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MATO GROSSO DO SUL

ALMS decide sobre criação de 454 novos cargos para o Ministério Público Estadual

Na ponta do lápis, iniciativa tem impacto financeiro anual de mais de 83 milhões de reais quando todas as vagas forem preenchidas

Leo Ribeiro e Glaucea Vaccari

Leo Ribeiro e Glaucea Vaccari

01/09/2026 - 10h10
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Nesta terça-feira (1° de setembro) é votado, em 1ª discussão em sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o projeto de lei encaminhado pelo Ministério Público Estadual que busca a criação de 454 novos cargos para o MPMS.

Com impacto financeiro anual de mais de 83 milhões de reais quando todas as vagas forem preenchidas, essa matéria foi votada hoje na Alems e aprovada em primeira discussão, seguindo agora para a segunda votação. 

Esse Projeto de Lei (PL 110/2026) aparece na Casa de Leis com o objetivo de ampliar a estrutura de pessoal da instituição, com um preenchimento de vagas que deverá ser feito de forma gradual e planejada pelos próximos exercícios, obedecendo a evolução de demanda e disponibilidade orçamentária financeira, como esclarece material divulgado na Agência Alems. 

Com essa iniciativa, como bem acompanha o Correio do Estado, o Ministério Público "imita" o TJMS e cria 354 novos cargos sem concurso público. Há ainda 100 outros cargos efetivos e um impacto financeiro que na ponta do lápis soma um impacto financeiro de R$83.829.647,41 anuais.

Houve um estudo de impacto orçamentário financeiro, apresentado por parte do MPMS, que projeta um despesa de pessoal em 1,82% da Receita Corrente Líquida (RCL), estimada em R$415,46 milhões. Em nota, a Agência Alems frisa que o percentual ficaria abaixo do limite prudencial (1,90%) e do limite legal de dois por cento que é estabelecido para o Ministério Público através da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

É descrito ainda que, do montante de quase R$83,8 milhões, cerca de R$34,43 milhões seriam correspondentes à remuneração e encargos dos servidores comissionados, com R$18,18 milhões referentes aos servidores efetivos.

Se o TJ fez...

De acordo com o projeto, os cargos a serem criados são para assessor jurídico adjunto e assessor de TI júnior, com remuneração base de R$4.562,75.

Além destes, o texto também prevê ampliação do quantitativo de vagas efetivas e em comissão para outros cargos já existentes, cujo salário base varia de R$ 3,2 mil a R$ 20,7 mil, distribuídos da seguinte forma:

  • 100 cargos de Analista
  • 25 cargos de Assessor Jurídico
  • 250 cargos de Assessor Jurídico Adjunto
  • 10  cargos de Assessor de TI Júnior
  • 1 cargo de Diretor de Secretaria;
  • 9 cargos de Chefe de Departamento
  • 9 cargos de Chefe de Divisão
  • 10 cargos de Chefe de Setor
  • 25 cargos de Chefe de Núcleo
  • 1 cargo de Assessor Militar
  • 1  cargo de Assessor Adjunto da Assessoria Militar
  • 10 cargos de Assistente Militar
  • cargo de Assessor em Ciências da Terra
  • 2 cargos de Assessor de Inteligência

Apenas as 100 vagas de analista são efetivas, enquanto as demais são cargos em comissão, que não exigem concurso público.

Na justificativa, o Ministério Público afirma que diagnóstico institucional realizado no órgão demonstrou a necessidade da adequação na estrutura organizacional devido à "crescente complexidade das atribuições constitucionais cometidas à Instituição e da necessidade de aperfeiçoamento de sua capacidade administrativa, técnica e de assessoramento, de modo a assegurar maior eficiência na prestação dos serviços
ministeriais".

O texto cita ainda que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul promoveu "expressiva reestruturação do seu quadro de pessoal", com a criação de 302 cargos em comissão e 150 cargos efetivos, e que a proposta busca adequar a estrutura "preservando o equilíbrio institucional com o Poder Judiciário".

"Ocorre que o Ministério Público e o Poder Judiciário exercem, no âmbito do sistema de justiça, atividades essencialmente simétricas e complementares, ambos incumbidos constitucionalmente de assegurar a adequada prestação jurisdicional e a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis", diz a justificativa.

"Não seria razoável que apenas um dos partícipes dessa relação institucional promovesse o necessário reaparelhamento de sua estrutura de pessoal, enquanto o outro permanece alheio à evolução da demanda e ao incremento da complexidade das atribuições que lhe são correlatas", complementa.

 

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INFRAESTRUTURA

Governo abre licitação de R$9,9 milhões para reforma de prédio da Semadesc e Agraer

Concorrência lançada pela Agesul prevê reforma de imóvel em Campo Grande

01/09/2026 11h30

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Prédio que abriga estruturas da Semadesc e da Agraer, em Campo Grande, será reformado

Prédio que abriga estruturas da Semadesc e da Agraer, em Campo Grande, será reformado Divulgação

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O Governo de Mato Grosso do Sul abriu licitação para contratar a empresa responsável pela reforma do prédio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), em Campo Grande. O investimento estimado é de R$ 9.903.523,92.

O aviso de lançamento da concorrência foi publicado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). A contratação será realizada por meio da Concorrência Eletrônica.

Conforme o documento, a licitação terá como critério de julgamento o menor preço, com modo de disputa aberto. O regime de execução definido é o de empreitada por preço unitário, modalidade em que o pagamento considera os serviços efetivamente executados de acordo com os preços estabelecidos no contrato. 

A abertura da concorrência está prevista para o dia 18 de setembro de 2026, às 9h30, no horário de Mato Grosso do Sul.

As empresas interessadas poderão consultar o edital e seus anexos nos canais oficiais da Agesul e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

A licitação ocorre sob as regras da Lei Federal nº 14.133/2021, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Prédios

A obra terá como foco o imóvel utilizado pela Semadesc e pela Agraer na Capital. A Semadesc concentra áreas estratégicas da administração estadual relacionadas ao meio ambiente, desenvolvimento econômico, ciência, tecnologia e inovação, enquanto a Agraer atua especialmente em políticas de desenvolvimento rural, assistência técnica e extensão.

O aviso divulgado pela Agesul informa o valor global estimado para a contratação, de aproximadamente R$ 9,9 milhões, mas não detalha, no comunicado, todas as intervenções que serão realizadas no prédio. 

A sessão de abertura das propostas será realizada eletronicamente. Após a disputa e as demais etapas previstas no processo licitatório, a empresa vencedora poderá ser contratada para executar os serviços, desde que atendidas todas as exigências estabelecidas no edital.

 

FURTO DE ENERGIA

"Gato" encontrado em sarau LGBT+ era da Prefeitura, diz vereadora

Vídeos publicados pela parlamentar mostram equipes da Sisep mexendo no poste de luz em frente ao Ponto Bar, onde ocorreria o evento "4º Sarau Delas", impedido pela Prefeitura devido a falta de alvará ambiental

01/09/2026 11h00

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Prefeitura diz que identificou uma ligação provisória de energia conectada diretamente à rede pública

Prefeitura diz que identificou uma ligação provisória de energia conectada diretamente à rede pública Reprodução / Instagram Luiza Ribeiro

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A vereadora Luiza Ribeiro (PT) publicou vídeos em sua rede social que mostram equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) supostamente fazendo o rebaixamento de energia na Rua Dr. Temistocles, na Esplanada Ferroviária. 

"A Prefeitura informou que o embargo ocorreu por ausência de licença prévia (mas nunca antes houve exigência dessa licença ambiental prévia para eventos de mesma dimensão tradicionalmente realizados ali). Alegou também irregularidade na ligação de energia, informando que “alguém” fez furto de energia, e passou a acusar as organizadoras de terem feito o gato”, disse a vereadora em sua publicação.

Confira a publicação a seguir, com os vídeos que a vereadora se refere ao furto de energia, praticado pela própria Prefeitura.

Evento cancelado

Uma ação de fiscalização, realizada no sábado (29), fechou um evento que celebraria o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, na Rua Dr. Temístocles, entre a Rua 14 de Julho e a Avenida Calógeras, na região central de Campo Grande.

Equipes da Planurb, Semades (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável), Guarda Civil Metropolitana (GCM), Polícia Militar e da concessionária Energisa estiveram presentes.

De acordo com a Prefeitura de Campo Grande, os fiscais alegaram que a estrutura instalada não tinha a devida autorização ambiental. O Executivo informou também que, durante a fiscalização, foi identificada uma ligação provisória de energia conectada diretamente à rede pública, prática popularmente conhecida como "gato". A Energisa constatou que não havia solicitação ou autorização para a ligação e interrompeu o fornecimento irregular.

Com isso, a Semades notificou os responsáveis e determinou a paralisação da atividade. Segundo a Planurb, a notificação ocorreu exclusivamente pela ausência da autorização ambiental e não corresponde à aplicação de multa.

De acordo com a organização do 4° Sarau Delas, o evento possuía autorização da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) para a interdição da via.A programação correspondia ao 4º Sarau Delas – Prêmio Márcia Zen 2026, realizado em alusão ao Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Apesar da organização não ser da Prefeitura, o Executivo aparecia como "apoio institucional" nas publicações.

Prefeitura diz que identificou uma ligação provisória de energia conectada diretamente à rede pública

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