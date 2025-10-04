Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

coincidência?

Após ativação de megafábrica de celulose, plantas aquáticas invadem lago

Lago da Hidrelétrica de Mimoso tem 54 anos e a rápida proliferação das plantas ocorre há menos de um ano. Fábrica foi ativada em julho de 2024

Neri Kaspary

Neri Kaspary

04/10/2025 - 12h15
Continue lendo...

Há 54 anos, quando foram fechadas as comportas da hidrelétrica de Mimoso, no Rio Pardo, no município de Ribas do Rio Pardo, formou-se um lago de 1.540 hectares, que se estende por quase 40 quilômetros rio acima. De alguns meses para cá, porém, um fenômeno nunca antes visto tem assustado proprietários da região. Boa parte deste imenso lago está tomado por plantas aquáticas. 

Proprietários de imóveis da região ouvidos pelo Correio do Estado não escondem seu espanto com a rapidez com que estas plantas se desenvolveram nos últimos meses. Nestas décadas todas nunca foi visto nada parecido e de uma hora para outra o gigantes lago praticamente sumiu, relata um deles.

Para efeito de comparação sobre o tamanho do lago e da grande quantidade de plantas, o Lago do Amor, em Campo Grande, tem em torno de 7 hectares. Ou seja, o lago de Mimoso equivale a cerca de 220 Lagos do Amor.

Embora não exista laudo apontando as causas do problema, técnicos do Imasul que percorreram a região nas últimas duas semanas admitiram a possibilidade de o crescimento destas plantas aquáticas ter ligação com o despejo de dejetos da fábrica de celulose da Suzano no Rio Pardo. 

A represa fica a cerca de 40 quilômetros rio abaixo do local onde está a fábrica de celulose. Na megafábica, a maior do mundo, foram investidos R$ 22,3 bilhões e são produzidas 2,55 milhões de toneladas de celulose por ano.

Toda a água utilizada pela fábrica é retirada do Rio Pardo e os rejeitos são novamente despejados no leito, que é represado alguns quilômetros abaixo. 

A estação de tratamento de esgoto da fábrica tem capacidade para 9,5 mil metros cúbicos por hora (9,5 milhões de litros). Ou seja, diariamente a fábrica capta em torno de 200 milhões de litros de água e 90% disso é devolvido para o rio depois do processo de branqueamento da fibra de madeira. 

O volume de água utilizado na fábrica equivale a cerca de 70% de toda a água tratada distribuída em Campo Grande diariamente. Quer dizer, a fábrica da Suzano produz quase o mesmo tanto de esgoto que todos os 900 mil habitantes de Campo Grande juntos.

Por conta da necessidade do uso de grandes volumes de água, todas as fábricas de celulose são construídas às margens de grandes rios. A unidade da Arauco, em Inocência, que vai utilizar 250 milhões de litros de água por dia, está sendo erguida às margens do Rio Sucuriu. As unidades da Suzano e da Eldorado, em Três Lagoas, estão às margens do Rio Paraná. A de Bataguassu, da Bracell, ficará às margens do Rio Paraná.

Na concessão do licenciamento da Suzano em Ribas do Rio Pardo, a empresa garantiu que  trataria os efluentes para evitar contaminação da água. A própria empresa explica que faz a captação abaixo do local onde ocorre o despejo dos dejetos para demonstrar que estes rejeitos estão corretamente filtrados e purificados antes de serem despejados no Rio Pardo.

A fábrica está oficialmente em operação desde julho de 2024. Coincidência ou não, a proliferação acelerada das aquáticas começou depois desta data, relatam proprietários de imóveis que costumavam utilizar o lago para esportes aquáticos e que agora estão impedidos de fazê-lo.

Dezenas de famílias investiram em casas de campo às margens do lago ao longo das últimas três décadas. Em vídeo que pode ser visto abaixo, um destes proprietários faz um apelo às autoridades para que providências sejam adotadas (veja o vídeo).

VISTORIA

Técnicos do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) que percorreram ranchos e fazendas da região nas últimas semanas relataram aos moradores que não descartaram a possibilidade de as plantas serem uma consequência do despejo deste esgoto da fábrica, já que ele é rico em nutrientes (principalmente fósforo) que facilitam o crescimento desta vegetação.

Porém, segundo os proprietários, estes mesmos técnicos também destacaram que o rápido assoreamento do lago, que não tem elo direto com a fábrica da Suzano, pode ser outro fator determinante para explicar o fenômeno da proliferação acelerada das plantas. 

E, se existe assoreamento, explicaram os técnicos do Imasul aos proprietários, é sinal de que existem atividades agrícolas rio acima que não existiam anos antes. E, estas atividades agrícolas, explicaram, provavelmente utilizam uma série de fertilizantes, os quais também podem estar causando o fenômeno da multiplicação das plantas. 

Porém, estas atividades agrícolas também estão, em sua maioria, diretamente ligadas à produção de eucaliptos e de celulose que tomou conta da região nos últimos anos. 

Segundo Andrei Luiz, morador de Ribas do Rio Pardo, as plantas tomaram conta de pelo menos 20 quilômetros do lago. Elas se concentram principalmente no pé da barragem, mas quase toda a represa está tomada, destaca ele. 

Elas podem ser vistas desde a foz do rio São Félix, um dos afluentes do Rio Pardo que deságua no rio maior em torno de 20 quilômetros acima do local onde estão instaladas as turbinas com capacidade para gerar 29,5 MW de energia elétrica. 

Dependendo da velocidade e da direção dos ventos, estas plantas se deslocam de um local para outro, mas o fenômeno é assustador e preocupante o tempo todo em praticamente todo o lago. 

Ao todo, o lago tem 37 quilômetros de extensão e capacidade para represar 71,6 bilhões de litros de água, conforme previsão feita à época da inauguração da Usina Mimoso, em 1971. Por conta do assoreamento, porém, este volume de água é bem menor atualmente. 

O grande volume de plantas ameaça até mesmo o funcionamento da hidrelétrica. Conforme nota divulgada na quinta-feira (2) pelos controladores da usina, a empresa recebeu autorização do Imasul para aumentar a vazão de água em seu reservatório para que parte destas plantas seja levada pela correnteza rio abaixo.

Em nota, a empresa responsável pela hidrelétrica, informou que a usina deverá executar a liberação controlada de água para dispersar as plantas acumuladas no reservatório e preservar tanto a operação da usina quanto o equilíbrio do ecossistema local. 

A reportagem do Correio do Estado procurou a acessoria da Suzano na manhã deste sábado, mas não conseguiu contato. 

Confira o antes e depois

 

 

 

COMBATE AO METANOL

Governo de MS pensa em estratégias para combater intoxicação por metanol no estado

Suspeita de morte por metanol, substância tóxica em bebidas alcóolicas, faz órgãos de MS se reunirem para alinhar estratégias de combate em decorrência de eventual aumento de casos

04/10/2025 11h30

Reunião de combate teve representantes da Sejusp, Procon, Ebserh e MAPA

Reunião de combate teve representantes da Sejusp, Procon, Ebserh e MAPA Foto / Divulgação

Continue Lendo...

Ao fim do dia da última sexta-feira (03), o Governo de Mato Grosso do Sul, promoveu junto a Secretaria de Estado de Saúde (SES), uma reunião com o objetivo de pensar em estratégias para o combate a eventuais casos suspeitos de intoxicação por metanol.

Representantes da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), da Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon), da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), e da Superintendência Estadual do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) também participaram do encontro.

Na discussão, foram levantada as seguintes pautas: medidas de fiscalização, fortalecimento do fluxo de atendimento aos pacientes e os procedimentos de coleta e análise laboratorial das amostras

O objetivo é integrar os órgãos envolvidos para garantir maior agilidade na identificação das ocorrências, para garantir prevenção e proteção à população, visto o aumento de casos no país.

Segundo a secretária adjunta da SES, Crhistinne Maymone, a junção interinstitucional é fundamental para ampliar a resposta do Estado em situações que envolvam risco à saúde pública.

Um dos objetivos principais é garantir que as unidades de atendimento estejam preparadas para seguir protocolos emergenciais e que os órgãos de fiscalização atuem nesse mesmo sistema em conjunto.

“A articulação interinstitucional fortalece a capacidade de resposta do Estado, garantindo que os protocolos de emergência sejam cumpridos pelas unidades de saúde e que os órgãos de fiscalização atuem de forma coordenada em prol da segurança da população”, afirmou Maymone.

METANOL (CHOH)

A substância que ganha notoriedade agora devido aos casos de intoxicação por ela, é um álcool com estrutura química parecida com a do etanol (CHCHOH) – utilizados em bebidas alcoólicas. No entanto, o metanol não é seguro para consumo humano.

Tem características parecidas com a do etanol, ambos são incolores e inflamáveis. Contudo, o chamado também de álcool metílico, o metanol, é altamente tóxico e tem função de matéria-prima, usada em indústrias químicas na fabricação de solventes, combustíveis, resinas e plásticos.

INTOXICAÇÃO

Os riscos de ingerir o metanol são graves e podem provocar sintomas que geram preocupação. Em média, eles começam a aparecer entre 12 e 24 horas após o consumo, mesmo que tenham sido ingeridas pequenas doses.

Entre seus sintomas estão:

Visão turva, que pode evoluir para cegueira irreversível;
Náusea e dor abdominal intensa;
Confusão mental e tontura;
Convulsões e rebaixamento do nível de consciência;
Morte por falência múltipla de órgãos;

Essa substância pode aparecer naturalmente em concentrações mínimas durante processos de fermentação, porém não pode ser adicionado a nenhuma bebida, considerado crime grave.

RECOMENDAÇÃO

Autoridades envolvidas no caso orientam a população consumidora e aos donos de estabelecimentos atenção aos sinais de adulteração antes de adquirir e ingerir bebidas alcoólicas.

Para reduzir os riscos, as recomendações são:

Confira o lacre e a vedação da garrafa;
Cheque rótulo e contrarrótulo, para verificar se trazem informações completas em português;
Compare a embalagem com a versão original da marca;
Desconfie de rótulos amassados, rasurados, garrafas riscadas ou embalagens de baixa qualidade;

Para comerciantes, é essencial que seus bares e restaurantes adquiram bebidas apenas de fornecedores oficiais, além de manter notas fiscais e registros, para evitar penalizações e garantir segurança aos clientes.
 

Padroeiro dos animais

Paróquia abençoa animais no Dia de São Francisco de Assis em Campo Grande

Em celebração ao santo conhecido como padroeiro dos animais, a comunidade promove, neste sábado (4), diversas atividades

04/10/2025 11h00

Polly, cachorrinha sem raça definida sendo abençoada antes de passar por um procedimento cirúrgico

Polly, cachorrinha sem raça definida sendo abençoada antes de passar por um procedimento cirúrgico Crédito: Pagu / Correio do Estado

Continue Lendo...

Fiéis da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, onde fica a Comunidade São Francisco de Assis, levaram os animais de estimação para receber a bênção na manhã deste sábado (4), data em que é celebrado o dia do padroeiro dos animais.

Na lateral da paróquia, que está passando por reforma, tendas foram armadas e havia brindes para os peludinhos, com amostras de ração, vermífugo e água benta.

O frei Lucas Costa, de 27 anos, explicou à reportagem do Correio do Estado que a comunidade estende o trabalho iniciado por São Francisco de Assis, conhecido como padroeiro dos animais, da natureza e dos pobres.

“Como ele é o patrono da ecologia, já em sua história mostra que São Francisco, inspirado pelo carisma e pela vida cristã, ensinava que tudo aquilo que Deus criou é bom. Então, ele tinha um carinho e uma ternura muito especial pelos animais”, disse o frei.

Os fiéis foram chegando, assim como Denis Bruno Pereira Batista, de 35 anos, acompanhado da esposa Taiane, do filho Teo e do Tico, um cachorro da raça Lhasa Apso, de 12 anos.

“Já é um costume da nossa família. Somos católicos, de berço católico, e como hoje é o dia de São Francisco, é a fé que temos, que professamos. Ele foi um santo que nos deu um grande exemplo de amor às pessoas e aos animais. Para a gente, é muito importante essa bênção ao animalzinho, devido à nossa devoção”, contou Denis.

O Bidu, de 5 anos, chegou acompanhado da tutora Thais Leite, que leva o amiguinho peludo todos os anos para receber a bênção.

“Desde que ele está comigo, eu o trago para ser abençoado. Como sei que São Francisco é um dos santos protetores dos animais, reservo este dia para trazê-lo e para que receba essa bênção especial”, explicou Thais.

 

 

 

A fila foi se formando devagarzinho. Alguns cães ficaram mais agitados na presença de outros, mas isso não intimidou Gabrielly Riedo, de 25 anos, que veio acompanhada do irmão Gustavo Riedo, de 17 anos. Juntos, trouxeram a Mariquinha, uma cachorra caramelo fêmea de 4 anos, e a Pipoca, uma idosa de 9 anos.

“A Pipoca está ficando velhinha e mais debilitada. Com a bênção, a vida dela fica melhor. Este é o primeiro ano que eu a trago; minha irmã vem sempre. Como ela trouxe a cachorrinha dela ano passado, decidi trazer a Pipoca este ano. Essa aqui é minha xodozinha; está comigo desde quando eu era criancinha”, contou Gustavo.

Maria Júlia, de 15 anos, que serve na comunidade e se tornou acólita na última quarta-feira (8), função de quem auxilia os padres, levou a Polly, de 10 anos, que passou recentemente por uma cirurgia delicada.

“Ela está correndo risco de vida por ter passado por uma cirurgia e vai precisar fazer outra, do outro lado da mama, porque ela tem que viver mais um pouco”, contou Maria Júlia.

Durante todo o dia, a comunidade promove ações da 12ª Festa em honra a Jesus Cristo na vida de São Francisco de Assis, com a seguinte programação:

Sábado (4)

  • 18h – Procissão
  • 19h – Missa solene em honra a São Francisco de Assis

Após a celebração da Santa Missa, haverá ação social com venda de espetinho, galinhada, pastel, doces, artesanato, bebidas e música ao vivo. Além disso, a comunidade está arrecadando ração para cães e gatos, que será doada a ONGs que cuidam dos animais.

Serviço

  • Comunidade São Francisco de Assis
  • Rua Manoel de Nóbrega, 287 - Bairro Vilas Boas

