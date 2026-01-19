Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

Após alterações, veja o que mudou no carnê do IPTU

Mudanças incluem novo vencimento para pagamento à vista, necessidade de emitir novo boleto e atendimento exclusivo via WhatsApp

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

19/01/2026 - 18h30
A prorrogação do prazo para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026 em Campo Grande, anunciada pela Prefeitura, gerou uma série de dúvidas entre os contribuintes. Além do novo vencimento para quem deseja pagar à vista com desconto, o município também criou um canal exclusivo de atendimento via WhatsApp para orientar a população.

Para ajudar o cidadão a se organizar e evitar problemas, o Correio do Estado reuniu as principais informações sobre o imposto neste ano.

  • Qual é o novo prazo para pagamento do IPTU com desconto?

O pagamento à vista do IPTU 2026 com 10% de desconto foi prorrogado até o dia 12 de fevereiro. Inicialmente, o vencimento estava previsto para janeiro, mas a Prefeitura decidiu estender o prazo.

Já o pagamento parcelado, que inicialmente também deveria ser pago até dia 12 de janeiro, agora foi estendido até dezembro deste ano para pagamento da primeira parcela.

  • Posso usar o boleto que venceu em janeiro para pagar em fevereiro?

Não. As guias emitidas com vencimento em janeiro têm validade apenas até o dia 12 de janeiro. Com a prorrogação, o contribuinte que deseja pagar à vista com desconto deverá emitir um novo boleto, com data de vencimento atualizada para 12 de fevereiro.

A segunda via pode ser gerada pelos canais oficiais da Prefeitura.

  • O site da Prefeitura está instável. O que fazer?

Segundo o município, o sistema pode apresentar instabilidade temporária devido à implementação de mudanças tributárias. A orientação é que o contribuinte tente acessar a plataforma em horários alternativos ou aguarde a normalização do sistema, que está passando por ajustes para atender às atualizações do IPTU 2026.

  • Recebi boleto este ano, mas estava isento no ano passado. E agora?

A isenção do IPTU não é automática. Mesmo quem teve o benefício concedido em anos anteriores precisa solicitar a renovação anualmente.

O pedido pode ser feito até o fim deste ano. Caso o contribuinte comprove que ainda atende aos critérios legais, a isenção será concedida e o boleto emitido será cancelado.

  • Houve mudança nas regras de isenção?

As regras seguem a legislação municipal vigente. No entanto, a isenção pode ser suspensa caso o contribuinte deixe de atender aos requisitos previstos em lei, seja por alteração na situação do imóvel ou do proprietário. Por isso, é importante verificar se as condições continuam válidas em 2026.

  • Como acessar os documentos do IPTU 2026

O IPTU e a taxa de coleta de lixo são enviados ao contribuinte em um único carnê. Apesar de estarem reunidos no mesmo documento, os valores aparecem discriminados separadamente.

De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda (Sefaz), a taxa de lixo é cobrada em razão de um serviço específico prestado pelo município e tem como objetivo custear a coleta, o transporte e a destinação final dos resíduos sólidos gerados no imóvel.

Quem não receber o carnê deve, inicialmente, conferir se o endereço de entrega está atualizado no cadastro municipal. Caso o documento ainda não chegue, é possível emitir a segunda via pela internet, no site iptu.campogrande.ms.gov.br.

  • Consulta on-line

Os contribuintes também podem consultar os valores do IPTU e da taxa de lixo de forma on-line. Para isso, é necessário possuir cadastro no sistema, além de o imóvel estar registrado em nome do interessado. Conforme a Sefaz, os boletos de pagamento estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Campo Grande (campogrande.ms.gov.br), por meio do banner do IPTU 2026. Para acessar, basta informar o número da inscrição municipal do imóvel.

Além do atendimento digital, a Prefeitura oferece atendimento presencial na Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na Rua Cândido Mariano, entre as ruas Arthur Jorge e 25 de Dezembro.

Em caso de dúvidas, os contribuintes podem entrar em contato pelo telefone 156, pelo WhatsApp (67) 4042-1320 ou ainda pelo e-mail [email protected]

  • Prefeitura criou atendimento exclusivo para o IPTU?

Sim. A Prefeitura de Campo Grande lançou um canal exclusivo de atendimento do IPTU 2026 via WhatsApp, com o objetivo de agilizar o serviço e reduzir filas na Central de Atendimento ao Cidadão.

Pelo canal, é possível:

  • Consultar dados do imóvel, como nome do proprietário, área e valor venal;
  • Verificar o valor do IPTU e da taxa de lixo;
  • Emitir guia para pagamento à vista ou parcelado;
  • Solicitar extrato de débitos;
  • Conferir dívidas de anos anteriores.

O número oficial é (67) 99677-8623. A Prefeitura alerta que este é o único contato autorizado e orienta que os contribuintes não compartilhem informações pessoais com números desconhecidos.

Cidades

Em MS, cursos de Medicina da Uniderp e UniCesumar terão de explicar nota baixa em avaliação

Com nota considerada insatisfatória, as instituições de ensino têm 30 dias para apresentar a defesa ao Ministério da Educação

19/01/2026 17h00

Anhanguera Uniderp, em Campo Grande

Anhanguera Uniderp, em Campo Grande Crédito: Álvaro Resende / Arquivo / Correio do Estado

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta segunda-feira (19), o resultado do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), no qual duas faculdades de Mato Grosso do Sul obtiveram nota 2, considerada insatisfatória.

Em Mato Grosso do Sul, seis universidades passaram pelo Enamed, que é uma prova anual aplicada pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Inep, para avaliar a formação médica no país.

Conforme divulgado pelo Ministério, 99 cursos de Medicina tiveram notas 1 ou 2 e, com isso, ficaram abaixo de 60% no critério de proficiência.

Em Mato Grosso do Sul, as duas faculdades de Medicina que tiveram notas consideradas ruins são:

  • Universidade Anhanguera Uniderp, em Campo Grande – conceito 2
  • UniCesumar, em Corumbá – conceito 2

Os cursos que não alcançaram bons resultados podem enfrentar processo administrativo. Conforme divulgou o MEC, a instituição de ensino superior tem 30 dias para apresentar defesa antes de as sanções passarem a vigorar.

Entre as medidas que podem ser adotadas estão:

  • proibição de aumento de vagas;
  • suspensão do Fies;
  • proibição de ingresso de novos estudantes (em casos considerados graves).

A sanção vigora até o próximo Enamed, quando a universidade participa novamente da avaliação e pode reverter o resultado.

Os cursos de Medicina que apresentaram as notas mais altas são todos de universidades públicas. Confira a avaliação alcançada pelas instituições:

 

  • Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Campo Grande – conceito 4
  • Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande – conceito 5
  • Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Três Lagoas – conceito 5
  • Fundação Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), em Dourados – conceito 5
  • Universidade Anhanguera Uniderp, em Campo Grande – conceito 2
  • Faculdade UniCesumar de Corumbá – conceito 2

Decisão judicial

No fim de semana, a Associação Nacional das Universidades Particulares (Anup) entrou na Justiça para tentar impedir a divulgação do resultado, mas perdeu a ação.

Participaram da avaliação 89 mil estudantes, entre concluintes e alunos de outros semestres, segundo divulgou o Inep.

O exame demonstrou que cerca de 39 mil alunos, que estão próximos de concluir o curso e ingressar no mercado de trabalho, sendo 67% deles, alcançaram o que o instituto considera “resultado proficiente”, ou seja, demonstraram conhecimento satisfatório na prova.

Por outro lado, quase 13 mil alunos não alcançaram o mesmo resultado.

Por meio de nota, a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) criticou a posição do MEC em relação à sanção aos cursos que não alcançaram boas notas. Confira:


“A consolidação dessas regras somente após a aplicação da prova fere princípios básicos de previsibilidade, transparência e segurança jurídica que devem orientar toda e qualquer política pública de avaliação educacional”, pontuou a ABMES e completou:

“A adoção de sanções com base em um exame ainda imaturo expõe instituições consolidadas, estudantes e o próprio sistema de formação médica a um cenário de instabilidade regulatória, insegurança jurídica e ampliação da judicialização, impactos que recaem diretamente sobre o setor e, em última instância, sobre a oferta de profissionais de saúde no país”.

Outro lado

A reportagem entrou em contato com as assessorias da Anhanguera Uniderp e da UniCesumar (polo de Corumbá), mas, até o fechamento do material, não obteve resposta. Assim que enviarem um parecer, a matéria será atualizada.

Saiba o que é o Enamed

O Enamed foi criado pelo MEC em abril de 2025, para substituir o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). É um exame anual que avalia o conhecimento dos estudantes e a qualidade do ensino das instituições de ensino superior voltadas ao curso de Medicina.

Nesta edição, 351 cursos em todo o país passaram pela avaliação, e 30% deles ficaram na faixa considerada insatisfatória.

CAMPO GRANDE

Nova lei cria protocolo para identificar e atender alunos com altas habilidades na rede municipal

Medida prevê identificação por especialistas, aceleração escolar e enriquecimento curricular desde a educação infantil na Rede Municipal de Ensino

19/01/2026 15h45

Medida prevê identificação por especialistas, aceleração escolar e enriquecimento curricular

Medida prevê identificação por especialistas, aceleração escolar e enriquecimento curricular Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande sancionou a Lei nº 7.590/2026, que institui o atendimento educacional especializado a alunos identificados com altas habilidades ou superdotação na Rede Municipal de Ensino (Reme). A norma foi publicada nesta segunda-feira (19) e revoga a legislação anterior que tratava do tema.

De acordo com a nova lei, o Poder Executivo Municipal deverá criar um protocolo específico para identificar e atender estudantes com desempenho elevado ou potencial acima da média em áreas como capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica específica, pensamento criador, liderança, artes ou habilidades psicomotoras.

O atendimento será considerado uma modalidade da educação especial e inclusiva, com início ainda na educação infantil e possibilidade de continuidade ao longo de toda a trajetória escolar e acadêmica, conforme a necessidade do aluno.

A identificação dos estudantes com altas habilidades ficará a cargo de profissionais ou professores especialistas, que poderão consultar a comunidade escolar, instituições públicas ou privadas e centros especializados. O atendimento deverá ser realizado por docentes com capacitação ou especialização na área de educação especial e inclusiva.

Entre as garantias previstas pela lei estão a adaptação de currículos, métodos e recursos pedagógicos, além da possibilidade de aceleração escolar, permitindo que o aluno conclua séries ou etapas em menor tempo, desde que considerada a maturidade socioemocional. A norma também prevê o enriquecimento curricular, voltado ao ensino fundamental e médio, e o enriquecimento lúdico, direcionado à educação infantil, com atividades estruturadas conforme os interesses da criança.

A aceleração poderá ocorrer por entrada antecipada na etapa seguinte, transposição total de série ou ciclo ou ainda de forma parcial, em disciplinas específicas, podendo ser acompanhada de enriquecimento curricular.

O atendimento aos alunos com altas habilidades poderá ocorrer preferencialmente em salas comuns, salas de recursos, salas de apoio ou outros espaços definidos pelo município. A lei autoriza ainda a celebração de parcerias com instituições públicas e privadas, associações e universidades para auxiliar na identificação e no atendimento desse público.

Outro ponto previsto é a inclusão dos estudantes no Cadastro Nacional de Alunos com Altas Habilidades ou Superdotação, com o objetivo de fomentar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desses educandos.

A nova legislação entra em vigor na data de sua publicação.

