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OPERAÇÃO HÉRCULES

Polícia Civil apreende adolescente de facção em Ribas do Rio Pardo

A ação contou com apoio de helicóptero para realizar os mandados de prisão e de busca e apreensão

João Pedro Flores

22/07/2026 - 11h15
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A Polícia Civil deflagrou a operação Hércules, na manhã desta quarta-feira (22), com o intuito de combater o crime organizado no município de Ribas do Rio Pardo.

Durante a operação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão, expedidos pelo Poder Judiciário. Um adolescente foi apreendido pela prática de ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e receptação.

Os policiais também apreenderam dinheiro em espécie, aparelhos celulares e diversos materiais que serão submetidos à análise para o prosseguimento das investigações. Uma motocicleta, que tinha sido furtada, foi recuperada durante a operação.

A Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA) prestou apoio aéreo por meio de helicóptero durante a execução das diligências.

A Operação Hércules contou com o apoio operacional de equipes do GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros), DECCO (Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado), DECOR (Delegacia Especializada de Combate à Corrupção), GOI (Grupo de Operações e Investigações) e da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa).

A Polícia Civil informa que as investigações prosseguem para identificar outros envolvidos com a facção criminosa.

fronteira com o paraguai

Traficante envolvido na execução de caseiro delator é morto pelo DOF

O caseiro foi morto no começo de julho após denunciar à PM a presença de uma SW4 abarrotada com maconha. Na noite desta terça-feira um traficante foi morto e dois acabaram presos

22/07/2026 11h37

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SW4 foi apreendida no começo de julho, após denúncia do idoso, que depois disso foi executado com seis tiros de pistola

SW4 foi apreendida no começo de julho, após denúncia do idoso, que depois disso foi executado com seis tiros de pistola

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Um homem de 20 anos que no começo do mês teria matado um caseiro de Sete Quedas em represália pelo fato de ele ter denunciado à polícia a descoberta de uma caminhonete abarrotada com maconha foi morto por policias do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) na noite desta terça-feira (21). 

Outros dois suspostos envolvidos no assassinato do caseiro Reinaldo Pavão, de 69 anos, no início de julho, foram presos na mesma operação na região de fronteira. Eles tem 25 e 28 anos e com o trio foram encontradas três armas de fogo, de calibres 38, .32 e .22.

Conforme nota divulgada pelo comando do DOF, os militares realizavam patrulhamento em Sete Quedas quando avistaram um veículo CrossFox em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da equipe policial, o condutor fugiu em alta velocidade, desobedecendo às ordens de parada.

Durante o acompanhamento e abordagem, um dos ocupantes do veículo efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais, que reagiram, diz a nota. O autor dos disparos foi atingido pelos policiais e socorrido, mas não sobreviveu. Já os outros dois suspeitos se entregaram à equipe.

Com os suspeitos, além das armas de fogo, também foi encontrado dinheiro, luvas e balaclavas, informou o DOF. Conforme denúncia recebida pelo Disque Denúncia do DOF, os envolvidos seriam suspeitos da execução do caseiro em uma área rural do município.

SW4 foi apreendida no começo de julho, após denúncia do idoso, que depois disso foi executado com seis tiros de pistola Agentes do DOF apreenderam três armas com os traficantes

Segundo aesta denúncia, a vítima teria sido morta após informar à Polícia Militar que traficantes haviam deixado uma Toyota Hilux SW4 com 1.860 quilos de maconha no local. O entorpecente foi apreendido pela PM.

Ainda de acordo com o DOF, os suspeitos possuem extensa ficha criminal, com passagens por homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal.

A ocorrência foi encaminhada à Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. A ação ocorreu no âmbito do Programa Brasil Contra o Crime Organizado, em parceria entre a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O idoso Reinaldo Pavão foi encontrado morto com seis marcas de tiro no Assentamento Nossa Senhora de Fátima, em Sete Quedas, a 450 quilômetros de Campo Grande, no dia 6 de julho, por um agente de saúde.

O agente comunitário estava fazendo visitas de rotina na região quando encontrou Reinaldo. O homem teria batido palmas em frente à casa e, como ninguém saiu, olhou pela janela e viu o idoso já sem vida.

No dia em que a SW4 foi apreendida, ninguém foi preso e os investigadores acreditam que o veículo, com registro de furto em Toledo, no Paraná, foi deixado na região para que seguisse viagem no dia seguinte. O idoso morto trabalhava como caseiro em um dos sítios do assentamento.

 

ASSASSINATO

Empresário é executado em quintal de casa durante manhã desta quarta-feira (22)

Foram encontradas 15 cápsulas de pistola e a motivação do crime seria dívida de R$ 600 mil

22/07/2026 11h30

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Paulo Ribas / Correio do Estado

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Um homem foi executado durante a manhã desta quarta-feira (22) dentro de um imóvel que ele estaria reformando. Identificado como Matheus Luiz de Castro Vasconcelos, a vítima tinha 22 anos e, a suspeita da motivação do crime é por uma suposta dívida de R$ 600 mil.

O homicídio aconteceu por volta das 06h40 da manhã de hoje, no bairro Parque Novos Estados, na Rua Itapuã. Conforme informações apuradas, Matheus Luiz é de Camapuã e havia comprado o imóvel neste ano. Ele estaria reformando a casa e no momento do crime estava na calçada em frente ao imóvel a espera de um eletricista.

Imóvel estava em reforma e tinha materiais de construção em frente a casa - Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

Enquanto aguardava o prestador de serviço, dois homens em uma motocicleta chegaram atirando contra a vítima, que ainda correu para dentro do imóvel, mas foi acertado e morreu no quintal da casa.

Segundo a Polícia Militar, que esteve no local, foram encontradas 15 cápsulas de pistola espalhadas pelo interior do imóvel, no quintal.

Conforme apuração, a vítima era empresário de uma empresa de gestão financeira registrada a menos de um ano, em outubro do ano passado, e as suspeitas iniciais de equipes policiais é que Matheus Luiz atuava como agiota e o valor de R$ 600 mil seria a motivação do crime.

Imagens flagradas por câmeras de segurança de uma casa próxima registrou os atiradores passando no sentido a casa onde Matheus estava e, posteriormente retornando em alta velocidade, no momento da fuga após a morte.

Equipes policiais estiveram no local - Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

As equipes da Polícia Militar isolaram o local para investigação. As equipes de perícia da Polícia Científica também estiveram no local para análise e retirada do corpo.

O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande.

Uma motocicleta em chamas foi encontrada a cerca de 3,8 quilômetros do local em que Matheus Luiz foi morto, e a suspeita é que seja a mesma utilizada pelos atiradores para cometerem o crime.

O veículo foi deixado na Rua das Folhagens perto da calçada, na região próxima ao Bosque da Paz, no Carandá Bosque, em horário próximo ao da execução, por volta das 07h.

Matéria atualizada às 12h36

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