Calor predomina em MS, mas chuva deve aparecer durante Dia de Finados

Semana deve ser de tempo firme, mas com possibilidade de chuva durante o feriado de Finados - Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

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A previsão do tempo para Mato Grosso do Sul indica que a semana terá tempo firme com sol, mas com possibilidade de chuvas em algumas regiões. durante o feriado de Finados, nesta segunda-feira (3).

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), na segunda-feira (2), o intenso transporte de ar quente e úmido, associado a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, contribuirá para o aumento da nebulosidade e para a ocorrência de chuvas em Mato Grosso do Sul.

A combinação desses fatores com a passagem de cavados favorecerá a formação de tempestades, resultando em chuvas de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

São esperados acumulados significativos de chuva, acima de 40 mm em 24h, principalmente nas regiões Sul, Sudoeste e Sudeste do estado. Os maiores volumes de chuva do período são esperados na segunda-feira (2).

Na terça-feira (3), a tendência é de tempo firme, sobretudo nas regiões Pantaneira, Central e Norte de Mato Grosso do Sul, onde as temperaturas voltam a subir.

Os maiores valores são esperados no Pantanal, com máximas entre 36°C e 39°C. Nas demais regiões, o tempo permanece instável, com possibilidade de chuvas intensas e tempestades pontuais.

Diante dos elevados acumulados de chuva previstos, o Cemtec alerta para o risco de alagamentos, enxurradas e rápida elevação do nível de rios e córregos, especialmente nas áreas mais suscetíveis.

Os ventos predominam do quadrante norte, com velocidades entre 50 e 60 km/h, podendo ocorrer, pontualmente, rajadas superiores a 70-80 km/h.

Acumulados de chuva

A previsão do Cemtec indica que, entre os dias 29 de outubro e 10 de novembro de 2026, são esperados acumulados de chuva entre aproximadamente 40 mm e 150 mm no Estado.

Os maiores volumes, entre 100 mm e 150 mm, concentram-se principalmente nas regiões sul, sudoeste e sudeste do estado. Nas regiões central, norte e nordeste, os acumulados previstos variam, em geral, entre 40 mm e 90 mm.

Precipitação acumulada prevista entre os dias 29 de outubro a 10 de novembro de 2026 / Reprodução: Cemtec Precipitação acumulada prevista entre os dias 29 de outubro a 10 de novembro de 2026 / Reprodução: Cemtec

Alerta de tempestade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho (perigo) de tempestade para 13 cidades sul-mato-grossenses, que devem ser atingidas durante o feriado de Finados, nesta segunda-feira (2).

O aviso começa na madrugada do dia 2 e aponta chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos, variando entre 60 e 100 km/h, e queda de granizo em algumas áreas. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Sudoeste e leste de MS são as regiões que estã sob aviso de tempestade. Os municípios que englobam estas áreas e que também estão sob alerta de perigo para esta terça de Finados são: Amambai, Coronel Sapucaia

Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Jateí, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Sete Quedas, Tacuru e Taquarussu.

Além disso, o Inmet emitiu alerta amarelo de chuvas intensas para, praticamente, todo o Estado. Dos 79 município de MS, 77 estão com o aviso de potencial perigo, a excessão é na região do extremo norte. Então, as regiões leste, centro norte e sudoeste podem receber chuvas intensas na segunda-feira (2).

O instituto aponta que a chuva, nesta condição, deve acumular entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.