, não é de hoje que, em algumas ocasiões, cantores e artistas no geral são contratados através do Poder Público para apresentações fins específicos. 

Há cerca de um mês, por exemplo, o Governo do Estado publicava o contrato de um pastor que esteve que esteve presente na Marcha para Jesus de Campo Grande um dia após o evento, ocasião em que o cantor e compositor Antônio Cirilo recebeu 90 mil reais dos R$355 mil empenhados dos cofres públicos para o evento religioso. 

Em mato Grosso do Sul, o setor cristão da sociedade há tempos têm movimentado os cofres públicos que, a exemplo do movimento "Clamor do Brasil" - como acompanhou o Correio do Estado - somente nos oito primeiros meses do ano embolsou quase R$ 1,2 milhão, para eventos normalmente associados ao "bolsonarismo" com fundo religioso. 

Antes disso, ainda em abril deste ano, um cachê de R$ 450 mil era pago para a cantora Luísa Sonza para uma apresentação no projeto MS ao Vivo.  

Mesmo entre os sertanejos, a fim de comparação, o valor pago a Almir Sater aparece longe dos contratos firmados com alguns outros "medalhões" da nova era do gênero que são escolhidos tanto nas playlists dos sul-mato-grossenses como pelos chefes dos executivos locais. 

Já no segundo semestre de 2025, uma única prefeitura de MS destinou R$1,6 milhão para shows de Ana Castela e mais uma dupla sertaneja, já que a "boiadeira" recebeu R$ 800 mil e Zé Neto & Cristiano foram pagos com R$ 850 mil para tocar no aniversário Paranaíba, município ao leste de MS que possui pouco mais de 40 mil habitantes. 

Corte de gastos

Vale lembrar que, pelo menos desde meados deste 2025 o assunto "corte de gastos" ganhou cada vez mais força, com estimativa do Governo a época de que a ação alcance R$800 milhões até o fim do ano, com um plano concentrado em despesas de custeio. 

Já no dia 05 de agosto, em meio a um agravamento da crise fiscal que atinge o Estado, o governador Eduardo Riedel anunciou um corte de despesas no governo estadual, por meio da redução de 25% no custeio da máquina pública que atingiu todas as secretarias. 

Por meio de decreto, ficou estabelecido que os órgãos da administração direta e demais autarquias do Poder Executivo Estadual deverão:

  • Revisar os contratos vigentes, visando à redução de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores contratados a título de despesas de custeio;
  • Reduzir outras despesas de custeio, tais como pagamento de diárias, passagens, participação em eventos e seminários e horas extras, entre outros;
  • Evitar as despesas com a aquisição de novos veículos, mobiliários, equipamentos ou de outros bens permanentes.

Conforme o texto, para racionalização temporária e controle de gastos, foi levado em consideração o Relatório de Gestão Fiscal, relativo ao primeiro quadrimestre de 2025, que aponta que o Estado se encontra no limite prudencial de gastos com pessoal.
**(Colaboraram Neri Kaspary e Glaucea Vaccari)

 

CAMPANHA DE NATAL

Governo lança campanha para arrecadar brinquedos para o natal

Órgãos do públicos serão postos de arrecadação para campanha que vai até novembro

29/09/2025 12h25

Lançamento será dia 1º, no auditório do Bioparque Pantanal às 14h

Lançamento será dia 1º, no auditório do Bioparque Pantanal às 14h Bruno Rezende / Divulgação

Para fazer o Natal de crianças carentes mais alegre, na próxima quarta-feira (01), o Governo Mato Grosso do Sul lança a campanha “Caixa Encantada - Doe um Brinquedo. Compartilhe Magia!”. Realizado pela Secretaria de Estado de Administração (SAD), a ação conta com outros 17 correalizadores, incluindo empresas públicas e privadas.

Completando 10 anos de campanha, o lançamento será no auditório do Bioparque Pantanal às 14h e as doações poderão ser feitas até 19 de novembro. Neste ano, a madrinha do projeto é a empreendedora Mônica Riedel, primeira-dama do estado sul-mato-grossense.

Todos os órgãos do Governo do Estado, assim como as instituições parceiras serão locais para receber as doações. A campanha busca engajar e mobilizar os servidores e sociedade civil para garantir às crianças um presente para a data comemorativa.

“É uma responsabilidade muito grande amadrinhar uma campanha que mobiliza servidores e sociedade civil com um único objetivo, que é proporcionar um Natal especial a tantas crianças em situação de vulnerabilidade de Mato Grosso do Sul. Ao mesmo tempo, é uma honra ver que a cada campanha que realizamos é crescente a corrente de solidariedade que tem feito a diferença, seja na Campanha Seu Abraço Aquece, seja na Campanha Caixa Encantada. Agora, mais uma vez, contamos com a empatia e a solidariedade de todos, para alcançar o máximo de entidades e crianças assistidas", disse Mônica Riedel.

O secretário da SAD, Frederico Felini, destaca a importância das campanhas de solidariedade para promover o senso de coletividade e união entre os servidores e a população e reforça a dedicação dos servidores estaduais em atender demandas da sociedade, principalmente com ações coletivas.

“Tanto a campanha do agasalho quando a Caixa Encantada demonstram o comprometimento dos servidores públicos estaduais com a população sul-mato-grossense. Atuando como organizadora da campanha e interlocutora com os demais órgãos e instituições parceiras, a SAD trabalha para disseminar o movimento que nasce entre os servidores, sobre como o olhar humano e a solidariedade são capazes de transformar a realidade, levando mais alegria para as crianças”.

DOAÇÕES

Como primeira ação da campanha, no próximo “MS ao Vivo”, no segundo domingo de outubro, (12) e dia das crianças, terá arrecadação em que o público presente poderá contribuir levando brinquedos novos ou em bom estado.

Na retirada dos kits da 3ª edição da Corrida dos Poderes, em 21 e 22 de outubro, já contam com 4.200 brinquedos, dos atletas inscritos que irão participar de qualquer modalidade da prova.

Em 2024, a campanha teria inovado ao expandir as arrecadações em todo o Estado. Foram mais de 74 mil brinquedos arrecadados, que foram distribuídos para 44 municípios de Mato Grosso do Sul, com 356 entidades filantrópicas atendidas, que assistem milhares de crianças e adolescentes.

Neste ano, as entidades que quiserem receber doações devem fazer o cadastro online, pelo site da campanha www.caixa encantada.ms.gov.br e o preenchimento poderá ser realizado entre os dias 2 e 24 de outubro.

Confira as instituições públicas e privadas que estão envolvidas na ação solidária e onde serão aceitas as doações:

  • Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul;
  • Tribunal de Justiça de Mato Grosso Do Sul;
  • Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul;
  • Ministério Público de Mato Grosso do Sul;
  • Tribunal Regional do Trabalho (TRT 24ª Região);
  • Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso Do Sul (Anoreg MS);
  • Faculdade Insted;
  • Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems);
  • Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul);
  • Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae MS);
  • Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso Do Sul (Senar MS);
  • Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (Acicg);
  • Associação dos Criadores de Ruminantes de Mato Grosso Do Sul (Acrissul);
  • Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional MS  ( OAB | ESA | CAA MS);
  • Sistema Fecomércio MS (Fecomércio e Senac);
  • Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems).

Kongjian Yu

Filha e esposa de arquiteto morto em acidente aéreo chegam ao Brasil na quarta

Filha vai passar por exames de DNA para confrontar com o material genético de seu pai

29/09/2025 11h45

Kongjian Yu, arquiteto chinês renomado conhecido mundialmente

Kongjian Yu, arquiteto chinês renomado conhecido mundialmente Divulgação

Esposa e filha do arquiteto chinês Kongjian Yu, morto em acidente aéreo, chegam na próxima quarta-feira (1º) ao Brasil, para a coleta de material genético e liberação do corpo.

De acordo com a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, a filha vai passar por exames de DNA para confrontar com o material genético de seu pai. A previsão é que o corpo do chinês seja liberado para sepultamento e velório na China após a análise.

Se reuniram nesta segunda-feira (29) o coordenador-geral de Perícias e Identificação de Mato Grosso do Sul, José de Anchieta Souza Silva e a terceira-secretária Brena Sun Jia Rui e o líder Hou Fang Chao, representantes da Seção Consular da Embaixada da China no Brasil, para tratar sobre os trâmites dos exames necroscópicos e translado do corpo do chinês.

Na ocasião, também visitaram o Instituto de Análises Laboratoriais Forenses (IALF) e o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL).

Exames necroscópicos e coleta de material para identificação foram realizados em todos os corpos das vítimas do acidente aéreo.

Os corpos de Marcelo Pereira de Barros (piloto e proprietário da aeronave), Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz (cineasta) e Rubens Crispim Júnior (produtor e diretor) já foram oficialmente identificados e liberados aos familiares. O corpo de Kongjian Yu ainda aguarda liberação em Campo Grande (MS).

Marcelo Pereira (piloto) foi sepultado no sábado (27) em Aquidauana (MS). Rubens Crispim está sendo velado nesta segunda-feira (29) em São Paulo (SP). Luiz Fernando Feres será velado e sepultado nesta terça-feira (30) em São Paulo (SP).

ACIDENTE AÉREO

Avião de pequeno porte caiu e explodiu, na noite desta terça-feira (23), na região da Fazenda Barra Mansa - Pantanal Sul-mato-grossense, área rural de Aquidauana, município localizado a 141 quilômetros de Campo Grande.

O avião colidiu em uma árvore, a cerca de 20 metros de altura e a 300 metros da pista, antes de tentar pousar. Um galho de árvore encontrado preso na fuselagem da aeronave e o depoimento de uma testemunha esclareceram o acidente.

Quatro pessoas estavam a bordo e todas morreram na hora. Os corpos foram carbonizados devido à explosão.

As vítimas são:

  • Marcelo Pereira de Barros, piloto e dono do avião, conhecido popularmente como "Marcelo Pantaneiro" em Aquidauana
  • Kongjian Yu - um dos arquitetos e urbanistas mais renomados e conhecidos do mundo, além de um dos nomes mais respeitados da arquitetura paisagística mundial
  • Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, renomado cineasta e documentarista brasileiro, já dirigiu divesas séries e documentários, como o da tragédia da Chapecoense em 2016
  • Rubens Crispim Junior, diretor e fotógrafo

Marcelo Pereira (piloto) foi sepultado no sábado (27) em Aquidauana (MS). Rubens Crispim está sendo velado nesta segunda-feira (29). Luiz Fernando Feres será velado e sepultado nesta terça-feira (30). Já o corpo de Kongjian Yu ainda aguarda liberação em Campo Grande (MS).

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o avião Cessna, prefixo PT-BAN, fabricado em 1958, tinha diversas irregularidades:

  • Não estava habilitado para fazer o serviço de táxi aéreo e nem voo noturno
  • Foi apreendido pela polícia em 2019, em virtudo do mau uso de transporte remunerado de passageiros de forma clandestina
  • Possuía manutenção irregular

A novela "Pantanal", da Rede Globo, foi gravada no local do acidente. Esta é a segunda queda de avião de pequeno porte em menos de uma semana em Mato Grosso do Sul.

