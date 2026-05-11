Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

"FACÃO"

Andorinha, Mota e Eucatur perdem benefícios com o Poder Público; veja nomes

Apreciação feita pelo Executivo de Campo Grande dá pareceres favoráveis unânimes na causa de empresas populares no imaginário local

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

11/05/2026 - 09h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Por decisão do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (Codecon), publicada hoje (11) em edição do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), empresas presentes no imaginário do campo-grandense e da população local, como Andorinha, Viação Motta, entre outras, acabam de perder incentivos junto ao Poder Público da Capital do Mato Grosso do Sul.

O texto oficial trata-se da deliberação número 163 do Codecon, que data de 07 de maio de 2026, documento que traz a público apreciação pelo Plenário dos processos tratados na pauta da 211ª Reunião Ordinária. 

Nele constam, por exemplo, a doação imediata de 5.000 m² de área favorável à empresa Rotilli & Machado Ltda., que aparece com atividade voltada para o comércio e distribuição de medicamentos. Essa aparece ainda contrário a isenção do chamado Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) por 10 anos e a isenção de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre as obras de construção civil. 

Para além dessa apreciação de concessão de incentivos, para a empresa que prevê um faturamento mensal de R$2,4 milhões e R$28 mi anual, o documento traz ainda os votos para a revogação de incentivos sobre outras empresas que moram, inclusive, no imaginário e cotidiano popular há tempos.

Incentivos revogados

Entre eles aparece o voto favorável, emitido pela Secretaria-Executiva do Codecon, à revogação dos incentivos concedidos pelo Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social (Prodes) para a Empresa de Transportes Andorinha. 

Fundada em 05 de junho de 1948 por José Lemes Soares, a Andorinha nasceu atendendo com uma "jardineira", uma espécie de ônibus feito com carroceria de madeira que era montado sobre chassis de caminhão e hoje já conta com uma frota de centenas de veículos. 

Notificações por meio de ofícios pedindo informações, junto das vistorias de acompanhamento pela equipe de fiscalização de Incentivos Fiscais do Prodes, demonstraram que a empresa não executou os investimentos na área cedida e encontra-se sem atividade no local.

Atendidos os princípios constitucionais de ampla defesa e do contraditório no curso do processo, com a empresa incentivada não atendendo às "diversas oportunidades para livre manifestação", a Andorinha perdeu por interpretação do Conselho dos incentivos concedidos pelo Prodes. 

Nesse mesmo modelo também foram atingidas a Viação Motta e Umuarama, que tiveram seus respectivos incentivos concedidos pelo Prodes revogados, o que pela Lei Complementar n. 418 de 2021, compreende, por exemplo: 

  1. Concessão onerosa (com encargos) de direito real de uso sobre imóvel público, com direito à edificação, permitida hipoteca ou alienação fiduciária sobre o imóvel, para fins de garantia para obtenção de financiamento, pelo prazo de 10 (dez) anos, com posterior doação definitiva;
     
  2. Excepcionalmente, doação imediata de imóvel público com encargos, nas hipóteses previstas em lei;
     
  3. Isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel onde funcionar a pessoa jurídica incentivada;
     
  4. Redução do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN;
     
  5. Isenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN;
     
  6. Isenção da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP e
     
  7. Isenção de tributos incidentes sobre processos de alvará e licenciamento necessários ao planejamento, instalação e funcionamento da pessoa jurídica incentivada.

Mas o "facão" não termina de passar aí, contemplando também a revogação e cancelamento dos incentivos concedidos à empresa Expresso Mato Grosso, após parecer técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades). 

Segundo o Conselho sobre a revogação dos incentivos concedidos para a "famosa" empresa de transporte rodoviário de pessoas e cargas, as tentativas de contato e pedidos de formalização dos compromissos ambientais e operacionais foram ignoradas pela empresa em uma "inércia" que passou de uma década, sendo superior a 12 anos. 

Para o relator, conselheiro da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Fábio Nogueira da Silva, essa demora administrativa representa um entrave à "eficiência da gestão pública e do desenvolvimento econômico local".

"Manter áreas públicas e dotações fiscais reservadas a projetos que não se concretizam retira de Campo Grande a oportunidade de atrair novos investimentos produtivos e gera um desequilíbrio na função social do solo urbano.  

Voto, ainda, pela adoção das medidas administrativas cabíveis para reversão do imóvel doado ao Município de Campo Grande, visando a futura disponibilização do lote para novos investidores comprometidos com o desenvolvimento econômico e social do nosso município", diz o texto do relator. 

Além dessas, as também "populares" empresas Expresso Queiroz, Viação São Luiz e Eucatur tiveram "corte" dos benefícios que eram concedidos pelo Poder Público que intervém para "resguardar a melhor utilização do bem público tutelado", bem como: 

  • Viação Nova Integração Ltda.- REVOGAÇÃO e CANCELAMENTO dos incentivos concedidos 
  • Otimix Brasil Indústria de Pré-fabricados Ltda.- REVOGAÇÃO e CANCELAMENTO dos incentivos concedidos 

 

Assine o Correio do Estado

JUSTIÇA

Donos têm 5 dias para pedir devolução de bens apreendidos antes de leilão em MS

Novo provimento do Tribunal de Justiça autoriza venda antecipada de bens parados em pátios da Polícia Civil e da Polícia Federal

11/05/2026 12h18

Compartilhar
Veículos apreendidos e sem retirada poderão ser levados a leilão eletrônico após prazo definido pelo TJMS

Veículos apreendidos e sem retirada poderão ser levados a leilão eletrônico após prazo definido pelo TJMS Divulgação

Continue Lendo...

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) publicou nesta segunda-feira (11) um provimento que autoriza a venda antecipada de veículos e outros bens apreendidos e mantidos em pátios da Polícia Civil e da Polícia Federal no Estado.

A medida vale para bens ligados a processos criminais em andamento e, na prática, abre caminho para que carros, motos e outros itens possam ir a leilão caso não haja manifestação da Justiça ou dos interessados dentro do prazo estabelecido.

Conforme o texto, os proprietários, o Ministério Público ou terceiros interessados terão cinco dias úteis, contados a partir da publicação do provimento, para pedir na Justiça a devolução do bem, a manutenção da apreensão ou a retirada do item da lista de alienação.

Se não houver manifestação contrária dentro do período, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), do Ministério da Justiça, ficará autorizada a promover a venda dos bens, preferencialmente por meio de leilão eletrônico.

O provimento foi assinado pelo presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan.

Segundo o Tribunal, a medida busca diminuir o número de veículos e objetos acumulados nos pátios, evitar a deterioração dos bens e reduzir gastos públicos com armazenamento e manutenção.

O texto destaca ainda que muitos veículos permanecem anos parados, perdendo valor com o tempo e ocupando espaço nos depósitos das forças de segurança.

A nova regra envolve principalmente bens ligados a investigações de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e outros crimes.

O provimento também prevê que veículos sem valor econômico poderão ser compactados como sucata. Já os bens levados a leilão duas vezes sem receber ofertas também poderão ter esse destino.

Nos casos de veículos com registro de furto ou roubo, a norma determina que o próprio provimento poderá ser usado para retirada de restrições administrativas, permitindo a venda. Quando houver suspeita de adulteração ou clonagem, será necessária perícia antes da alienação.

Após o leilão, débitos anteriores, como multas, licenciamento e outras pendências administrativas vinculadas ao veículo, deverão ser desvinculados do bem arrematado, sem prejuízo da cobrança ao antigo proprietário.

A avaliação e a venda dos bens ficarão sob responsabilidade da Senad, por meio de leiloeiros contratados pelo órgão federal.

Assine o Correio do Estado

Queima controlada

Bombeiros de MS usam manejo integrado do fogo para evitar grandes incêndios

CBMMS realizou a queima prescrita entre 1° e 4 de maio para evitar possíveis incêndios nos meses de seca (julho, agosto, setembro e outubro)

11/05/2026 12h00

Compartilhar
Queima prescrita é conduzida de forma lenta e com baixa intensidade

Queima prescrita é conduzida de forma lenta e com baixa intensidade Foto: Ewerton Pereira/Secom

Continue Lendo...

Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) realizou a queima prescrita, entre 1° e 4 de maio, no Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema.

O parque tem 73,3 mil hectares, está localizado nos municípios de Taquarussu, Naviraí e Jateí, situado na bacia do Rio Paraná e faz parte do bioma Mata Atlântica.

Mapeamento da área foi realizado com uso de geotecnologias: drone equipado com sensores infravermelhos e câmeras térmicas.

A queima teve início no período de maior temperatura do dia, em torno de 30 °C. Ao longo da tarde, com a queda da temperatura, o aumento da umidade do ar e a formação de orvalho, o fogo perdeu a intensidade e se extinguiu naturalmente. Ainda assim, as equipes permaneceram em alerta para agir imediatamente em caso de qualquer alteração no comportamento das chamas.

Queima prescrita é conduzida de forma lenta e com baixa intensidadeBombeiros realizando queima prescrita. Foto: Ewerton Pereira/Secom

QUEIMA PRESCRITA

Queima prescrita é o uso planejado e controlado do fogo em vegetação, para reduzir o acúmulo de material orgânico seco (combustível) e biomassa acumulada.

O objetivo é reduzir riscos de grandes incêndios em meses de estiagem (julho, agosto, setembro e outubro), reduzir a biomassa acumulada e diminuir o material combustível disponível. O manejo contribui para a eliminação de espécies exóticas e favorece a regeneração da vegetação nativa.

A atividade também é chamada de queima controlada e Manejo Integrado do Fogo (MIF).

A queima controlada é permitida nas práticas de prevenção e combate aos incêndios. Com isso, uma das formas de evitar incêndios florestais no Pantanal sul-mato-grossense é justamente realizar queimadas em vegetações que serviriam de combustível para o fogo.

A queima prescrita é conduzida de forma lenta e com baixa intensidade, permitindo a fuga da fauna e preservando a estrutura da vegetação.

“Essas práticas são essenciais para o controle da biomassa acumulada, reduzindo o risco de grandes incêndios florestais. O uso do fogo controlado, aliado a abertura de aceiros e ao planejamento adequado se mostra extremamente eficiente na mitigação dos incêndios, principalmente quando realizado no período correto”, destacou o capitão dos Bombeiros, Samuel Pedrozo, responsável pela operação no parque.

O fogo é benéfico para o Pantanal sul-mato-grossense, se utilizado da maneira, frequência e na época correta. O fogo por si só não é um problema, mas incêndios florestais sim.

“Se esse manejo não fosse feito, o material serviria como combustível para incêndios de grandes proporções no período de seca, como ocorreu em 2024. Com o MIF, conseguimos manter o fogo sob controle, preservar a vegetação e garantir que os animais tenham onde se refugiar. É a forma correta de manejo, feita no período adequado, para evitar danos maiores no futuro”, explicou o guarda-parque do Pevri, Dione Sales dos Santos.

A fauna e flora estão adaptadas com a presença do fogo no Pantanal e Cerrado. Porém, a frequência a qual ocorre se torna um problema quando utilizado de maneira e época errada.

A queima prescrita é proibida em meses de estiagem, como agosto, setembro e outubro devido às condições climáticas desfavoráveis, como baixo índice pluviométrico, seca, estiagem e baixa umidade relativa do ar.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3006, sábado (09/05): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3006, sábado (09/05): veja o rateio

2

Resultado da Loteria Federal 6064-0 de ontem, sábado (09/05) veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6064-0 de ontem, sábado (09/05) veja o rateio

3

Preço da celulose e minério despenca e ricaços perdem bilhões em MS
BATISTA E FEFFER

/ 2 dias

Preço da celulose e minério despenca e ricaços perdem bilhões em MS

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 7021, sábado (09/05): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7021, sábado (09/05): veja o rateio

5

A energia do Tarô da semana entre 11 e 17 de maio. Tempo de reflexão e não agir antecipadamente.
Astrologia Correio B+

/ 1 dia

A energia do Tarô da semana entre 11 e 17 de maio. Tempo de reflexão e não agir antecipadamente.

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Maio: Mês das Mães e de falar dos direitos delas
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Maio: Mês das Mães e de falar dos direitos delas
Imóvel Financiado em Atraso?
Leandro Provenzano

/ 4 dias

Imóvel Financiado em Atraso?
Dia do Trabalhador e a Previdência Social: Por que trabalhar, contribuir e como começar
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 30/04/2026

Dia do Trabalhador e a Previdência Social: Por que trabalhar, contribuir e como começar

Atraso na Entrega de Imóvel na Planta
Leandro Provenzano

/ 30/04/2026

Atraso na Entrega de Imóvel na Planta