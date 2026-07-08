Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

OPERAÇÃO GUTENBERG

Alvos da Operação Gutenberg perdem cargos no governo de MS

Medidas foram publicadas no Diário Oficial desta quarta-feira (8), um dia após a deflagração da operação do Gaeco que investiga esquema de corrupção

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

08/07/2026 - 09h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Governo de Mato Grosso do Sul oficializou, nesta quarta-feira (8), a exoneração e a dispensa de dois servidores citados nas investigações da Operação Gutenberg, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), que apura um esquema de corrupção envolvendo contratos públicos, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro.

As medidas foram publicadas no Diário Oficial do Estado e ocorrem um dia após o Executivo informar que afastaria ou exoneraria todos os servidores estaduais investigados pela operação.

Conforme a Resolução "P" Segov nº 701, de 7 de julho de 2026, o servidor Ed Carlo Britto Burgatt foi dispensado da Função de Confiança Executiva (FCE-02) que exercia na Secretaria de Estado de Saúde (SES), com efeitos retroativos a terça-feira (7).

Na mesma edição do Diário Oficial, o governo também publicou a exoneração de Felipe Paroschi Jafar, que ocupava cargo em comissão de Assessor II (CCA-08) na Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). O ato prevê, caso seja servidor efetivo, a recondução ao cargo de origem.

As exonerações cumprem o posicionamento anunciado pelo Governo do Estado após a operação do Gaeco. Em nota divulgada na terça-feira (7), o Executivo afirmou que mantém ações permanentes de compliance e transparência e que determinou o afastamento e/ou exoneração dos servidores envolvidos nas investigações.

O governo informou ainda que, além de acompanhar as diligências conduzidas pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), instaurou auditoria interna para apurar procedimentos relacionados ao caso.

Operação

Deflagrada na manhã de terça-feira (7), a Operação Gutenberg cumpriu 16 mandados de prisão preventiva e 43 mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Dourados, São Gabriel do Oeste, Caarapó, Corguinho, Porto Murtinho, além de cidades de São Paulo e Goiás.

Segundo o MPMS, a investigação identificou a atuação de uma organização criminosa especializada em fraudar procedimentos de compras públicas, principalmente por meio de contratações diretas para aquisição de livros paradidáticos.

De acordo com a apuração, o grupo contava com a participação de empresários e servidores públicos que direcionavam contratos e dividiam recursos obtidos de forma ilícita. Os valores movimentados ultrapassariam R$ 27 milhões.

As investigações apontam ainda que integrantes da organização utilizavam a influência de servidores da área da saúde para condicionar a liberação de exames, cirurgias e vagas hospitalares na rede estadual à compra dos livros comercializados pelo grupo.

Entre os alvos da operação estão o ex-prefeito de Fátima do Sul, Junior Vasconcelos, atualmente lotado no gabinete do deputado estadual Jamilson Name (PP), além de Ed Carlo Britto Burgatt, alvo de mandados cumpridos no Complexo Regulador Estadual (Core).

Também foram presas Jéssica Burgatt, filha de Ed Carlo, além de Olívia Jafar e Rossana Jafar, ligadas à Gráfica Alvorada, apontada nas investigações.

O nome da operação faz referência ao inventor Johannes Gutenberg, responsável pela popularização da impressão de livros. Segundo o MPMS, a escolha remete ao fato de que, no esquema investigado, os livros teriam sido utilizados para conferir aparência de legalidade às fraudes praticadas pela organização criminosa.

Assine o Correio do Estado

Campo Grande

Patinetes invadem vagas de pessoas com deficiência em Campo Grande

Equipamentos entraram em uso na última terça-feira e um dos pontos de instalação, no Belmar Fidalgo, ocupa área exclusiva

08/07/2026 11h40

Compartilhar
Patinetes instalados em um local inapropriado, tem dificultado o estacionamento de carros

Patinetes instalados em um local inapropriado, tem dificultado o estacionamento de carros Paulo Ribas

Continue Lendo...

Na manhã da última terça-feira (7), começou a circulação de patinetes elétricos na Capital e conforme a publicação do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) do dia 22 de junho, os patinetes inicialmente estão em período experimental de 90 dias. 

Contudo, apesar da iniciativa parecer boa, já trouxe algumas dores de cabeça para os moradores de Campo Grande. 

Em uma das instalações localizada no Parque Belmar Fidalgo, os patinetes foram postos em frente à uma vaga de estacionamento destinada para Pessoas com Deficiência (PCDs) e pessoas 60+. 

Dessa forma, com os patinetes instalados em um local inapropriado, fica dificultado o estacionamento de carros e uso da vaga pelo público destinado, uma vez que acaba atingindo os patinetes na hora de abrir a porta do veículo e o cadeirante não consegue descer no local.

Patinetes instalados em um local inapropriado, tem dificultado o estacionamento de carrosPatinetes postos no Belmar Fidalgo - Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

A instalação feita no Belmar Fidalgo causa divergência com as próprias especificações que a própria prefeitura propôs, visto que em site oficial diz o seguinte: “a devolução dos equipamentos precisa ocorrer nos pontos indicados no aplicativo, sem obstrução de calçadas, faixas de pedestres, rampas de acessibilidade ou acessos veiculares.” 

A prefeita Adriane Lopes (PP) informou, durante agenda pública na manhã de hoje, que os patinetes têm locais adequados para serem instalados e que iria verificar com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) o motivo da instalação em local inadequado.

"A gente respeita muito a legislação e os espaços das pessoas com deficiência", afirmou Adriane.

O Correio do Estado entrou em contato com a Agetran, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

A LEI 

Conforme a publicação do Diogrande de 22 de junho, a lei que prevê a instalação dos patinetes elétricos passará por um período de teste que irá durar 90 dias. 

Durante esse momento experimental a empresa que irá realizar o teste, também ficará responsável pela manutenção e cuidado dos equipamentos. 

UTILIZAÇÃO 

Para utilizar o patinete será necessário a instalação de um aplicativo específico, indicado pelo contratante. 

Inicialmente os valores irão começar em R$ 0,99 centavos para desbloquear o aplicativo e custará cerca de R$ 0,39 centavos por minuto. O aplicativo também oferece pacotes de minutos e plano de assinatura mensal para usuários frequentes.

A reportagem entrou em contato com a Agetran e com Prefeitura de Campo Grande, para saber se os patinetes seria realocados de lugar, mas até o momento da publicação desta matéria, não houve retorno. 

audiência de custódia

Servidores e empresários envolvidos em esquema de fraude milionária têm prisão mantida

Esquema prometia vagas no SUS em troca de contratos fraudulentos e organização criminosa teria recebido cerca de R$ 27 milhões dos cofres públicos

08/07/2026 11h29

Compartilhar
Investigação apontou crimes contra a administração pública

Investigação apontou crimes contra a administração pública Foto: Paulo Ribas

Continue Lendo...

Servidores e empresários presos em operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por envolvimento em esquema criminoso através de contratos fraudulentos de livros, tiveram a prisão convertida em preventiva em audiências de custódia realizada nesta quarta-feira (8).

Na operação Gutenberg, foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 43 mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Dourados, São Gabriel do Oeste, Caarapó, Corguinho, Porto Murtinho, São Paulo (SP) e Abadiânia (GO).

Pela manhã, passaram por audiência de custódia e tiveram as prisões mantidas:

  • Ed Carlo Britto Burgatt
  • Olívia Jafar
  • Felipe Paroschi Jafar
  • Joatan Gomes Peixoto
  • Matheus Oliveira Peixoto
  • Francisco Anizio dos Santos
  • Paulo Rogerio de Melo
  • Douglas Henrique de Melo
  • Gabriel Taquino de Paula

Ainda não passaram pela audiência de custódia Eronivaldo da Silva Vasconcelos Júnior, Jésica Burgatt e Rossana Jafar, que tiveram a audiência designada para a quinta-feira (9).

Esquema

O esquema desmantelado pelo Gaeco consistia na promessa de vagas em hospitais em troca de contratos fraudulentos de livros paradidáticos. A organização criminosa teria movimentado cerca de R$ 27 milhões dos cofres públicos.

A investigação aponta a existência de organização criminosa voltada à prática de crimes contra a Administração Pública, mais especificamente crimes em licitação, corrupção ativa, corrupção passiva, além de lavagem de dinheiro e outros delitos correlatos. 

A fraude ocorreu em Campo Grande e teve atuação em diversos municípios do Estado, com núcleos bem definidos, liderada por empresários que atuavam como principais articuladores do esquema criminoso. 

Os investigados se valiam de servidores públicos corrompidos para fraudar e direcionar procedimentos de compras públicas, mediante contratação direta, sem licitação, para a aquisição de livros paradidáticos.

Os valores recebidos dos cofres públicos pela organização criminosa ultrapassam R$ 27 milhões, que eram divididos entre os integrantes, sendo servidores públicos e diversas pessoas físicas e jurídicas com o fim de ocultar e dissimular a sua origem ilícita.

O MPMS constatou ainda, dentre as várias frentes de atuação, que o esquema criminoso se valia da influência de servidores da área da saúde pública para condicionar a autorização de exames, cirurgias e até vagas de leitos em hospitais pela rede estadual à aquisição de livros vendidos pelo grupo.

A organização criminosa seguia operando até os dias atuais com contratos ativos em vários municípios.

Alvos

Um dos presos é Ed Carlos Britto Burgatt, que atua como coordenador estadual de Regulação Assistencial (Core) da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Conforme apurado pelo Correio do Estado, ele seria o mediador do esquema, já que se utilizaria do seu cargo para “oferecer” vantagem na regulação hospitalar para prefeitos.

Em troca das vagas, era solicitado que uma empresa parceira fosse contratada pela administração municipal para “fornecimento de livros paradidáticos”, uma cortina de fumaça para dividir os lucros do contrato assinado.

Essa empresa seria a Gráfica Alvorada, que está ligada diretamente a Olívia e Rossana Jafar, que foram presas nesta operação e teriam assumido o comando da livraria após a morte de Mirched Jafar Júnior em abril de 2021, em razão de complicações da Covid-19. Em tese, elas teriam continuado o esquema que já existia desde antes da pandemia.

Além de Rossana e Olívia Jafar e Ed Carlos Burgatt, há a confirmação de que foram presos Felipe Paroschi Jafar, Joatan Gomes Peixoto, Matheus Oliveira Peixoto, Francisco Anizio dos Santos, Paulo Rogerio de Melo e Jéssica Burgatt, filha do coordenador do Core.

Eronivaldo da Silva Vasconcelos Júnior, conhecido como Júnior Vasconcelos, ex-prefeito de Fátima do Sul e que atualmente ocupa cargo no gabinete do deputado estadual Jamilson Name (PP), também foi alvo da investigação.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Concessionária vai à Justiça para barrar ferrovia bilionária da Arauco
Mato Grosso do Sul

/ 2 dias

Concessionária vai à Justiça para barrar ferrovia bilionária da Arauco

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3729, terça-feira (07/07)
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3729, terça-feira (07/07)

3

Obras forçam restrição de tráfego em trecho duplicado da BR-163
atenção

/ 1 dia

Obras forçam restrição de tráfego em trecho duplicado da BR-163

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 7058, segunda-feira (06/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7058, segunda-feira (06/07): veja o rateio

5

Operação prende chefe de regulação estadual por desvio de dinheiro da saúde
PRISÃO

/ 1 dia

Operação prende chefe de regulação estadual por desvio de dinheiro da saúde

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
Juliane Penteado

/ 5 dias

Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
O contrato "temporário" que durou onze anos
Provenzano

/ 6 dias

O contrato "temporário" que durou onze anos
Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Juliane Penteado

/ 26/06/2026

Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro
Provenzano

/ 25/06/2026

Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro