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ANTT oficializa 1º de uma série de tarifaços no pedágio da BR-163 em MS

A partir do dia 5 de agosto, o pedágio terá aumento de 40,5% e valor somado nas nove praças salta de R$ 76,10 para R$ 107

Neri Kaspary

Neri Kaspary

22/07/2026 - 10h37
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Publicação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (SNTT) no diário oficial da União desta quarta-feira autoriza a concessionária Motiva Pantanal a reajustar em 40,5% as tarifas nas nove praças de pedágio da BR-163 em Mato Grosso do Sul. Os novos valores vigoram a partir do dia 5 de agosto e este é somente o primeiro dos tarifaços que devem ser aplicados ao longo de cinco anos.

A maior parte deste reajuste, de 33,64%, já estava prevista no contrato de repactuação, que entrou em vigor no começo de agosto do ano passado. Este mesmo contrato prevê mais três tarifaços ao longo dos próximos anos.

Para isso, porém, a concessionária terá de cumprir a meta de investimentos, da ordem de R$ 9,3 bilhões. Entre eles está a exigêndia de duplicação de 203 quilômetros, a implantação de 150 quilômetros de faixas adicionais, 23 quilômetros de vias marginais e a construção de cinco contornos urbanos em locais estratégicos como Mundo Novo, Eldorado, Itaquiraí e em dois distritos de Dourados.

E, além dos reajustes contratuais que serão concedidos após os investimentos, que vão elevar de 8,2 para 16,4 centavos o valor do pedágio por quilômetro rodado, e isso sem contabilizar a reposição da inflação anual ao longo deste período.

Por conta desta reposição do índice inflacionário, as tarifas sofrerãotambém acréscimo de 5,16% a partir do dia 5 de agosto. E, como este percentual incide sobre o anterior, o aumento médio será de 40,5%. Com isso, quem percorrer os 845 quilômetros em carro de passeio terá de desembolsar R$ 107,00. Hoje, o custo é de R$ 76,10.

Os investimentos da Motiva Pantanal neste primeiro ano da “nova concessão” tiveram impacto quase insignificante para os usuários da rodovia. Apesar e estarem em andamento obras de duplicação ou terceira faixa próximo a Campo Grande, Bandeirantes, São Gabriel, Coxim, Naviraí e Itaquiraí, as únicas melhorias reais foram dois trechos de terceira faixa no extremo sul do Estado. Juntas, somam em torno de quatro quilômetros.

A concessionária também retomou os trabalhos de recapeamento da pista, que estavam praticamente suspensos desde meados de 2021. Mesmo assim, ainda existem longos trechos nos quais os motoristas enfrentam forte trepidação e até buracos na rodovia.

Desde 2013 a BR-163 está sob os cuidados da Motiva Pantanal, que antes se chamava CCR MSvia.  Inicialmente ela havia assumido o compromisso de duplicar os 845 quilômetros da Rodovia, entre Mundo Novo e Sonora. Porém, depois de duplicar 150 quilômetros em locais aleatórios e começar a cobrar pedágio, suspendeu os investimentos.

Mesmo assim, continuou a cobrar pedágio e no ano passado repactuou o contrato de concessão e se livrou da obrigação de duplicar tudo e ainda obteve a garantia de aumento de 101% no valor do pedágio, sem contabilizar a inflação.

Com o novo contrato, esta duplicação ficará restrita, basicamente, ao trecho entre Nova Alvorada do Sul e Bandeirantes, incluindo o anel viário de Campo Grande, que concentra em torno de 20% das mortes da rodovia, embora os 25% representem menos de 4% da rodovia.

E estas obras de duplicação começaram próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, na altura do km 494, na saída de Campo Grande para São Paulo. Porém, ainda não existe previsão para liberação do tráfego de alguma parte destas obras de melhoria. No primeiro trimestre deste ano, conforme o balanço oficial da Motiva, foram investidos R$ 119 milhões na rodovia.

Prejuízo

Depois de contabilizar lucro líquido de R$ 21,1 milhões no primeiro trimestre do ano passado, a concessionária Motiva Pantanal fechou os primeiros três meses de 2026 com prejuízo de R$ 1 milhão,

Uma das explicações para o resultado ruim no primeiro trimestre é a queda de 2,6% no número de veículos que passaram nas nove praças de pedágio. Nos três primeiros meses do ano passado foram 13,416 milhões de veículos (eixos). Em igual período deste ano, o total caiu para 13,017 milhões. Por conta disso, o faturamento com a cobrança de pedágio recuou de R$ 108 milhões para R$ 107 milhões.


Esta queda, segundo os dados do balanço do grupo Motiva, poderia ter sido compensada pelo reajuste de 5,53% nas tarifas em meados de junho de 2025. Mas, a partir de agosto, todos os motoristas que utilizam TAG para cobrança automática da tarifa têm direito a 5% de desconto, que entrou em vigor depois da assinatura do contrato de repactuação. 

No balanço trimestral a Motiva informa que ao longo do primeiro trimestre fez 160 obras de melhorias, em equipamentos e no ativo financeiro.

Até o começo do ano passado os prejuízos faziam parte da rotina dos balanços da CCR MSVia. A principal explicação era que  desde meados de 2021 a empresa contabilizava apenas 47,3% daquilo que faturava. O restante era depositado em uma conta separada.

Mas, a partir de dezembro de 2024 passou a ser contabilizado o faturamento real daquilo que era arrecadado nos pedágios e durante todo o ano passado a empresa noticiou lucro liquido de R$ 558,2  milhões. Nos 12 meses de 2024 a empresa reportou aos seus acionista um prejuízo de R$ 376,5 milhões. 


 

fronteira com o paraguai

Traficante envolvido na execução de caseiro delator é morto pelo DOF

O caseiro foi morto no começo de julho após denunciar à PM a presença de uma SW4 abarrotada com maconha. Na noite desta terça-feira um traficante foi morto e dois acabaram presos

22/07/2026 11h37

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SW4 foi apreendida no começo de julho, após denúncia do idoso, que depois disso foi executado com seis tiros de pistola

SW4 foi apreendida no começo de julho, após denúncia do idoso, que depois disso foi executado com seis tiros de pistola

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Um homem de 20 anos que no começo do mês teria matado um caseiro de Sete Quedas em represália pelo fato de ele ter denunciado à polícia a descoberta de uma caminhonete abarrotada com maconha foi morto por policias do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) na noite desta terça-feira (21). 

Outros dois suspostos envolvidos no assassinato do caseiro Reinaldo Pavão, de 69 anos, no início de julho, foram presos na mesma operação na região de fronteira. Eles tem 25 e 28 anos e com o trio foram encontradas três armas de fogo, de calibres 38, .32 e .22.

Conforme nota divulgada pelo comando do DOF, os militares realizavam patrulhamento em Sete Quedas quando avistaram um veículo CrossFox em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da equipe policial, o condutor fugiu em alta velocidade, desobedecendo às ordens de parada.

Durante o acompanhamento e abordagem, um dos ocupantes do veículo efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais, que reagiram, diz a nota. O autor dos disparos foi atingido pelos policiais e socorrido, mas não sobreviveu. Já os outros dois suspeitos se entregaram à equipe.

Com os suspeitos, além das armas de fogo, também foi encontrado dinheiro, luvas e balaclavas, informou o DOF. Conforme denúncia recebida pelo Disque Denúncia do DOF, os envolvidos seriam suspeitos da execução do caseiro em uma área rural do município.

SW4 foi apreendida no começo de julho, após denúncia do idoso, que depois disso foi executado com seis tiros de pistola Agentes do DOF apreenderam três armas com os traficantes

Segundo aesta denúncia, a vítima teria sido morta após informar à Polícia Militar que traficantes haviam deixado uma Toyota Hilux SW4 com 1.860 quilos de maconha no local. O entorpecente foi apreendido pela PM.

Ainda de acordo com o DOF, os suspeitos possuem extensa ficha criminal, com passagens por homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal.

A ocorrência foi encaminhada à Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. A ação ocorreu no âmbito do Programa Brasil Contra o Crime Organizado, em parceria entre a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O idoso Reinaldo Pavão foi encontrado morto com seis marcas de tiro no Assentamento Nossa Senhora de Fátima, em Sete Quedas, a 450 quilômetros de Campo Grande, no dia 6 de julho, por um agente de saúde.

O agente comunitário estava fazendo visitas de rotina na região quando encontrou Reinaldo. O homem teria batido palmas em frente à casa e, como ninguém saiu, olhou pela janela e viu o idoso já sem vida.

No dia em que a SW4 foi apreendida, ninguém foi preso e os investigadores acreditam que o veículo, com registro de furto em Toledo, no Paraná, foi deixado na região para que seguisse viagem no dia seguinte. O idoso morto trabalhava como caseiro em um dos sítios do assentamento.

 

ASSASSINATO

Empresário é executado em quintal de casa durante manhã desta quarta-feira (22)

Foram encontradas 15 cápsulas de pistola e a motivação do crime seria dívida de R$ 600 mil

22/07/2026 11h30

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Paulo Ribas / Correio do Estado

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Um homem foi executado durante a manhã desta quarta-feira (22) dentro de um imóvel que ele estaria reformando. Identificado como Matheus Luiz de Castro Vasconcelos, a vítima tinha 22 anos e, a suspeita da motivação do crime é por uma suposta dívida de R$ 600 mil.

O homicídio aconteceu por volta das 06h40 da manhã de hoje, no bairro Parque Novos Estados, na Rua Itapuã. Conforme informações apuradas, Matheus Luiz é de Camapuã e havia comprado o imóvel neste ano. Ele estaria reformando a casa e no momento do crime estava na calçada em frente ao imóvel a espera de um eletricista.

Imóvel estava em reforma e tinha materiais de construção em frente a casa - Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

Enquanto aguardava o prestador de serviço, dois homens em uma motocicleta chegaram atirando contra a vítima, que ainda correu para dentro do imóvel, mas foi acertado e morreu no quintal da casa.

Segundo a Polícia Militar, que esteve no local, foram encontradas 15 cápsulas de pistola espalhadas pelo interior do imóvel, no quintal.

Conforme apuração, a vítima era empresário de uma empresa de gestão financeira registrada a menos de um ano, em outubro do ano passado, e as suspeitas iniciais de equipes policiais é que Matheus Luiz atuava como agiota e o valor de R$ 600 mil seria a motivação do crime.

Imagens flagradas por câmeras de segurança de uma casa próxima registrou os atiradores passando no sentido a casa onde Matheus estava e, posteriormente retornando em alta velocidade, no momento da fuga após a morte.

Equipes policiais estiveram no local - Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

As equipes da Polícia Militar isolaram o local para investigação. As equipes de perícia da Polícia Científica também estiveram no local para análise e retirada do corpo.

O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande.

Uma motocicleta em chamas foi encontrada a cerca de 3,8 quilômetros do local em que Matheus Luiz foi morto, e a suspeita é que seja a mesma utilizada pelos atiradores para cometerem o crime.

O veículo foi deixado na Rua das Folhagens perto da calçada, na região próxima ao Bosque da Paz, no Carandá Bosque, em horário próximo ao da execução, por volta das 07h.

Matéria atualizada às 12h36

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