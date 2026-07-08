Patinetes invadem vagas de pessoas com deficiência em Campo Grande

Patinetes instalados em um local inapropriado, tem dificultado o estacionamento de carros - Paulo Ribas

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Na manhã da última terça-feira (7), começou a circulação de patinetes elétricos na Capital e conforme a publicação do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) do dia 22 de junho, os patinetes inicialmente estão em período experimental de 90 dias.

Contudo, apesar da iniciativa parecer boa, já trouxe algumas dores de cabeça para os moradores de Campo Grande.

Em uma das instalações localizada no Parque Belmar Fidalgo, os patinetes foram postos em frente à uma vaga de estacionamento destinada para Pessoas com Deficiência (PCDs) e pessoas 60+.

Dessa forma, com os patinetes instalados em um local inapropriado, fica dificultado o estacionamento de carros e uso da vaga pelo público destinado, uma vez que acaba atingindo os patinetes na hora de abrir a porta do veículo e o cadeirante não consegue descer no local.

Patinetes postos no Belmar Fidalgo - Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

A instalação feita no Belmar Fidalgo causa divergência com as próprias especificações que a própria prefeitura propôs, visto que em site oficial diz o seguinte: “a devolução dos equipamentos precisa ocorrer nos pontos indicados no aplicativo, sem obstrução de calçadas, faixas de pedestres, rampas de acessibilidade ou acessos veiculares.”

A prefeita Adriane Lopes (PP) informou, durante agenda pública na manhã de hoje, que os patinetes têm locais adequados para serem instalados e que iria verificar com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) o motivo da instalação em local inadequado.

"A gente respeita muito a legislação e os espaços das pessoas com deficiência", afirmou Adriane.

O Correio do Estado entrou em contato com a Agetran, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

A LEI

Conforme a publicação do Diogrande de 22 de junho, a lei que prevê a instalação dos patinetes elétricos passará por um período de teste que irá durar 90 dias.

Durante esse momento experimental a empresa que irá realizar o teste, também ficará responsável pela manutenção e cuidado dos equipamentos.

UTILIZAÇÃO

Para utilizar o patinete será necessário a instalação de um aplicativo específico, indicado pelo contratante.



Inicialmente os valores irão começar em R$ 0,99 centavos para desbloquear o aplicativo e custará cerca de R$ 0,39 centavos por minuto. O aplicativo também oferece pacotes de minutos e plano de assinatura mensal para usuários frequentes.

A reportagem entrou em contato com a Agetran e com Prefeitura de Campo Grande, para saber se os patinetes seria realocados de lugar, mas até o momento da publicação desta matéria, não houve retorno.