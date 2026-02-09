Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Alerta

Anvisa emite alerta para risco de pancreatite após uso de canetas emagrecedoras

Atualmente, o Brasil tem seis casos de óbito pela doença em investigação e 200 casos de problemas no pâncreas após o uso dos medicamentos

Karina Varjão

Karina Varjão

09/02/2026 - 17h30
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta de farmacovigiolância para o aumento de casos de pancreatite relacionado ao uso das canetas emagrecedoras como Ozempic, Saxenda e Mounjaro. 

O documento, divulgado nesta segunda-feira (9) pela Agência, inclui todos os medicamentos que contenham semaglutida, liraglutida, tirzepatida e dulaglutina. Isso abrange todas as canetas registradas no Brasil. 

Embora o risco de doenças a partir do uso indevido dos medicamentos já conste nas bulas, as notificações têm aumentado tanto no cenário nacional como internacionalmente. Assim, a Anvisa reafirmou que as canetas devem ser usadas exclusivamente conforme as indicações aprovadas em bula e sempre com prescrição e acompanhamento médico.

Atualmente, o Brasil tem seis casos de morte por pancreatite sob investigação e 200 casos de pessoas que tiveram problemas no pâncreas durante o uso dos medicamentos emagrecedores e 145 notificações de suspeita de eventos adversos. 

A doença associada ao uso dos remédios ganhou atenção após um alerta do Reino Unido após o país registrar 19 mortes e 1.296 notificações de pancreatite associadas ao uso das canetas entre 2007 e outubro de 2025. 

Os casos foram considerados incomuns e raros, mas foram graves, incluindo casos de pancreatite necrosante e fatal, de acordo com a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA) do Reino Unido.

Segundo a Agência, a preocupação com esses eventos foi um dos motivos que levou à obrigação da retenção das receitas nas farmácias e drogarias para a compra dos medicamentos. 

“A decisão teve como objetivo proteger a saúde da população brasileira, visto que foi observado um número elevado de eventos adversos relacionados ao uso desses medicamentos fora das indicações aprovadas”, afirmou a Anvisa em nota. 

Sintomas

Atualmente, a maioria das canetas só é permitida para o tratamento da obesidade e diabetes, com exceção da semaglutida, que pode contribuir na redução do risco de doenças cardiovasculares; e o Mounjaro, para o tratamento da apineia. 

Qualquer indicação fora dessas doenças é contraindicada pela Anvisa. Isso porque não há evidências suficientes de que sejam válidas para outros tratamentos, podendo colocar os pacientes em risco. 

No alerta, a agência reforça que os riscos tendem a ser maiores quando os medicamentos são usados para fins estéticos e emagrecimento rápido sem indicação clínica. 

Em todos os casos, a recomendação é a suspensão imediata do uso do remédio e a procura de atendimento médico em caso de dor abdominal intensa e persistente, que pode irradiar para as costas e vir acompanhada de náuseas ou vômitos, sintomas de pancreatite. 

Se o diagnóstico for confirmado, o tratamento deve ser suspenso. 

A doença

A pancreatite é um processo inflamatório que afeta o pâncreas, órgão localizado na região esquerda do corpo, logo abaixo das costelas. Ela pode ser desencadeada por vários fatores e resultar em dois tipos: a aguda e a crônica. 

Na pancreatite aguda, a principal causa é a pedra na vesícula biliar, que pode ser causada por uma dieta rica em gorduras e carboidratos e pobre em fibras. A presença destas pedras pode levar ao entupimentos dos ductos biliares, impedindo a passagem do suco pancreático responsável pela digestão. 

Com os dutos obstruídos, o pâncreas não consegue enviar enzimas digestivas para o intestino, causando retorno das enzimas para o órgão, o que causa a inflamação. 

Já a pancreatite crônica é um processo inflamatório de longo prazo, caracterizado por ciclos repetidos de inflamação e desinflamação. Esse processo forma um tecido fibroso, o que torna o pâncreas mais rígido e causando danos crônicos ao sistema digestivo. 

Os principais sintomas da doença são dores abdominais intensas, vômitos e enjoos, dificuldade para se alimentar e icterícia (amarelamento da pele e dos olhos). 


 

CAMPO GRANDE

Carro com quatro pessoas tenta matar morador de rua no bairro Coronel Antonino

De acordo com o relato de uma testemunha, os autores do crime cobravam a vítima de roubar uma televisão

09/02/2026 17h05

Tentativa de homicídio no bairro Coronel Antonino, entre as ruas Santa Catarina e Guenka Kosuke

Tentativa de homicídio no bairro Coronel Antonino, entre as ruas Santa Catarina e Guenka Kosuke

Na madrugada desta segunda-feira (9), um morador de rua, identificado como Jason Ribeiro Bezerra, de 32 anos, foi esfaqueado, na rua Santa Catarina, no bairro Coronel Antonino. Uma testemunha relatou que um casal cobrava o rapaz de ter roubado uma televisão. Em seguida, o homem desferiu golpes de faca contra a vítima. 

Após a agressão, a mulher e o homem fugiram do local e não foram identificados.

De acordo com o boletim de ocorrência, Jason sofreu quatro perfurações, sendo uma no pescoço, duas na nuca e uma no abdômen, com exposição de vísceras. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar e do SAMU compareceram ao local. A vítima ficou sob seus cuidados e foi encaminhada à ala vermelha da Santa Casa.

A testemunha ouviu que o motivo seria por uma televisão. O segurança de um canal de televisão, que tem a sede na região, relatou que escutou gritaria e visualizou, na esquina da Rua Santa Cataria com a Rua Guenka Kosuke, um carro com pelo menos quatro pessoas dentro. 

No local onde ocorreram os fatos, os policiais encontraram um colchão, o qual seria usado por Jason para dormir ali. As quatro pessoas chegaram em um carro e começaram a bater no homem. Ele ainda tentou correr pela Rua Guenka Kosuke, porém foi alcançado pelos autores, que, segundo a testemunha, a mandante era uma mulher, cujo apelido é Piele e um rapaz com cabelo de luzes loiras, sendo ele o autor das facadas. 

Em entrevista dos policiais com a vítima, no hospital Santa Casa, ele não conhecia os autores e não soube informar porque foi agredido. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Cepol (DEPAC-CEPOL) como tentativa de homicídio.

educação

Aulas retornam para 100 mil alunos do Município, mas matrículas seguem abertas

Ano letivo também começou nas escolas da rede estadual

09/02/2026 16h30

Aulas na Rede Municipal começaram nesta segunda-feira

Aulas na Rede Municipal começaram nesta segunda-feira Foto: Divulgação / Prefeitura de Campo Grande

As aulas da Rede Municipal de Ensino retornaram nesta segunda-feira (9), iniciando o ano letivo de 2026 em 207 escolas de Campo Grande. Mais de 100 mil alunos retornaram às aulas, mas as matrículas seguem abertas para atender transferências e novas demandas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), durante o recesso escolar foram realizadas ações de planejamento, manutenção e organização das escolas, incluindo limpeza, roçada, reparos elétricos e hidráulicos, além da reorganização dos espaços pedagógicos.

O secretário municipal de Educação, Lucas Bitencourt, disse que o trabalho foi intensificado para assegurar condições adequadas de ensino e aprendizagem desde o primeiro dia de aula.

“Trabalhamos intensamente durante o recesso para garantir ambientes adequados, seguros e acolhedores para mais de 100 mil alunos e para todos os profissionais da educação”, destacou.

Ainda segundo a Semed, a merenda escolar está garantida, com 500 toneladas de alimentos e cardápios já elaborados por nutricionistas, adequados às diferentes faixas etárias.

Ao longo do ano, a Secretaria também planeja a entrega de três novas Emeis e a licitação para a construção de mais seis unidades de educação infantil em Campo Grande.

Rede estadual

Na Rede Estadual de Ensino, o ano letivo de 2026 também começou hoje, com 190 mil alunos, sendo 180 mil da zona urbana e 10 mil da zona rural, em 352 escolas estaduais, nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Do total, 111.600 estudam em escolas de tempo integral. 

Os alunos que estudam em período integral recebem três refeições diárias: café da manhã, almoço e lanche da tarde. Já os alunos que estudam em apenas um período recebem apenas uma refeição.

Os alunos começaram o ano com kit escolar e uniforme novo, que foram enregues na semana do Natal, em dezembro de 2025.

Para este ano, a novidade é que mais três escolas estão sendo construídas e serão entregues em Ponta Porã, Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, ainda nesta semana.

“O retorno dos estudantes às escolas representa a concretização de todo o planejamento construído durante a Jornada Formativa. É um momento de acolhimento, de retomada da rotina escolar e de reafirmação do nosso compromisso com a aprendizagem, com a equidade e com a qualidade do Ensino Público em Mato Grosso do Sul”, afirmou o secretário estadual de Educação, Hélio Daher.

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, acompanhou o início do ano letivo na Escola Estadual Maestro Frederico Liebermann, localizada no Monte Castelo, e destacou a estrutura para que o aluno tenha um ensino de qualidade.

“Alunos têm acesso a três refeições, tem um ensino de qualidade, tem material moderno, como a gente viu ali no laboratório, tem equipamento, tem profissionais capacitados e motivados, sem dúvida nenhuma essa equação é fundamental para o nosso desenvolvimento”, pontuou o governador.

O período de matrículas da Rede Estadual de Ensino terminou nas primeiras semanas de 202, mas permanece aberto o processo conhecido como “autodesignação”, que permite que pais ou responsáveis realizem as matrículas nas unidades com vagas disponíveis, conforme sistema da Central de Matrículas.

