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Anvisa aprova 5 novas canetas para tratamento de diabetes e obesidade

Medicamentos são produzidos por dois laboratórios indianos

Agência Brasil

01/11/2026 - 20h00
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro de cinco novos medicamentos injetáveis para o tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade. 

Os produtos serão comercializados na forma de canetas aplicadoras contendo semaglutida ou liraglutida – substâncias que atuam diretamente no metabolismo do paciente, auxiliando no controle da glicemia e na perda de peso.

A semaglutida e a liraglutida são princípios ativos que compõem os chamados medicamentos agonistas (ativadores) do receptor GLP-1 (sigla em inglês para Glucagon-Like Peptide-1, ou Peptídeo Semelhante ao Glucagon-1), um hormônio que, em condições ideais, é produzido naturalmente pelo intestino após a ingestão de alimentos e que sinaliza ao cérebro a sensação de saciedade.

As cinco novas canetas de GLP-1 são produzidas por dois laboratórios indianos, o Biocon e a OneSource Specialty e foram registradas, no Brasil, por três empresas: a Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos; Aché Laboratórios Farmacêuticos e a Dr. Reddys Farmacêutica do Brasil.

Os três novos medicamentos indicadas para o tratamento de diabetes são:

  • Aribet (liraglutida), fabricada pelo Biocon e comercializada pela Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda;
  • Embeltah (semaglutida), produzida pelo OneSource Specialtye registrada pela Dr. Reddys Farmacêutica do Brasil Ltda;
  • Sevema (semaglutida), registrada pela Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A e também fabricada pelo OneSource Specialty.

Já os medicamentos indicados para o tratamento de obesidade, em conjunto com exercícios físicos e mudança na alimentação, são:

  • Lyrza (liraglutida), cujo registro foi concedido à empresa Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda, da mesma empresa indiana Biocon;
  • Wylovol (liraglutida), fabricado pela Biocon e comercializado, no Brasil, pela Farma Vision.

Com os cinco novos registros publicados no Diário Oficial da União, a Anvisa já aprovou um total de 20 canetas de GLP-1 em 2026.

PREVISÃO DO TEMPO

Calor predomina em MS, mas chuva deve aparecer durante Dia de Finados

Inmet emitiu alerta de tempestade para 13 cidades do Estado e chuvas intensas para quase todo o MS

01/11/2026 16h30

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Semana deve ser de tempo firme, mas com possibilidade de chuva durante o feriado de Finados

Semana deve ser de tempo firme, mas com possibilidade de chuva durante o feriado de Finados Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

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A previsão do tempo para Mato Grosso do Sul indica que a semana terá tempo firme com sol, mas com possibilidade de chuvas em algumas regiões. durante o feriado de Finados, nesta segunda-feira (3).

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), na segunda-feira (2), o intenso transporte de ar quente e úmido, associado a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, contribuirá para o aumento da nebulosidade e para a ocorrência de chuvas em Mato Grosso do Sul.

A combinação desses fatores com a passagem de cavados favorecerá a formação de tempestades, resultando em chuvas de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

São esperados acumulados significativos de chuva, acima de 40 mm em 24h, principalmente nas regiões Sul, Sudoeste e Sudeste do estado. Os maiores volumes de chuva do período são esperados na segunda-feira (2).

Na terça-feira (3), a tendência é de tempo firme, sobretudo nas regiões Pantaneira, Central e Norte de Mato Grosso do Sul, onde as temperaturas voltam a subir.

Os maiores valores são esperados no Pantanal, com máximas entre 36°C e 39°C. Nas demais regiões, o tempo permanece instável, com possibilidade de chuvas intensas e tempestades pontuais.

Diante dos elevados acumulados de chuva previstos, o Cemtec alerta para o risco de alagamentos, enxurradas e rápida elevação do nível de rios e córregos, especialmente nas áreas mais suscetíveis.

Os ventos predominam do quadrante norte, com velocidades entre 50 e 60 km/h, podendo ocorrer, pontualmente, rajadas superiores a 70-80 km/h. 

Acumulados de chuva

A previsão do Cemtec indica que, entre os dias 29 de outubro e 10 de novembro de 2026, são esperados acumulados de chuva entre aproximadamente 40 mm e 150 mm no Estado.

Os maiores volumes, entre 100 mm e 150 mm, concentram-se principalmente nas regiões sul, sudoeste e sudeste do estado. Nas regiões central, norte e nordeste, os acumulados previstos variam, em geral, entre 40 mm e 90 mm.

Semana deve ser de tempo firme, mas com possibilidade de chuva durante o feriado de Finados Precipitação acumulada prevista entre os dias 29 de outubro a 10 de novembro de 2026 / Reprodução: Cemtec

Alerta de tempestade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho (perigo) de tempestade para 13 cidades sul-mato-grossenses, que devem ser atingidas durante o feriado de Finados, nesta segunda-feira (2). 

O aviso começa na madrugada do dia 2 e aponta chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos, variando entre 60 e 100 km/h, e queda de granizo em algumas áreas. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Sudoeste e leste de MS são as regiões que estã sob aviso de tempestade. Os municípios que englobam estas áreas e que também estão sob alerta de perigo para esta terça de Finados são: Amambai, Coronel Sapucaia    
Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Jateí, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Sete Quedas, Tacuru e Taquarussu.

Além disso, o Inmet emitiu alerta amarelo de chuvas intensas para, praticamente, todo o Estado. Dos 79 município de MS, 77 estão com o aviso de potencial perigo, a excessão é na região do extremo norte. Então, as regiões leste, centro norte e sudoeste podem receber chuvas intensas na segunda-feira (2).

O instituto aponta que a chuva, nesta condição, deve acumular entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Meio ambiente

Piracema começa hoje no Rio Paraná e chega aos demais rios de MS na quinta-feira

O defeso busca proteger a reprodução natural dos peixes e a renovação dos estoques pesqueiros

01/11/2026 16h01

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Operação Piracema

Operação Piracema Reprodução/PMA

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Começou neste domingo (1º) o período de defeso da Piracema, quando a pesca é proibida, na calha do rio Paraná. A partir da quinta-feira (5), a restriação se estende nos rios da bacia do Paraguai e demais rios estaduais de Mato Grosso do Sul.

O defeso busca proteger a reprodução natural dos peixes e a renovação dos estoques pesqueiros e, para fiscalização, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Gross do Sul vai mobilizar 40 servidores. A restrição segue até 28 de fevereiro de 2027.

A ideia é que as equipes atuem em pontos estratégicos das duas bacias com a fiscalização de embarcações, áreas de reprodução, peixarias, mercados, restaurantes e outros estabelecimentos que vendem pescado. Serão vistoriados também locais de armazenamento e transporte de peixes.

No período, a pesca amadora e profissional fica proibida, enquanto a pesca de subsistência é permitida exclusivamente para alimentação e sem finalidade comercial, com limite de até 3 quilos de pescado ou um exemplar.

Já os comerciantes e pescadores profissionais que tenham estoques de pescado nativo devem apresentar o documento Declaração de Estoque ao Imasul, no prazo de 48 horas. A declaração pode ser enviada para [email protected] ou entregue em unidades da Polícia Militar Ambiental (PMA).

A retomada da pesca, prevista para 1º de março de 2027, não libera a atividade sem restrições: continuam valendo as regras sobre espécies, tamanhos, cotas, petrechos e licenças

Vale lembrar que a pesca do dourado continua proibida em Mato Grosso do Sul, inclusive após o fim da Piracema, exceto para pesquisas científicas expressamente autorizadas.

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